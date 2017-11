Workaholic-Drama "Jetzt. Nicht." Hauptsache, die Zahlen stimmen

Was er eigentlich an seinem Job liebt, fragt die Therapeutin. Walter: "Mit Menschen in Kontakt kommen. Unterwegs sein. Und ich lese gern gute Abverkaufszahlen." Und wofür er im Privatleben brennt? Schweigen. Überlegen. Noch mehr Schweigen.

Walter, Mitte Vierzig, hat gerade seinen Job als Marketingdirektor bei einer großen Werbeagentur verloren. Er steht nicht gerade vor dem Nichts; die Abfindung ist nicht schlecht, den Dienstwagen darf er erst mal weiter benutzen. Und doch: Er steht vor dem Nichts. Denn was fängt einer wie er an mit seinem Leben, wenn das nur aus Arbeit besteht?

Walter ist so ein Typ, der wirklich gern gute Abverkaufszahlen liest. Der abends im Wohnzimmer noch Geschäftsmails am Laptop tippt. Immer im Anzug, immer im Dienst. Wo er denn gewesen sei, fragt ihn seine Frau Nicola (Loretta Pflaum) am Tag nach seiner Entlassung, seine Schuhe seien ja ganz dreckig. Spazieren, antwortet Walter. Ungläubiges Lachen bei Nicola: "Spazieren? Du? Einfach so?"

Der Schauspieler Godehard Giese spielt den geborenen Manager als verbissenen, verschlossenen Menschen, der diese Niederlage nicht ertragen kann, der überhaupt keine Mittel findet, damit umzugehen. Nach außen hin bleibt er reglos, seine Mimik eingefroren. Aber Giese lässt Walters Maske immer öfter verrutschen. Wenn er wüst einen Autofahrer beschimpft oder Nicolas Chef niederschlägt. Die Kämpfe, die er in seinem Inneren austrägt, drängen zunehmend ins Außen.

In die Haut eines großen Unsympathen schlüpfte Giese schon vor zwei Jahren in der Tragikomödie "Im Sommer wohnt er unten". Die Rolle machte den 45-Jährigen plötzlich bekannt. Ebenfalls ein Workaholic war das, der auch im Urlaub täglich den Börsenticker checkte und aus harmlosem Plantschen im Pool einen Schwimmwettkampf machte. Hinreißend verspannt spielte Giese da, und erlaubte doch Blicke in die Seele seiner Figur, so dass man auch ihre Verletzlichkeit sehen konnte.

Nicht so in "Jetzt. Nicht.". Walter bleibt ein Rätsel. Einer, der sich selbst nicht kennt und keine Ahnung hat, wie er eigentlich tickt. Der nur spürt, dass er austickt. Seinen destruktiven Gefühlen hat er aber nichts entgegenzusetzen. Erst versenkt Walter seinen Dienstwagen im See, dann beginnt eine Odyssee durch Köln inklusive einem tragischen Todesfall, einem bizarren Vorstellungsgespräch in falscher Rolle, flüchtigen Bekanntschaften und viel Alkohol.

"Jetzt. Nicht."

Deutschland 2017

Regie: Julia Keller

Drehbuch: Julia Keller, Janis Mazuch

Darsteller: Godehard Giese, Loretta Pflaum, Ronald Kukulies, Tinka Fürst

Produktion: Heimatfilm, Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Verleih: W-Film

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 92 Minuten

Start: 9. November 2017

Die Regisseurin Julia Keller zeigt in ihrem Langfilmdebüt einen zutiefst einsamen Menschen, und sie braucht dazu keine Dialoge. "Jetzt. Nicht." ist ein Film, der über Bilder wirkt. Morgens parkt Walter sein Auto auf einem riesigen Parkplatz, die Kamera von Janis Mazuch zeigt ihn in einer Totalen allein inmitten der Asphaltwüste. Als er gefeuert wird, verschwindet sein Chef in der Unschärfe des Bildes, die Tonspur blendet seinen Monolog aus und konzentriert sich auf das Rascheln der Blätter des Ficus benjamina, die Walter krampfhaft in seiner Hand knetet.

Wachstum und Leistung, Karriere und neue Herausforderungen: Keller zeigt ein Deutschland, das sich allein über Arbeit und wirtschaftlichen Erfolg definiert. Es ist ein Land der Kälte, in dem dunkle Limousinen durch nachtschwarze und neonerleuchtete Gewerbegebiete rollen. Der Elektro-Soundtrack und die Bilder, denen die Farbe ausgetrieben ist, verstärken diesen Eindruck noch.

Das ist zweifellos eindrucksvoll inszeniert, und Julia Keller verwässert ihren Film auch im letzten Drittel nicht durch eine konventionellere Dramaturgie. Walter wird keine verlogene Entwicklung machen und plötzlich seine wahre Berufung entdecken, als Chocolatier in Belgien etwa oder als Holzfäller in Schweden.

Der Erzählkosmos von "Jetzt. Nicht." ist allerdings auch hermetisch abgeriegelt, der Zuschauer findet kaum einen Weg hinein. Vor allem, weil Walter sich schlecht als Identifikationsfigur eignet. Dazu ist er zu verschlossen, zu humorlos - und letztlich auch zu langweilig. Gut möglich, dass er einem beim Abendessen von Abverkaufszahlen berichten würde.

