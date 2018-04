Lola-Preisverleihung Filmreife Ratlosigkeit

Was haben diese Songs miteinander zu tun: "99 Luftballons", "The Time Of My Life" vom "Dirty Dancing"-Soundtrack und "Happy", der Sommerhit von vor fünf Jahren. Keine Ahnung?

Vielleicht kennen ja Filmakademie-Präsidentin Iris Berben und der Moderator der Filmpreis-Gala, Edin Hasanovic, den geheimen Zusammenhang des wirr zusammengewürfelten Medleys. Schließlich tanzten sie zu Beginn des Abends dazu. Dem Fernsehzuschauer jedenfalls erschloss er sich nicht. Immerhin stimmte die Choreografie schon einmal ein auf die profunde Ratlosigkeit, die der Rest der Veranstaltung mit sich bringen sollte.

Gerade erst hat sich der Musikpreis Echo, bei dem sich bisher auch eine Branche selbst feierte, gründlich selbst ins Aus geschossen. Edin Hasanovich schien zur Hebung der allgemeinen Stimmung geradezu auf einen ähnlichen Skandalmoment zu hoffen, jedenfalls raunte er immer etwas von einem Eklat, der sicher noch vor laufender Kamera passieren würde. Es passierte aber nichts. Nein, auch kein #MeToo-Moment.

Auseinandersetzung mit #MeToo? Herausgeschnitten

Irgendwie war der ja erwartet worden, warum eigentlich, weiß man nicht so genau - vielleicht, weil die Reden bei den Golden Globes und beim Oscar so schön emotional waren. Anders als in Hollywood aber herrscht in der deutschen Filmbranche allerdings zum Thema sexuelle Übergriffe das große Schweigen, abgesehen vom Fall Dieter Wedel natürlich. (Einen Bericht über die #MeToo-Debatte in Hollywood lesen Sie hier.)

So konnte es eigentlich nicht verwundern, dass das Thema geschäftsmäßig abgehandelt wurde. Die wenigen Worte, die Iris Berben und Kulturstaatsministerin Monika Grütters dazu verloren, wurden dem Fernsehzuschauer vorenthalten - ihre Reden waren in der zusammengeschnittenen Aufzeichnung nicht zu sehen. Der Abend wurde ja auch so lang genug.

Die Lola, so heißt die zu vergebende Statuette, soll ja so etwas wie der deutsche Oscars sein. Tatsächlich passt ein amerikanischer Ausdruck am besten, um zu beschreiben, wie sich die Gala für den Fernsehzuschauer anfühlte: awkward. Das Wort kann viel bedeuten: peinlich, umständlich, unangenehm, unbeholfen, linkisch. Alles traf zu:

Auf die Idee etwa, dass Edin Hasanovich anfängt zu singen, wenn die Gewinner mehr als eine Minute für Ihre Dankesrede brauchen.

Auf den Einspieler zur Wahl des besten Kinderfilms, in dem der schwarze Schauspieler Jerry Hoffmann ein Kind fragt, ob er ein Superheld sein könne, und der Junge sagt: "Nein, Deine Haut ist zu dunkel". Und das Publikum Saal johlt, weil es das scheinbar niedlich fand.

Auf all die betont locker und dabei so steif aufgesagten Anmoderationen zu den jeweiligen Preisen, die dann eckig im Raum stehen blieben und für einige Sekunden jede Regung aus dem Saal saugten, bevor endlich der erlösende Applaus einsetzte.

Auf die Verleihung der Lola für den umsatzstärksten Film an "Fack Ju Göthe 3", bei der Iris Berben die erstaunliche Erkenntnis mitteilte, keine andere Filmreihe habe die Zuschauer so berührt. Und Katja Riemann sich dafür bedankte, dass hier eine Komödie ausgezeichnet werde, denn das zeige, dass die Filmakademie die Teilung zwischen Arthouse und Kommerz überwunden habe.

Die Einheit der Filmbranche gibt es nicht

Die Lola für "Fack Ju Göthe 3" war ja nun ausgerechnet der einzige Preis des Abends, der nicht von der Akademie vergeben wurde. Er bekam ihn einfach, weil sechs Millionen Zuschauer ihn im Kino gesehen hatten. Und dass die deutsche Filmbranche zu einer Einheit gefunden hätte, dürfte ebenso ins Reich der Legenden gehören, auch wenn die Bruder- und Schwesternschaft der Filmschaffenden während der Gala noch des Öfteren beschworen wurde.

Erst im Februar war der Regisseur Marc Rothemund aus der Filmakademie ausgetreten, weil sein Film "Mein Blind Date mit dem Leben" bei der Vorauswahl nicht berücksichtigt worden war. Er wirft der dafür zuständigen Kommission mangelnde Transparenz vor, und das sie Kunstfilmen den Vorzug vor Publikumsfilmen gebe.

Würdige Sieger

Tatsächlich hat der große Gewinner des Abends, das mit sieben Lolas ausgezeichnete Drama "3 Tage in Quiberon", bisher 71.200 Zuschauer. "Mein Blind Date mit dem Leben" sahen 800.000 Kinogänger.

Nun ist der Deutsche Filmpreis aber eben nicht der Echo, der bis zu seiner Einstellung inhaltsblind einfach die umsatzstärksten Künstler auszeichnete. Sondern der am höchsten dotierte Kulturpreis in Deutschland. "3 Tage in Quiberon" ist ein würdiger Sieger, und dass Valerie Griesebachs mit Amateuren gedrehtes Bauarbeiter-Drama "Western" hinter "Aus dem Nichts" den Filmpreis in Bronze erhielt, muss als geradezu mutige Entscheidung gelten.

Der Vorwurf der mangelnden Transparenz allerdings wird den Deutschen Filmpreis weiter verfolgen. Immerhin ist das Grundproblem, dass eine Branche sich mit Prämien aus Steuergeldern von insgesamt fast drei Millionen Euro selbst beschenkt, nicht aus der Welt. Was der Deutsche Filmpreis denn nun sein will - Auszeichnung mit kulturellem Anspruch oder große Show - ist ebenfalls nicht geklärt, und so sieht die Gala eben auch aus.

Es gab sie aber dann doch: Die Momente, in denen man die ganzen Querelen vergessen durfte. Marie Bäumer, die für ihre Darstellung der Romy Schneider in "3 Tage in Quiberon" mit dem Preis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, lachte und weinte gleichzeitig und sagte gerade heraus und unverstellt ins Mikrofon: "Ich bin so glücklich, ich freue mich!"

Da dämmerte dem Zuschauer, was das ganze Show-Brimborium nicht vermochte: Dieser Preis bedeutet den Ausgezeichneten wirklich etwas.