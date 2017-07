"Die Nacht der lebenden Toten"-Regisseur Zombie-Großmeister George Romero ist tot

Regie-Legende George Romero ist tot. Der Mitbegründer des modernen Horrorfilms ("Die Nacht der lebenden Toten") starb im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer kurzen, aber schweren Lungenkrebserkrankung. Er sei am Sonntag friedlich eingeschlafen und habe dabei die Filmmusik von "The Quiet Man" gehört, einem seiner Lieblingsfilme, ließ seine Familie mitteilen. Seine Frau Suzanne und seine Tochter Tina seien bei ihm gewesen.

1968 revolutionierte Romero mit seinem Erstlingswerk "Die Nacht der lebenden Toten" ("Night of the Living Dead") das Horrorgenre. Mit einem geringen Budget von 114.000 Dollar produziert und von der Kritik anfänglich als Trash geschmäht wurde der Film zum Klassiker, der rund 30 Millionen Dollar einspielte. Tatsächlich bannte "Die Nacht der lebenden Toten" die Schrecken des Vietnam-Kriegs, Kapitalismuskritik und die Desillusionierung über eine korrupte Politik ins Bild der lebenden Toten. Zahllose Sequels, Remakes und Imitate folgten.

Romero drehte zunächst zwei weitere Horrorfilme ("Crazies", "Martin") - jedoch ohne Zombies. Die brachte er 1978 mit "Zombie" ("Dawn of the Dead") zurück, der weltbekannt wurde und seinen endgültigen Durchbruch bedeuten sollte. Später folgten in der "Living Dead"-Reihe noch weitere Filme: 1985 "Zombie 2" ("Day of the Dead"); 2005 "Land of the Dead"; 2007 "Diary of the Dead"; und 2009 "Survival of the Dead".

Weitere bekannte Filme Romeros sind "Creepshow", dessen Drehbuch Stephen King geschrieben hatte, und "Knightriders".

George Andrew Romero wurde 1940 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren. In Pittsburgh studierte er an der Carnegie Mellon University Kunst, Design und Theaterwissenschaften. Nach seinem Abschluss 1960 gründete er mit Freunden eine Produktionsfirma und drehte zunächst Werbespots und Dokumentationen.

Über Zombies sagte er in einem Interview mit SPIEGEL ONLINE 2005: "Abgesehen davon mag ich den Gedanken, dass Zombies wie wir sind. Die größten Monster sind doch sowieso unsere Nachbarn, der schlimmste Horror befindet sich immer direkt nebenan. Die Zombies lernen, sie imitieren die Menschen, was wiederum die Frage aufwirft, ob sich die Menschen wie Zombies benehmen."

Romero hinterlässt seine Frau Suzanne und zwei Kinder.