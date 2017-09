Stephen-King-Verfilmung "Es" bricht US-Kinokassenrekorde

Wie die amerikanischen Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" übereinstimmend melden, können sich die Produzenten von "Es" über ein Einspielergebnis von 117,2 Millionen Dollar freuen - nach seinem ersten Wochenende in 4103 Kinos in den USA und Kanada.

Damit hat die Verfilmung des Romans von Stephen King gleich zwei Rekorde gebrochen: Noch nie startete ein Horrorfilm so stark in den nordamerikanischen Kinos (bisheriger Rekordhalter war seit 2011 "Paranormal Activity 3"). Und überhaupt hat noch kein Film, der im September ins Kino kam, ein so gutes erstes Wochenende hingelegt (in dieser Wertung lag bisher "Hotel Transylvania 2" von 2015 vorn).

Lesen Sie hier die Rezension des Films, bei dem der argentinische Regisseur Andy Muschietti Regie führte.