Remake von "Fahrenheit 451" Wenn wieder Bücher brennen

Michael B. Jordan erlebt gerade tolle Wochen. Der Wirbel um den Blockbuster "Black Panther", in dem er den Antihelden Erik Killmonger spielt, lässt kaum nach. Die Talkshows reißen sich um ihn. Vor ein paar Stunden noch feierte er bei der Met Gala, schon geht's weiter zu einer Premierenparty in Soho, danach zum Filmfestival nach Cannes.

"Entschuldigen Sie meine Stimme", krächzt er und greift abwechselnd zur Wasserflasche und zur Kaffeetasse, die er zum Gespräch mitgebracht hat.

Jordan, 31, ist der neue Sonnyboy des US-Films. Der Schauspieler wurde als Teenager mit der TV-Serie "The Wire" bekannt, mit dem Indiedrama "Fruitvale Station" und dem "Rocky"-Spinoff "Creed". Doch die Superheldensaga "Black Panther" machte ihn zum Weltstar. Weshalb er sich jetzt mal etwas anderes leisten konnte. "Etwas, das einen zum Nachdenken bringt", sagt er. "Das einem den Spiegel vorhält, in dem man sich selbst erkennt."

Seit 1966 wagte sich niemand an diese Utopie

"Fahrenheit 451" ist so ein Projekt. Ray Bradburys Kultroman von 1953 über ein faschistisches Amerika, das Bücher verbannt und verbrennt, wurde erstmals 1966 von François Truffaut verfilmt. Dann wagte sich lange niemand an diese Dystopie. Bradbury starb 2012 mit 91 Jahren.

Doch jetzt hat der US-Regisseur und Drehbuchautor Ramin Bahrani die Story in eine Parabel auf die Trump-Ära verwandelt, indem er sie für den Bezahlsender HBO ins digitale Zeitalter beförderte und ihr damit eine, nun ja, brandaktuelle politische Dimension verlieh. Ab Samstag ist der Film, der in Cannes Weltpremiere hatte, auch in Deutschland zu sehen.

Für die Hauptrolle des - im Buch weißen - Feuerwehrmanns und Bücherverbrenners Guy Montag warb Bahrani Jordan an. Der zögerte zunächst. Als Bahrani ihn ansprach, stand er noch in Atlanta für "Black Panther" vor der Kamera - ein Film, der zur afrofuturistischen Kinorevolution wurde. "Ich hatte kein Interesse, als nächstes den Vollstrecker einer autoritären Staatsmacht zu spielen, der die Leute unterdrückt", sagt Jordan im Gespräch. "Vor allem nicht bei all der andauernden US-Polizeigewalt gegen Schwarze." Trotzdem traf er sich mit Bahrani, der ihn schnell überzeugte.

Warnung vor Propaganda, Zensur, Gewalt und stumpfsinniger Unterhaltung

Die Zeit war reif für ein Remake von "Fahrenheit 451". Bradbury warnte schon damals, als das NS-Regime noch in allzu akuter Erinnerung war, vor der faschistischen Repression von Intellekt und Dissens durch Propaganda, Zensur, Gleichschaltung, Gewalt - und stumpfsinnige Unterhaltung.

In Bradburys Roman vernichten "Firemen" Bücher als letztes Wissensreservoir, während sich die Menschen vom Massenmedium Fernsehen ins Kollektivkoma locken lassen. Die Gefahr besteht weiterhin, erst recht unter Trump. Nur die Technologie ist neu: Bahrani updatet die TV-Mattscheiben zu Social-Media-Screens eines staatlich kontrollierten Internets, auf denen die Scheiterhaufen live gestreamt und kommentiert werden, samt Totenkopf-Emojis.

"Bradbury sah den Aufstieg von 'alternativen Fakten' voraus", sagt Bahrani. Nicht nur Bücher seien bedroht, sondern alles menschliche Denken und Handeln: "Wir haben unsere Social-Media-Accounts zu Hütern unserer Erinnerungen, Gefühle, Träume und Fakten ernannt." Wohin das führen kann, zeigen die politischen Ereignisse seit 2016.

Bahrani projeziert die metaphorischen Bücherverbrennungen als Livestreams auf Wolkenkratzer - eine Eskalation der digitalen Fassaden am heutigen Times Square. Jordan spielt den Jungstar einer Kompanie unter dem fanatischen Brandmeister Captain Beatty (Michael Shannon, "Shape of Water"). Dank der Widerständlerin Clarisse (Sofia Boutella, "Atomic Blonde") beginnt er, seine Arbeit zu hinterfragen.

Die Neuauflage wirkt trotz Special Effects seltsam gehetzt

Vieles reflektiert aktuellste Entwicklungen: militarisierte Cops, Massenhysterie, Reality-TV, "Fake News". Auch, dass der Handlanger der Staatsmacht nun ein Schwarzer ist, eröffnet spannende Fragen - die "Fahrenheit 451" am Ende aber leider unbeantwortet lässt.

Zudem wirkt diese Neuauflage, trotz Special Effects à la "Blade Runner", gehetzt - vor allem neben anderen aktuellen Dystopie-Serien ("Black Mirror", "The Handmaid's Tale", "The Man in the High Castle"). Montags Wandlung wird kaum erklärt, und das Ende, das sich drastisch vom Roman unterscheidet, verstört. Selbst Stars wie Jordan - der auch als Executive Producer fungierte - können dem wenig entgegensetzen.

Dennoch bleiben bittere Lektionen: Bücher verschwinden, die digitale Realität ist fragwürdig. "Die Entwicklung ist unvermeidlich", sagt Jordan, der selbst 6,4 Millionen Instagram-Follower hat. Und nimmt noch einen Schluck Wasser.

"Fahrenheit 451", ab 20. Mai im O-Ton auf den Streaming- und On-Demand-Angeboten Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand, ab 27. Juli in der synchronisierten Fassung auf Sky Cinema.