Hollywood-Schmähpreis Donald Trump für "Goldene Himbeere" nominiert

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania gehen in das Rennen um die "Goldene Himbeere" als schlechteste Schauspieler. In der Polit-Doku "Fahrenheit 11/9" von Michael Moore tauchen die beiden als Protagonisten auf. Moore beschäftigt sich in dem Film mit dem Aufstieg Trumps und den Folgen seines Wahlsiegs für die USA. (Lesen Sie hier die Kritik bei SPIEGEL ONLINE).

Das Jahr 2018 sei ein Jahr voller Katastrophen - auf den Kinoleinwänden und im realen Leben, hieß es in einer Begründung von dem Initiator der "Goldenen Himbeere", John Wilson. Es sei unter anderem ein Jahr des drohenden Amtsenthebungsverfahrens des Präsidenten gewesen. So ist die Auszeichnung auch als politisches Statement zu verstehen. Bereits 2005 hatte der damaligen Präsident George W. Bush für seine Präsenz in"Fahrenheit 9/11" ebenfalls von Michael Moore eine "Goldene Himbeere" erhalten.

Trump wurde zusätzlich für seinen Auftritt in der Polit-Dokumentation "Death of a Nation" für einen "Razzie" nominiert. 1991 hatte er für seinen Auftritt in "Ghosts Can't Do It" die Spott-Trophäe erhalten, die als Gegenstück zur Oscar-Verleihung ins Leben gerufen wurde. Der Film ist ein skurriler Mix aus Romanze, Krimi, Fantasy und Komödie und floppte. Trump war zu dieser Zeit Immobilien-Unternehmer und spielt sich in dem Film selbst.

Sechs Nominierungen für "Holmes und Watson"

In diesem Jahr muss außerdem die Sherlock-Holmes-Komödie "Holmes und Watson" gleich in sechs gleich Kategorien bangen. Nominiert sind unter anderem Will Ferrell und John C. Reilly für ihre Titelrollen, weil "sie zwei der beliebtesten Charaktere der Literatur in den Schmutz ziehen", teilten die Organisatoren mit. Auch das Mafia-Biopic "Gotti" mit John Travolta ist für sechs "Razzies" nominiert.

Traditionell geben die Organisatoren die Nominierungen einen Tag vor denen für die Oscars bekannt. Die Verleihung der "Goldene Himbeeren" ist in diesem Jahr am 23. Februar, einen Tag darauf werden die Oscars vergeben.

Im vergangenen Jahr warenvier Razzies an "Emoji - Der Film" gegangen und damit zum ersten Mal in der 38-jährigen Geschichte des Spottpreises an einen Animationsfilm. Der Erotikfilm "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" bekam zwei Schmach-Auszeichnungen: für Kim Basinger als Nebendarstellerin und als schlechteste Fortsetzung.