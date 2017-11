Disney Chinesin wird Hauptdarstellerin in "Mulan"-Neuverfilmung

In Europa und den USA ist ihr Name noch weitgehend unbekannt, in China ist sie als Schauspielerin und Sängerin ein Star: Liu Yifei spielt die Hauptrolle in Disneys Realfilm-Remake des Trickfilms "Mulan" von 1998. Die Künstlerin setzte sich gegen 1000 Kandidatinnen aus fünf Kontinenten durch, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet.

Liu Yifei hat die Kampfkünste, die sie für die Rolle brauchen wird, schon in Filmen wie "The Forbidden Kingdom" unter Beweis gestellt. Außerdem spricht Yifei, die teilweise in New York aufwuchs, fließend Englisch. Vor allem aber setzt Disney auf ihren Bekanntheitsgrad in China, einem wichtigen Absatzmarkt für den Konzern. Unter ihrem Künstlernamen Crystal Liu macht die 30-Jährige dort auch als Sängerin Karriere.

Disney kommt mit der Entscheidung auch Forderungen nach, die Rolle ethnisch korrekt zu besetzen. Mehr als 100.000 Menschen hatten eine Online-Petition unterzeichnet, die eine chinesische Darstellerin für die Rolle forderte. In den vergangenen Jahren wurde Hollywood von "Whitewashing"-Vorwürfen überzogen. Damit ist gemeint, das in Filmen häufig Figuren anderer Ethnien von weißen Darstellern gespielt werden.

ddp images Das Disney-Original "Mulan" kam 1998 in die Kinos

Beispiele sind Diskussionen um Filme wie "Ghost in the Shell" und "Doctor Strange". Zuletzt war der Schauspieler Ed Skrein von einer Rolle zurückgetreten, die er in dem Fantasyfilm "Hellboy 2" hatte spielen sollen.

Disney hatte schon Gespür mit seiner Besetzung für die Neuverfilmung von "König der Löwen" bewiesen, dessen Ensemble größtenteils schwarze Darstellerinnen und Darsteller anführen, darunter Beyoncé und Donald Glover. Dazu führt bei "Mulan" mit Niki Caro eine Neuseeländerin Regie, die in Filmen wie "Whale Rider" und "Kaltes Land" starke weibliche Figuren zeigt.

"Mulan" erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich im China des 5. Jahrhunderts als Mann verkleidet und eine Armee in den Krieg führt. Disney verfilmt derzeit seine Zeichentrick-Klassiker als Realfilme oder mit moderner Computeranimation neu. Dazu gehören mittlerweile mehr als ein Dutzend Projekte, von "Dumbo" über "Aladdin" bis zu "Die Hexe und der Zauberer". "Mulan" soll wie "Der König der Löwen" im Jahr 2019 anlaufen.