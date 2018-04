Film über Langzeitbeziehungen Kann das Glück ein Leben lang halten?

Die wohl traurigsten Sätze stammen aus Japan. "Ich habe die Liebe aufgegeben. Ich war nicht in der Position, eine Liebesbeziehung zu führen", sagt Shigeko Sugihara mehr als 60 Jahre, nachdem ein Vermittler ihre Hochzeit mit dem wohlhabenden Bauernsohn Isao eingefädelt hat. Trotzdem bleiben die beiden verheiratet - bis zu Isaos Tod. Harte, entbehrungsreiche und stumme Jahre liegen dazwischen. Als alter Mann sagt Isao, diese schmächtige, kleine, stets gebückt gehende Gestalt, unter Tränen: "Ich hätte früher nett zu ihr sein müssen. Ich wünschte, ich hätte es besser hingekriegt." Und es zerreißt der Zuschauerin das Herz.

Shigeko und Isao Sugihara sind eines der vier Paare, die die beiden Filmemacherinnen Yasemin und Nesrin Samdereli in ihrem Dokumentarfilm "Nacht der Nächte" porträtieren, ein Titel, der im Jahr 2018 so unzeitgemäß für die Beschreibung der Hochzeitnacht ist, wie er für das Leben dieser Paare, die sich vor mehr als 50 Jahren getroffen haben, nur konsequent ist. Für Paare, die nur wenig über die Liebe und noch weniger über Sex wussten und für die die Hochzeitsnacht noch die Nacht der Nächte war - wenn auch nicht nur im positiven Sinne.

"Nur untenrum"

"Die erste Nacht tat ja auch schrecklich weh. Fand ich auch nicht so gut", wird Hildegard, die sich ihre Jungfräulichkeit für ihren Heinz bis zu eben dieser Nacht bewahrte, später erzählen. Und die Japanerin Shigeko sagt, dass sie sich damals "nur unten herum nackt machen wollte" - mehr nicht.

Die Samdereli-Schwestern kommen ihren Protagonisten aus Japan und Deutschland, aus Indien und den USA, die sie über Jahre begleitet haben, ungewöhnlich nah, lassen sie sich langsam öffnen und beobachten dabei sehr genau. Da sitzen Kamala und Hampana in einem winzigen Raum vor Regalen mit unordentlich gestapelten Büchern und erzählen von ihrer Hochzeit über Kastengrenzen hinweg und ihrem Alltag miteinander. "Wir zanken viel, aber je mehr wir zanken, desto näher kommen wir uns. Tagsüber streiten wir, nachts schlafen wir miteinander", sagt Hampana - und seine Frau kichert mädchenhaft. Später sieht man die beiden beim Frühsport und wie Kamala in der Küche hantiert und über ihren Mann schimpft, der niemals den Weg in die Küche findet.

Yasemin und Nesrin Samdereli erzählen nicht nur von den schönen Seiten, sie lassen die vier Paare auch von den vielen Zweifeln, Problemen und Widerständen erzählen. Dass Heinz bis heute Angst hat, Hildegard könne ihn verlassen. Von Kamala, die es noch immer schmerzt, dass die Familie ihres Mannes sie nie akzeptiert hat, und von Bill und Norman, die zuerst den absurden und juristisch komplizierten Weg einer Adoption gehen musste, um sich rechtlich abzusichern, um dann schließlich doch noch als homosexuelles Paar heiraten zu können.

"Die Nacht der Nächte"

Deutschland 2014-2017

Drehbuch: Yasemin Samdereli, Nesrin Samdereli, Arne Birkenstock

Regie: Yasemin Samdereli, Nesrin Samdereli

Produktion: S2R Film, DRIFE Filmproduktion GmbH & Co. KG, Fruitmarket Arts & Media GmbH, Rat Pack Filmproduktion GmbH

Verleih: Concorde Filmverleih

FSK: keine Einschränkung

Länge: 97 Minuten

Start: 5. April 2018

Es sind die vielen Details wie der Frühsport des indischen Paares, die stumm nebeneinander sitzenden und essenden Shigeko und Isao, der spießig gedeckte Frühstückstisch und das gekachelte Ehebett von Hildegard und Heinz im Einfamilienhäuschen oder die gemeinsame Auswahl der Kürbisse von Bill und Norman im herbstlichen Pennsylvania, die so viel über diese Paare erzählen, über die Kulturen, die Liebe und die Kämpfe in und um eine Beziehung.

Bonsai und Piccolo

Es sind Geschichten über Sex und Moral, über Scham und Tabus und vor allem über das erste Verliebtsein, aus dem trotz aller Schwierigkeiten über die vielen Jahre eine tiefe Verbundenheit und Zuneigung entstanden ist - selbst bei Shigeko und Isao. Es ist diese Faszination über das lebenslange Glück zu zweit, das in Zeiten von optimierter Partnersuche und maximaler Möglichkeiten des Individuums fast zu einem Kuriosum geworden ist. Eine Faszination auch vom Pragmatismus, mit dem diese Paare an ihr ganz persönlichen Glück herangegangen sind.

Dabei beweisen Yasemin und Nesrin Samdereli wie schon in ihrer charmanten Komödie "Almanya - Willkommen in Deutschland" aus dem Jahr 2011 einen sehr genauen Blick für die großen und kleinen Klischees, die sie ebenso witzig wie anrührend in Szene setzen. Die Kamera begleitet das japanische Paar bei der noch immer mühseligen Arbeit im Haus und auf den hügeligen Feldern, bei religiösen Ritualen im Bonsai-Garten. Sie beobachtet Hildegard, wie sie am heimischen Wohnzimmertisch in Essen bei einem Piccolo mit ihren Freundinnen Rummikub spielt, während Heinz im Keller herumwerkelt. Und sie ist dabei, wenn Norman und Bill, die beiden kultivierten East-Coast-Intellektuellen, ihre langersehnte und -erkämpfe Hochzeitsfeier im Garten ihres Hauses vorbereiten.

Sie ergänzen diese Filmporträts mit Sequenzen aus animierten und hinreißend komischen Knetfiguren und schaffen damit eine Balance zwischen Alltagskomik und Romantik. Und sie geben dem mitunter oberlehrerhaften Genre der Doku etwas wunderbar Spielerisches. Ein Plädoyer für die Liebe und die Möglichkeit der lebenslangen Zweisamkeit, das sich so wohltuend und vielleicht auch ein bisschen hoffnungsvoll von den Realitäten des 21. Jahrhunderts abhebt.

