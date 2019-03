Oscarprämierte Extremkletter-Doku Gold oder Tod

Gut möglich, dass man das Kino nach der Vorführung des Kletter-Opus' "Free Solo" mit einem steifen Nacken verlässt. Nicht etwa, weil man seinen Körper so verrenken müsste, wie es Alex Honnold tut, der da an einer senkrecht abfallenden Felswand hängt, die tausend Meter in die Höhe ragt. Glücklicherweise sitzt der Zuschauer selbst ja im bequemen Kinosessel. Aber man kommt aus dem Kopfschütteln einfach nicht mehr heraus. Das kann er doch nicht ernsthaft vorhaben. Das geht doch nicht.

Geht aber doch. Alex Honnold ist der erste Mensch, der eine "Freerider" genannte Route durch das Felsmassiv El Capitan im kalifornischen Yosemite-Nationalpark kletterte. 975 Meter hoch. Und zwar ohne Seil, Sicherung und Hilfe. Ganz allein. Daher der Titel der Doku, die diesen Meilenstein der Klettergeschichte am 3. Juni 2017 festhielt: "Free Solo".

Die Bedeutung dieser Leistung, aber auch ihre tödliche Konsequenz, macht eine Analogie deutlich, die Honnolds Kletterpartner Tommy Caldwell im Film parat hat: "Das ist so, als wollte Alex die Goldmedaille im Freiklettern gewinnen. Allerdings gibt es keine Option auf Silber oder Bronze. Es gibt nur Gold - oder den Tod."

Wirklich ermessen, worauf Alex Honnold sich da einlässt, kann man allerdings erst anhand der Bilder dieses Films. Wenn die Kamera vom Gipfel des El Capitan aus über den Rand des Granits schwenkt und in den Abgrund blickt, dreht es einem den Magen um. Und dann erst sieht man, dass da ja noch jemand am Felsen klebt, fast tausend Meter über dem Boden. Die Kamera von Jimmy Chin und seinen Mitstreitern übersetzt Honnolds Leistung gleichsam in Bilder: Mal ist sie ganz nah dran an dem Freeclimber, ertastet sich gleichsam mit ihm den Weg. Dann wieder zeigen Panorama-Einstellungen seinen zerbrechlichen Körper als Teil einer grandiosen, aber mitleidlosen Natur.

Wenn Honnolds Free-solo-Begehung des El Capitan Klettern pur ist, dann ist der Film von Jimmy Chin und der Regisseurin Elizabeth Chai Vasarhelyi Kino pur, eine Feier der kinetischen Energie dieser Kunstform. Für den diesjährigen Doku-Oscar waren Filme nominiert, die sozial und politisch engagierter waren. Ausgezeichnet aber wurde "Free Solo" mit seiner Magie der bewegten Bilder.

Tatsächlich stellt dieser Film die Macht der Kino-Maschine eindrucksvoll unter Beweis: Wir wissen ja, dass Honnold nicht in die Tiefe stürzen wird. Und trotzdem kann man vor Aufregung kaum still sitzen, wenn der Kletterer sich im letzten Viertel des Films tatsächlich endlich zu seiner Expedition aufmacht.

"Free Solo"

USA 2018

Regie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Darsteller: Alex Honnold, Dierdre Wolownick, Tommy Caldwell, Jimmy Chin

Produktion: Itinerant Films, Little Monster Films, National Geographic, Parkes+MacDonald Image Nation

Verleih: Capelight Pictures

Länge: 100 Minuten

FSK: ab 6 Jahren

Start: 21. März 2019

Bis dahin hat sich "Free Solo" aber auch abseits von Sequenzen, die für einen stark erhöhten Puls sorgen, als ernsthafte Erzählung etabliert. Das unterscheidet den Film von Pepe Danquarts 2017 erschienener Kletter-Doku "Am Limit", die die deutschen Bergsteiger Alexander und Thomas Huber ebenfalls am El Capitan beobachtete. Dort waren die Bilder ähnlich eindrucksvoll, aber seinen Protagonisten kam Danquart nicht wirklich nahe.

Mit Alex Honnold aber haben Chin und Vasarhelyi einen dankbaren, weil im besten Sinne eigenartigen Protagonisten gefunden. Ein schüchterner, stiller Mann, der seit Jahren in einem spartanisch eingerichteten Campingwagen lebt. Der widerstrebende Star einer Szene, die ähnlich wie im Skate- und Snowboarding mit den Insignien von Männlichkeit spielt und diese teils ironisch bricht, aber doch bei aller zur Schau gestellten Lässigkeit auch bestätigt.

Im Video: Der Trailer zu "Free Solo"

Video Capelight

Aber Honnold lebt eben nicht, wie der PR-Slogan zum Film behauptet, ein Leben ohne Angst. Mag sein, dass seine Amygdala, wie ein Hirn-Scan ergibt, später auf Angstreize reagiert als bei anderen Menschen. Im Alltag hilft ihm das nicht. Honnold muss lernen, sich emotional seiner Freundin zu öffnen. Lernen, das Wort "Liebe" in den Mund zu nehmen. Und mit der ungewohnten Tatsache umgehen, dass jetzt eine Frau in seinem Leben ist, die es nur schwer erträgt, wenn er wieder eine halsbrecherische Tour plant.

Am Berg, da ist das Leben eben vergleichsweise einfach: Der ständige Flirt mit dem Tod sorgt für eine drastische Klarheit. Vielleicht ist es diese Eindeutigkeit, die Honnold noch mehr sucht als die sportliche Herausforderung und den Ruhm. So wird "Free Solo" vom adrenalingetriebenen Bergsteiger-Abenteuer zum stillen Porträt eines Getriebenen. Ein aufreibendes Filmerlebnis zwischen Höhenflug und Höhenangst.