Animationsfilm "Findet Dorie" stellt Jahresrekord auf

Traumstart für "Findet Dorie": Der Zeichentrickfilm hat den besten Wochenendstart in diesem Jahr in Deutschland hingelegt. 875.948 Besucher sahen die Abenteuer des Paletten-Doktorfischs, wie Media Control am Dienstag mitteilte. Vor 13 Jahren hatte Dorie in "Findet Nemo" nur eine Nebenrolle, als sie den orange-weißen Clownfisch Marlin bei seiner Odyssee durch den Ozean auf der Suche nach dem kleinen Nemo begleitete. Nun ist sie selbst auf der Suche nach ihren Eltern.

"Bad Moms", Spitzenreiter der Vorwoche, fällt mit 231.294 Besuchern auf den zweiten Platz zurück. Ebenfalls einen Platz verlieren "Die Glorreichen Sieben" - 120.793 Zuschauer bedeuten Rang drei für die Neuverfilmung des Western-Klassikers mit Stars wie Denzel Washington und Ethan Hawke.

Die romantische Komödie "SMS für Dich", das Spielfilm-Regiedebüt von Karoline Herfurth, behauptet mit 101.945 Besuchern Rang vier. Neu auf der Fünf steigt die Actionkomödie "War Dogs" von "Hangover"-Regisseur Todd Phillips mit 99.964 Wochenendbesuchern ein. François Ozons gefeiertes Weltkriegsdrama"Frantz" landet mit 26.000 Zuschauern auf dem 13. Platz.

"Finding Dory", so der Originaltitel, war bereits in den USA ein großer Erfolg. Seit seinem Start im Juni spielte er dort knapp 485.000.000 Dollar ein.

