Deutscher Filmpreis Goldene Lola für "Drei Tage in Quiberon"  

"3 Tage in Quiberon", ein intensives Schwarz-Weiß-Portrait Romy Schneiders in ihrer großen Lebenskrise, ist am Freitagabend in Berlin mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden.

Das Drama gewann auch die Haupttrophäe der Preisverleihung: die Goldene Lola für den besten Film. Regisseurin Emily Atef bekam zudem die Lola für die beste Regie, Hauptdarstellerin Marie Bäumer erhielt den Preis als beste Schauspielerin. Auch Birgit Minichmayr und Robert Gwisdek (beste Nebenrollen) wurden für ihre Leistungen in dem Drama ausgezeichnet. Weitere Preise gab es für Kamera und Filmmusik. "3 Tage in Quiberon" war mit zehn Nominierungen der große Favorit des Abends gewesen und wurde insgesamt sieben Mal bedacht.

Der zweite Preis in der Kategorie "bester Spielfilm" ging an Fatih Akin für sein Drama "Aus dem Nichts". Den dritten Preis in der Hauptkategorie holte "Western" von Valeska Grisebach.

Als bester männlicher Hauptdarsteller wurde Franz Rogowski für sein Wirken in Thomas Stubers Großmarkt-Liebesgeschichte "In den Gängen" geehrt. Sowohl "In den Gängen" als auch "3 Tage in Quiberon" waren bereits bei der Berlinale gefeiert worden, am Ende des Festivals aber leer ausgegangen.

In den weiteren Kategorien gewannen:

Der besucherstärkste Film des Jahres: die Schulkomödie "Fack ju Göhte 3". Autor und Regisseur Bora Dagtekin nahm die Lola dafür entgegen.

Für das beste Drehbuch wurden Fatih Akin und sein Co-Autor Hark Bohm ("Aus dem Nichts") ausgezeichnet.

Hark Bohm wurde gleich ein zweites Mal geehrt: mit der Ehren-Lola für herausragende Verdienste um den deutschen Film.

Der beste Kinderfilm des Jahres war laut den Juroren "Amelie rennt" von Tobias Wiemann.

Die Doku-Lola ging an die Künstlerbiografie "Beuys" von Andres Veiel.

Die Filmschaffenden sprachen im Laufe des Abends immer wieder aktuelle Themen wie die #MeToo-Debatte und ihre Folgen oder den Antisemitismus in der Gesellschaft an. Akademie-Präsidentin Iris Berben sagte, die längst überfällige Debatte um Sexismus und Machtmissbrauch in der Filmbranche müsse ohne Häme und Ausgrenzung geführt werden.

Sie wehre sich dagegen, dass Männer unter Generalverdacht gestellt würden. Aber wo es Einschüchterung und Mobbing gebe, müsse es heißen: "Eure Zeit ist vorbei. Nehmt euch mal 'ne Auszeit", rief die Schauspielerin.

Die Lola in Gold für den besten Spielfilm ist mit 500.000 Euro dotiert, die Nominierungsprämie von 250.000 Euro wird mit angerechnet. Das Preisgeld muss für die Produktion eines neuen Films verwendet werden. Zu der Preisverleihung in Berlin versammelten sich rund 2000 prominente Gäste.