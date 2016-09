Mexikanische Kinocharts "Fack Ju Göhte"-Remake auf Platz eins

Der Lehrer ein Krimineller, die Schüler grenzdebil, der Film ein Riesenerfolg. Diese Erfolgsformel gilt in Deutschland für den Wiedergänger der Pennäler-Komödie "Fack Ju Göthe" (2013) und seine Fortsetzung von 2015. Aber nicht nur hier: Das mexikanische Remake des Films schoss dort ebenfalls an die Spitze der Charts. Das teilte Constantin Film, die Produktionsfirma des Originals, am Mittwoch mit.

Ein Einspielergebnis von 63,2 Millionen Pesos (rund 2,9 Millionen Euro) bedeutet den drittbesten Kinostart eines mexikanischen Films überhaupt. Das Remake mit dem Titel "No Manches Frida" hatte nach Constantin-Angaben zuvor in den USA in 17 Tagen 9,14 Millionen Dollar eingespielt.

Von Oktober an soll der Film auch in anderen lateinamerikanischen Ländern starten. Außerdem arbeitet Constantin gemeinsam mit einer italienischen Produktionsfirma an einer italienischen Version der Schulkomödie.

"Fack Ju Göhte" von Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle war 2013 mit mehr als 7,4 Millionen Besuchern der erfolgreichste Kinofilm in Deutschland. Die Fortsetzung hatte sogar 7,8 Millionen Kinobesucher.

Wie im Trailer zu sehen, lag den Produzenten des Remakes unter diesen Vorzeichen offenbar eine besonders werkgetreue Neuverfilmung am Herzen. Nicht nur gleicht der mexikanische Hauptdarsteller dem Deutschen M'Barek fast aufs Haar, auch die Bilder sind eins zu eins abgefilmt. Scheint angesichts des Charts-Erfolgs geklappt zu haben.