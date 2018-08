"Werk ohne Autor" Henckel von Donnersmarck geht für Deutschland ins Oscar-Rennen

"Werk ohne Autor" geht für Deutschland in das Rennen um den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film. Das gab die Auswahlkommission unter der Ägide von German Films, der Auslandsvertretung der deutschen Filmbranche, am Donnerstag Vormittag bekannt.

Zur der Begründung sagte die achtköpfige Auswahlkommission: "Werk ohne Autor" erzählt in einem großen epischen Bogen ein bewegendes Künstlerschicksal im Nachkriegsdeutschland, in einer Zeit, als es schwierig war zu einer eigenen Kunstsprache zu finden."

Der neue Film von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck startet am 3. Oktober in den deutschen Kinos. Seine Weltpremiere feiert das Drama im Wettbewerb der Filmfestspiele in Venedig, die am 29. August begannen.

"Werk ohne Autor" wird angekündigt als eine emotionale Achterbahnfahrt durch drei Jahrzehnte deutscher Geschichte, erzählt durch die Augen eines jungen Künstlers (Tom Schilling), in dessen Familie sich die Wege von Opfern und Tätern auf tragische Weise kreuzen.

Mit der Auswahl steht allerdings noch nicht fest, ob "Werk ohne Autor" tatsächlich am Oscar-Rennen teilnimmt. Aus den nationalen Einreichungen wählt die Academy die fünf Filme aus, die schließlich nominiert werden. 2018 machte sich Fatih Akin Hoffnungen auf einen Oscar für seinen Film "Aus dem Nichts", der Film schaffte es aber nicht unter die letzten Fünf.

Florian Henckel von Donnersmarck allerdings weiß, wie es sich anfühlt, einen Oscar zu in den Händen zu halten: 2007 gewann er ihn für seinen Film "Das Leben der Anderen". Die Oscar-Nominierungen werden am 22. Januar 2019 bekannt gegeben, die Verleihung erfolgt am 24. Februar.

