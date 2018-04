Elvis-Doku "The King" Unterwegs zu einem Traum

Große Emotionen von Beginn an: "Der König ist fort, aber nicht vergessen", singt der Songwriter und Gitarrist John Hiatt versonnen vor sich hin und bricht kurz darauf in Tränen aus. Er sitzt im Fond des berühmten Rolls Royce von Elvis Presley, und der Ort überwältigt ihn plötzlich.

John Hiatts Auftritt ist einer ersten in Eugene Jareckis eigenwilligem Dokumentarfilm "The King" über Elvis Presley, der den Regisseur und Autoren quer durch die USA und ebenso durch Elvis' Leben führt. Ein Film über die Tücken von Mythen und Symbolen. Der Film lief unter dem Titel "Promised Land" bereits in Cannes und beim Hamburger Filmfest. Doch der Regisseur nahm ihn sich trotz guter Resonanz noch einmal vor und präsentiert ihn nun in neuer Schnittfassung.

Der größte Mythos, den Eugene Jarecki in seiner Elvis-Doku zitiert, ist der vom "American Dream": ein Topos, ein Versprechen, das Leitbild einer ganzen Kultur, dessen Wurzeln bis in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung reichen. Schlicht gesagt: Jeder kann es schaffen, wohlhabend, glücklich und zufrieden zu leben, wenn er nur hart genug dafür arbeitet.

Der Regisseur als Chauffeur

Eugene Jarecki wurde entdeckt und gefördert vom Regisseur Melvin van Peebles, und mit 21 Jahren wurde sein Kurzfilm "Season oft he Lifterbees" als Beitrag zum Sundance Film Festival aus gewählt. Als ob Jarecki dieses Bonmot über den amerikanischen Traum illustrieren wollte, startete er seinen neuen Film als typischen Road-Trip, als Suche nach Elvis, nach seinen Wurzeln, den Stationen von Leben und Karriere.

Er selbst trieb den historischen Rolls Royce auf, und er machte höchstpersönlich den Chauffeur für seine prominenten Gesprächspartner wie für Elvis' Weggefährten und zufällige Interviewpartner, die er häufig im Zuge der Reise traf. Dass dies ganz nebenbei zu einer Suche nach den USA wurde, ergab sich fast zwangsläufig: Die Dreharbeiten fanden während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 statt, dessen Sieger Donald Trump die Welt seither in Atem hält.

Jarecki verzichtete auf die Wahl eines Cadillacs für diese Forschungsreise (immerhin hatte Elvis Presley während seiner Karriere rund 400 Exemplare davon erworben), denn der historische Rolls Royce repräsentierte Elvis' Alleinstellung unter den Pop-Stars seiner Zeit viel deutlicher. Schließlich ist der junge Musiker aus Tupelo/Mississippi einer der ersten, der Rock'n'Roll zum Massenphänomen macht: Die Single "It's Alright, Mama" auf Sun Records, der Weg nach Nashville, schließlich Las Vegas - die Geschichte ist bekannt. Der Erzählansatz aber, den Eugene Jarecki wählt, bringt sie anschaulich auf den Punkt.

"The King"'

Deutschland, USA 2018

Regie: Eugene Jarecki

Drehbuch: Eugene Jarecki, Christopher St. John

Darsteller: Alec Baldwin, Tony Brown, James Carville u.v.m.

Produktion: Charlotte Street Films, Ghost In The Machine Films, Backup Media

Verleih: Arsenal Filmverleih

Länge: 107 Minuten

Start: 19. April 2018

Neben Singer/Songwriter-Stars wie eben John Hiatt, jugendlichen Absolventen der Stax Academy in Memphis oder der grandiosen Hillbilly-Vokalisten Emi Sunshine nehmen im Fond des Rolls auch Fans wie Ethan Hawke, Alec Baldwin, Ashton Kutcheroder Emmylou Harris Platz. Allesamt erzählen sie sehr persönlich über Elvis, die USA, sich selbst. Allein Ethan Hawkes Mini-Vorträge lohnen in ihrer Lakonie den Film-Trip. Nie zu lang, immer pointiert, dem Schwung der Reise entsprechend.

Das gelingt, weil Regisseur Jarecki hat stets den Rhythmus seines Films im Blick behält. Selbst die verschiedenen Pannen des Oldie-Autos fügen sich dramaturgisch als wohl platzierte Bruchstellen ein. Und immer wieder blitzen illustrative Wahlkampfsequenzen auf.

Scharfe Kritik von Chuck D.

Scharf kontrastiert wird die Mythensuche mit kritischen Statements wie denen von Carlton Ridenhour alias Chuck D., Mitglied der HipHop-Truppe Public Enemy, der den Vorwurf des Diebstahls der schwarzen Musikkultur durch Elvis Presley & Co. formuliert und zu Recht auf ebenso prägende, parallel aktive Rock-Genies wie Chuck Berry, Little Richard oder Fats Domino verweist. Beispiele für seine Thesen gibt es zuhauf: "Hound Dog" wurde für die Bluessängerin Big Mama Thornton geschrieben, aber Elvis hatte den breiten Erfolg damit.

Solche Rückschläge muss schließlich auch Elvis erleben: Obwohl er der König ist, schrumpft sein Reich, als die Beatles die USA erobern und mehr Mädchen in die Ohnmacht überführen, als es Elvis je gelungen ist. Zwar äußert John Lennon im Interview seine Bewunderung für ihn, aber Mitte der 60er Jahre war Stern des Kings schwer im Sinken.

"Aloha from Hawaii", das legendäre NBC-TV-Special von 1973 mit Elvis im eng geschnittenen Lederanzug, markierte ein Comeback - doch es ist nur vorübergehend. Am Ende steht der letzte Auftritt des angeschlagenen Stars in Las Vegas. Elvis singt "Unchained Melody" von den Righteous Brothers, und es klingt wie sein Grabeslied. Seinen Tod spart Eugene Jarecki in diesem berührenden Film aus. Der Las-Vegas-Spot wird zum Abschied des bereits ermüdeten Königs, der 1977 verstarb. Kurz darauf schossen seine Plattenverkäufe wieder in ungeahnte Höhen. That's showbusiness.

Im Video: Der Trailer zu "The King"

Video arsenal filmverleih

Anm. d. Redaktion: In einer früheren Version schrieben wir, dass das Live-Special "Aloha from Hawaii" 1968 ausgestrahlt wurde. Richtig ist 1973. Wir haben den Fehler korrigiert.