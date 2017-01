Filmpreis Polanski verzichtet nach Protesten auf César-Vorsitz

Nach Druck von Frauenrechtlerinnen verzichtet Star-Regisseur Roman Polanski auf den Ehrenvorsitz bei der diesjährigen Verleihung der französischen César-Filmpreise. Der polnisch-französische Filmemacher werde der Einladung der César-Akademie nicht folgen, teilte Polanskis Anwalt mit. Zugleich kritisierte er eine "ungerechtfertigte" Polemik um die 40 Jahre alten Vergewaltigungsvorwürfe gegen Polanski.

Die César-Akademie hatte vergangene Woche bekanntgegeben, dass der 83-Jährige "Präsident" der nächsten Verleihung der französischen Filmpreise am 24. Februar wird. Dieser Titel ist eine Ehrung für bekannte Schauspieler und Regisseure. Polanski, der mit Filmen wie "Chinatown" und "Der Pianist" Weltruhm erlangte, sollte unter anderem die Eröffnungsrede der Zeremonie in Paris halten.

Wegen der Vorwürfe gegen Polanski, 1977 in den USA eine 13-Jährige vergewaltigt zu haben, sorgte dies rasch für Aufregung. Die Frauenrechtsgruppe Osez le féminisme (Wagt den Feminismus) sprach von einer "Verhöhnung" von Vergewaltigungsopfern und rief zu einer Demonstration während der César-Verleihung auf.

Petition gegen Polanski

Die französische Ministerin für Frauenrechte, Laurence Rossignol, nannte die Ehrung "überraschend und schockierend". Bis Dienstagvormittag hatten mehr als 60.000 Menschen eine Online-Petition gegen Polanski unterschrieben.

Polanskis Anwalt erklärte am Dienstag, der Streit habe Polanski "zutiefst traurig gemacht und seine Familie getroffen". Die Debatte sei durch "absolut falsche Informationen" entfacht worden. Der Anwalt verwies unter anderem darauf, dass das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer Samantha Geimer sich für eine Einstellung des Verfahrens in den USA einsetzt. Außerdem habe die Justiz in der Schweiz und in Polen Auslieferungsanträge der USA abgelehnt.

Die US-Justiz wirft dem Filmemacher vor, im Alter von 43 Jahren im Haus von US-Schauspieler Jack Nicholson in Hollywood die damals 13-jährige Geimer sexuell missbraucht zu haben. Geimer berichtete damals, Polanski habe sie mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht und vergewaltigt.

Polanski hatte nach seiner Festnahme in den USA gestanden, Sex mit der Minderjährigen gehabt zu haben. Nach 42 Tagen im Gefängnis nutzte er seine vorläufige Freilassung kurz vor Verkündung des Strafmaßes zur Flucht nach Europa: Er hatte gefürchtet, dass die Strafe trotz einer Übereinkunft mit der Anklage höher als vereinbart ausfallen würde.

Seitdem beschäftigt der Fall immer wieder die Gerichte. Der Filmemacher war 2009 auf US-Anweisung in Zürich festgenommen worden. Anschließend stand er in seinem Chalet im Schweizer Skiort Gstaad unter Hausarrest, bis ihn die Behörden nach rund zehn Monaten wegen Unklarheiten im Auslieferungsgesuch wieder freiließen.