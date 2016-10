Regiedebüt von Natalie Portman Israels Traum, Israels Trauma

Diese Frau hat wirklich Mut! Wie leicht hätte sie der Welt in Erinnerung bleiben können als die Mutter von Luke Skywalker. Unvergesslich smart und strahlend hat Natalie Portman in den "Star Wars"-Prequels zwischen 1999 und 2005 die Prinzessin Amidala verkörpert. Die Benennung eines noch zu entdeckenden Sterns nach ihrem Namen dürfte Portman sicher gewesen sein.

Dann aber präsentierte sie sich in Darren Aronofskys düsterem Balletteusen-Thriller "Black Swan" (2010) als psychotische, von Ehrgeiz zerfressene Ballerina - und erhielt einen Oscar dafür. Ihren zweiten, so steht zu vermuten, wird sie im kommenden Jahr für ihre Darstellung Jaqueline Kennedys in "Jackie" bekommen, einer Schilderung des Attentats von Dallas, 1963, aus Sicht der Präsidentenwitwe, verfilmt von Pablo Larraín ("No!").

Zuvor hat sich die 1981 in Jerusalem geborene Harvard-Absolventin - Portman hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie - aber noch einen Lebenstraum erfüllt und "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" verfilmt. Ein ziemlich kühnes Unterfangen für eine Regie-Debütantin. Der stark autobiografisch gefärbte Roman des israelischen Schriftstellers Amos Oz hat sich seit seinem Erscheinen 2002 zum meistverkauften Buch in der Geschichte Israels entwickelt. Das Buch zieht auf literarisch herausragende Weise das Lebensfazit eines Vertreters aus der ersten Generation jener in Palästina geborenen Juden, die die Gründung des israelischen Staats persönlich miterlebt haben.

"Ein verwirklichter Traum ist ein enttäuschender Traum"

An Warnungen dürfte es nicht gemangelt haben. Schließlich galt das in der deutschen Übersetzung 765 Seiten umfassende Werk als "unverfilmbar". Die kunstvolle Montage aus Familienmythologie und historischen Reflexionen deckt nicht nur die Lebensspanne des damals 63-jährigen Autors ab, sondern blickt darüber hinaus auf die Geschichte - und physische Vernichtung - seiner Vorfahren während des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa zurück.

Die stärkste Warnung aber dürfte vom Autor selbst gekommen sein. Unmissverständlich spricht Amoz Oz sie in seinem Buch aus: "Ein verwirklichter Traum ist ein enttäuschender Traum", heißt es da.

Klug hat Portman in ihrem selbst verfassten Drehbuch Schneisen durch den dicken Wälzer geschlagen. Das "Nation Building" des werdenden Staats hat sie mit der Genese eines Schriftstellers und dessen Prägung durch die Eltern eng verzahnt. Erstaunlich, wie kurzweilig die linguistischen Vorträge des bibliophilen Vaters Arieh (Gilad Kahana) auf der Leinwand nun wirken. Für den Sohn Amos (Amir Tessler) folgenschwerer - und für den Kinozuschauer visuell erheblich attraktiver - sind die weitausholenden Erzählungen seiner Mutter Fania aus der Heimat Polen.

Oz' Satz, ein verwirklichter Traum sei ein enttäuschender Traum, lässt sich in Portmans Film auch auf die Gründung des Staates Israel beziehen. Dessen Frühgeschichte ist hier keine glückhafte Erzählung. Ganz im Gegenteil: Nach der überschwänglichen Freude über die Annahme des Uno-Teilungsplans für Palästina mit der "Zwei-Staaten-Lösung" von 1947 verdüstert sich mit Fanias Gemüt auch die Stimmung des Films erheblich. Schärfer noch als das Buch von Oz arbeitet Portman heraus, dass die Erfüllung des zionistischen Traums von der Gründung einer jüdischen Heimstatt mit familiären Traumata einhergeht. Und sie findet dafür treffende Bilder.

Für den Kraftkerl Tarzan schwärmte damals in Israel nicht nur der junge Amos (was immer noch im Künstlernamen Oz, "der Kräftige, Starke" wie auch in Texten zu alten Tarzan-Filmen zum Ausdruck kommt). Der aus Europa vertriebene Wald-Gentleman war zudem als eine zivilisierte Instanz inmitten wilder Dschungelbewohner so etwas wie ein Nationalheld. Zwei Tarzan-Anekdoten illustrieren im Film die widersprüchliche Bedeutung dieses role models im Leben des jungen Autors.

Die erste zeigt, wie Amos als Gast bei einer palästinensischen Familienfeier einen geradezu paradiesischen Garten durch seinen missratenen Tarzan-Auftritt in ein veritables Schlachtfeld verwandelt. Weil er dabei einen Araberjungen blutig niederstreckt, ist das jüdisch-palästinensische Verhältnis auf der privaten Ebene fortan getrübt. Die andere Anekdote erzählt, wie Amos, als ihn Schulrowdys bedrängen, diese listig ausmanövriert, indem er seinen Widersachern mit einer Tarzan-Erzählung Paroli bietet.

Schwanken zwischen Euphorie und Depression

Auf der einen Seite eine fahrlässig herbeigeführte Schuld gegenüber dem arabischen Bevölkerungsteil, auf der anderen die nach dem Holocaust unbedingt gebotene Pflicht zur Selbstverteidigung - in Amos' Verhalten spiegelt sich das ganze Dilemma Israels wieder. Es ist Portmans großes Verdienst, dass sie die politischen Dimensionen ihres Melodrams nicht außer Acht lässt.

Die Regisseurin selbst ist als Mutterfigur Fania zu sehen, darauf haben die Finanziers ihres Films klugerweise bestanden. Denn eine sensiblere Darstellung scheint schwer vorstellbar: Ihr Schwanken zwischen Euphorie und Depression, Gegenwart und Vergangenheit, Freiheitswunsch und Familienleben illustriert emotional sehr ergreifend den Widerspruch zwischen ihrem Traum eines "Eretz Israel", einem "Land, wo Milch und Honig fließen", und einer banalen Realität, an der sie letztlich zerbricht. Der aus Polen stammende Kameramann Slawomir Idziak hat dafür betörende Bilder entworfen, die die untergegangene Welt des alten Polen heraufbeschwören.

Deshalb hat sich Natalie Portmans mutiger Entschluss, ihren eigenen Traum zu verwirklichen, gelohnt. "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" ist alles andere als ein enttäuschender Film.

Im Video: Der Trailer zu "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis"

Video Koch Media