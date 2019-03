Deutscher Filmpreis "Gundermann" geht mit zehn Nominierungen ins Rennen

Die Nominierten für den Deutschen Filmpreis stehen fest. Der neue Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes, und Kulturstaatsministerin Monika Grütters gaben sie bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Der Film mit den mit Abstand meisten Nominierungen ist Andreas Dresens Filmbiografie "Gundermann", in der Alexander Scheer die Hauptrolle des in der DDR bekannten Liedermachers spielt. Er wurde in zehn Kategorien genannt.

Der Kritiker- und Publikumserfolg "Der Junge muss an die frische Luft" von Caroline Link wurde in fünf Kategorien nominiert. Die weiteren in der Kategorie Bester Spielfilm nominierten Kandidaten sind "Transit" von Christian Petzold, "Das schönste Mädchen der Welt" von Aron Lehmann, "25 km/h" von Markus Goller und "Styx" von Wolfgang Fischer.

Als beste Dokumentarfilme sind "Elternschule", "Of Fathers And Sons" und "Hi, AI" nominiert, als beste Kinderfilme "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" und "Rocca - Verändert die Welt".

Warner Bros. In fünf Kategorien nominiert: Caroline Links Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft".

Ins Rennen um die beste weibliche Hauptrolle gehen Luise Heyer ("Das schönste Paar"), Aenne Schwarz ("Alles ist gut") und Susanne Wolff ("Styx"). Luise Heyer wurde für ihren Auftritt in "Der Junge muss an die frische Luft" auch als beste Nebendarstellerin vorgeschlagen. Bei den Männern sind Alexander Scheer, Jonas Dassler ("Der Goldene Handschuh") und Rainer Bock ("Atlas") nominiert.

Zwei Sieger stehen schon fest

Schon bekannt waren zwei Preisträger. Die Regisseurin Margarethe von Trotta erhält in diesem Jahr den Preis für ihr Lebenswerk. Die 77-Jährige war ab Ende der Sechzigerjahre zunächst Schauspielerin und stiege mit ihrem Drama "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" zu einer der wichtigsten Filmkünstlerinnen der Bundesrepublik auf.

Caroline Links -Hape Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" bekommt die undotierte Lola für den besucherstärksten deutschen Film des Jahres. 3,4 Millionen Zuschauer sahen die Tragikomödie bisher.

Der Deutsche Filmpreis wird am 3. Mai in Berlin verliehen. Das ZDF zeigt die Gala um 22.55 Uhr.