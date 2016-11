"Forbes"-Liste Die größten Film-Flops 2016

Für Sacha Baron Cohen war 2016 kein gutes Jahr. Zumindest nicht an den US-Kinokassen. Sein Film "Der Spion und sein Bruder" spielte dort am Eröffnungswochenende 3,3 Millionen Dollar ein. Das waren 14 Millionen weniger als sein Vorgänger "Der Diktator" von 2012. So schaffte es Cohen auf eine nicht eben erstrebenswerte Liste der Zeitschrift "Forbes". Sie listet die zehn größten Flops des Kinojahres 2016 auf.

Die Redaktion nutzte dafür Zahlen der Online-Datenbanken IMDB und Boxoffice Mojo. Sie legte die weltweiten Einspielergebnisse zugrunde und setzte sie ins Verhältnis zu den geschätzten Produktionskosten. Schlusstag für die Berechnung war der 21. November. Filme, die in den USA im November angelaufen waren, wurde nicht mitgezählt.

Die fragwürdige Ehre des Spitzenplatzes der Liste wird einem Film zuteil, der in Deutschland bisher nicht in den Kinos lief. Die Chancen, dass "Max Steel" es noch auf die deutschen Leinwände schafft, dürfte allerdings auch gegen Null tendieren. Der auf einer Zeichentrickserie basierende Superheldenfilm spielte weltweit nur 4,4 Millionen Dollar ein. Katastrophal - selbst bei einem kleinen Budget von 11 Millionen Dollar.

Sehen Sie hier die größten Film-Flops 2016:

Dass wirtschaftlich erfolglos nicht unbedingt grottenschlecht bedeuten muss, zeigt ein anderes Beispiel von der Liste, Oliver Stones Polit-Thriller "Snowden". Der Film erhielt wohlwollende bis durchwachsene Besprechungen, spielte weltweit aber nur 34,3 Millionen Dollar ein. Das Budget betrug 40 Millionen Dollar, die oft exorbitanten Marketingkosten sind dabei noch nicht eingerechnet.

Auch Star-Power rettet Filme nicht unbedingt vor Unbill. Das Bürgerkriegs-Drama "Free State of Jones" mit Oscar-Gewinner Matthew McConaughey (lief auch noch nicht in Deutschland) spielte bei einem Budget von 50 Millionen Dollar nur 23,2 ein. Nicht viel besser erging es Tina Fey mit ihrer Kriegsreporterinnen-Komödie "Whiskey Tango Foxtrot" (25 Millionen Dollar Einspiel bei 35 Millionen Produktionskosten). Überhaupt scheiterten 2016 überdurchschnittlich viele Komödien an den Kinokassen.

Die Filme auf der Liste, die auch in Deutschland einen Kinostart hatten, liefen hierzulande ganz unterschiedlich. Federn lassen musste auch hier Sacha Baron Cohen. "Der Spion und sein Bruder" spielte nur knapp über eine Million Euro ein, im Vergleich zu 9,6 Millionen Euro für "Der Diktator". Ganz anders die Zahlen für "Snowden": Oliver Stones Film hatte in Deutschland über 400.000 Besucher und spielte rund 3,5 Millionen Euro ein. Ganz im Gegensatz zu den USA scheint das Interesse an dem Whistleblower hierzulande ungebrochen.