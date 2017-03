Filmkritik zum Oscar-Gewinner Warum "Moonlight" der beste Film des Jahres ist

"Du musst dich entscheiden, wer du bist und die Welt dazu zwingen, sich mit dir zu beschäftigen, nicht mit ihrer Idee von dir", sagte der schwarze Schriftsteller und Aktivist James Baldwin einmal über den beschwerlichen Weg, den Afroamerikaner in der US-Gesellschaft gehen müssen, um als Individuen wahrgenommen zu werden - als Menschen. Das Zitat ist Jahrzehnte alt, aber es scheint gerade jetzt dringlicher denn je, da in den USA, befeuert durch wirtschaftliche Krisen, politische Spaltungen, Populismus, Polizei- und Justizwillkür, eine neue Debatte über die Misere der schwarzen Minderheit geführt wird.

Die Entmenschlichung einer ganzen Bevölkerungsgruppe geht so weit, dass selbst der Präsident nur von "den Innenstädten" spricht, wenn er die Probleme des schwarzen Amerikas adressiert: Armut, Kriminalität, Drogen, Gefängnis, geballt in den vermeintlich prekären Lebensverhältnissen sich selbst überlassener Innenstädte und Sozialbauvierteln. Abgesehen davon, dass dieses "Inner city"-Schlagwort ein rassistisch konnotiertes Konzept aus den Siebzigerjahren ist, entspricht es längst nicht mehr der gentrifizierten Realität. Allein dass Trump es als Synonym für das schwarze Amerika benutzt, zeigt, wie nachhaltig sich das weiße Establishment sträubt, in afroamerikanischer Wirklichkeit mehr als nur eine Statistik zu sehen: Zahlen, ob die von Gefängnisinsassen, Drogen- oder Ermordeten, sind leichter zu ertragen als menschliche Schicksale.

Umso bedeutsamer, dass "Moonlight" in der vergangenen Woche bei der Oscar-Verleihung als bester Film ausgezeichnet wurde. Denn die zweite Regie-Arbeit des schwarzen Filmemachers Barry Jenkins ist nicht nur der auch formal und ästhetisch mit Abstand beste Film des Jahres; ganz im Sinne Baldwins zwingt er den Zuschauer, sich mit Einzelschicksalen und persönlichen Dramen zu beschäftigen, nicht mit Projektionen und Klischees. Wobei "zwingen" hier das falsche Wort ist. Denn "Moonlight" mag viele Attribute eines Sozialdramas in sich tragen, findet seine Relevanz und Authentizität jedoch nicht mit den gängigen Stilmitteln dieses Genres - Wackelkamera, Tristesse und Drastik. Stattdessen entfaltet er mit den sinnlichen, poetischen und kunstvoll arrangierten Bildern und Farben, für die Jenkins' Kameramann James Laxton eine Oscar-Nominierung erhielt, einen suggestiven, mitreißenden Flow unmittelbarer Erfahrbarkeit.

Erzählt wird eine Coming-of-Age-Geschichte in drei Kapiteln. Gleich in der ersten Einstellung wird ein Grundmotiv der schwarzen Alltagsmythologie etabliert: Ein kleiner Junge, er wird hier nur "Little" genannt und von Alex Hibbert mit intensiver, hungernder Schweigsamkeit gespielt, läuft weg, er ist on the run. Andere Kinder, Bullys, denen er zu still und zu sensibel ist, sind ihm auf den Fersen. Er findet Unterschlupf in einem aufgelassenen Haus, wo ihn schließlich der örtliche Drogendealer aufgabelt. Juan (Oscar-Preisträger Mahershala Ali) kümmert sich zusammen mit seiner Freundin Teresa (Janelle Monáe) um den stummen Kleinen. Sie erschaffen eine entspannte, häusliche Atmosphäre, die Little in seinem eigenen Heim, bei seiner alleinerziehenden Mutter (Naomie Harris), die immer mehr den Drogen verfällt, nicht erlebt.

"Moonlight" ist ein Film über fatale Rollen und Männlichkeitsbilder, die Afroamerikaner über Jahrzehnte hinweg zwangsinternalisiert haben. Nicht umsonst umkreist die Kamera Juan in einer umwerfenden Sequenz zu Beginn von "Moonlight" wie eine Biene eine besonders verheißungsvolle Blüte: Ein Mann muss seinen Körper stählen und sich unnahbar zeigen, um in einer ihm feindlich gesonnenen weißen Welt bestehen zu können, die für ihn im Normalfall nur Gewalt und Konflikt bereithält.

Strudel adoleszenter Gewalt

Juan zeigt Little, der ahnt, dass er anders fühlt als seine Altersgenossen, dass sich hinter dieser vorgeschobenen Härte auch Schönheit und Warmherzigkeit verbergen kann. Das Verflixte dieses Rollenmodels offenbart sich in einer herzbrechenden Szene: Little erkennt, dass sein Ersatzvater Juan, der ihm behutsam das Schwimmen beibringt und ihm klar macht, dass "Faggot" ("Schwuchtel") ein Wort ist, das benutzt wird, damit sich Schwule schlecht fühlen, dass der gleiche Mann, der ihn so großherzig bei sich aufnimmt, seiner Mutter jene Drogen verkauft, die sein Zuhause zur Hölle werden lassen.

Kann Little aus diesem Teufelskreis ausbrechen? Nein, so ein Film ist "Moonlight" nicht, er bietet keine Erlösung an, kein erbauliches Hollywood-Ende. Im zweiten Teil, als Shakespeare-hafte Mini-Tragödie inszeniert, eskalieren die Konflikte Littles, der jetzt seinen richtigen Namen Chiron trägt, mit seinen Schulkameraden. Gleichzeitig macht er erste, zärtlich-sexuelle Erfahrungen am nächtlichen Strand mit seinem Kumpel Kevin. Es kommt, wie es kommen muss: Provoziert und verraten, wird Chiron in einen Strudel adoleszenter Gewalt gezogen und landet im Gefängnis, wo er sich zum harten, muskelbepackten, Muscle-Car fahrenden Drogendealer "Black" (Trevonte Rhodes) stilisiert, von dem die dritte Episode des Films handelt.

"Moonlight"

USA 2016

Regie: Barry Jenkins

Drehbuch: Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney

Darsteller: Mahershala Ali, Alex Hibbert, Aston Sanders, Trevante Rhodes, Naomie Harris, Janelle Monáe, André Holland

Produktion: Plan B, A24

Verleih: DCM

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 111 Minuten

Start: 9. März 2017

Noch einmal trifft er sich mit Kevin (André Holland), der jetzt in einem kleinen Diner kocht. In einer Szene, die so farbentief und schattensatt gefilmt ist wie bei Wong Kar-wei, einem seiner cineastischen Vorbilder, zeigt Jenkins die beiden Männer beim gemeinsamen Dinner. Schüchtern umeinander herumtastend, sinnen sie dem einen Moment nach, in dem sie ihre Gefühle frei ausleben konnten. "Hello Stranger", singt Barbara Lewis dazu seufzend aus der Jukebox, "shoo-bop, shoo-bop, my baby, ooh".

Kindheit ohne Väter

"In diesem Moment ist er ein Teenager, der zum allerersten Mal versucht, eine intime Konversation mit jemanden zu haben - und du siehst diesem erwachsenen Mann dabei zu, wie er sich völlig auflöst", erklärte Tarell Alvin McCraney in einem Interview den atemberaubenden Effekt dieser Szene. McCraney schrieb das Theaterstück "In Moonlight Black Boys Look Blue", auf dessen Basis Barry Jenkins sein Drehbuch verfasste. Es gelangte eher zufällig in die Hände des Regisseurs, obwohl sowohl er als auch McCraney, ohne sich je zu begegnen, in Liberty City aufgewachsen waren, einem sozialen Brennpunkt in Miami, Florida, der auch als Schauplatz von "Moonlight" dient. Beide erlebten eine Kindheit ohne Väter, aber mit drogensüchtigen Müttern.

"Moonlight" erzählt also auch die Geschichte zweier Männer, die es geschafft haben, den Kreislauf der gesellschaftlichen Marginalisierung zu durchbrechen, die sich als Künstler einen Weg bis zu den Oscars gebahnt haben, wo beide nun für ihre autobiografisch gefärbte Story ausgezeichnet wurden. Es spielt kein Weißer mit in "Moonlight", denn es ist eine Geschichte, die sich nicht vorrangig an den ethnischen Antagonisten richtet, sondern an die schwarze Gemeinde selbst, mit dem Ziel, von innen heraus einen Heilungsprozess zu erwirken, sich der Fessel verordneter Rollenmuster und Identitäten zu entledigen.

"Moonlight" - Filmtrailer ansehen:

Schon in den frühen Fünfzigerjahren wollte Ralph Ellison mit seinem Roman "Invisible Man" die "human universals" des schwarz geborenen Amerikaners enthüllen, heute sind es Autoren wie Ta-Nehisi Coates in seinem aktuellen Bestseller "Between The World And Me" oder Musiker wie Solange Knowles und Kendrick Lamar, die sich stolz und souverän um ein anderes, würdevolleres Narrativ von "Blackness" bemühen.

Auch Barry Jenkins zelebriert die Vielschichtigkeit schwarzer Kultur und Lebensweise. Mit seinem meisterhaft emphatischen Film, als Musikstück wäre er ein Blues, öffnet er den Blick des Zuschauers für Seelendramen, die im kulturellen Diskurs allzu oft von agitatorischen Gangster- und Hip-Hop-Topoi überlagert werden. Dabei "vermenschlicht" Jenkins seine Milieu-Figuren nicht einfach: Das Wundervolle, letztlich Universelle an seinem Film ist, dass sie ganz selbstverständlich Menschen sind.

Noch einmal James Baldwin: "In a way, the American Negro is the key figure in this country; and if you don't face him, you will never face anything."