Verfilmung von "Girl on the Train" Dieser Zug ist abgefahren

Da sind kaum noch Nähte, die das Leben von Rachel zusammenhalten: Der Job in der PR-Agentur ist schon länger weg, der Mann auch. Menschen strafen sie mit Blicken, weil Rachel ihre Tage nur noch mit einer Flasche Wodka rumbringt, lallt, wenn sie einem fremden Kind über den Kopf streicht. Nur der Blick ins Lebensglück anderer rührt noch etwas in ihr: Jeden Tag pendelt die Alkoholikerin , halb, um den Schein zu wahren, halb, weil sie es halt immer so gemacht hat, in ihrem Arbeitsoutfit nach London. Durch das Zugfenster sucht ihr Blick dann das Haus von Megan, einer vermeintlich perfekten Vorstadthausfrau, in deren Leben sich Rachel mit ihren Träumen eingenistet hat.

Nur wenige Häuser weiter liegt ihr altes Zuhause. Dort macht mittlerweile der Ex-Mann mit seiner neuen Frau Anna und dem Baby, das Rachel mit ihm nicht bekommen konnte, auf Familienglück.

Als dann Megan eines Tages verschwindet, tun sich die Abgründe auf, die in der Vorstadtidylle sonst zwischen Pilates-Stunden, Landhausstil und pastellfarbenen Uggboots verborgen bleiben. Und Rachel - die in dieser Welt einsame, betrunkene, gescheiterte Frau - beginnt, zu ermitteln.

Mit dem Thriller "Girl on the Train" gelang der britischen Autorin Paula Hawkins im vergangenen Jahr ein Überraschungshit, 15 Millionen Mal wurde das Buch mittlerweile verkauft. Hawkins schuf einen besonderen Thriller, der vor allem durch seine außergewöhnliche Protagonistin über den Reiz des Suspense hinauswirkte: Mit derselben selbstzerstörerischen Unnachgiebigkeit, mit der Rachel in ihrem persönlichen Abgrund aufging, verfolgte sie auch die Frage nach Megans Mörder. War sie es, die während der Tatzeit so betrunken war, dass sie am nächsten Tag mit eingenässter Unterhose, blauen Flecken und Blut auf der Bluse aufwachte, gar selbst? Leser und Rachel waren sich da gemeinsam nicht sicher.

Hollywood sicherte sich schon früh die Rechte an "Girl on the Train" und besetzte die Hauptrolle großartig mit Emily Blunt ("Sicario"): Ihre Rachel ist knallhart, wenn sie in Videonachrichten darüber fantasiert, Anna umzubringen. Wund vor Sehnsucht, wenn sie vom Zug aus Megan beobachtet, und immer von einer stumpfen Fiebrigkeit, als hätte sich der Dauerrausch in alle Poren eingebrannt. Verdient wird Blunt als Oscar-Kandidatin gehandelt. Man wünscht sich nur, es wäre für einen besseren Film.

Der Reiz des vernebelten Lebens

Drehbuchautorin Erin Cressida Wilson ("Secretary") und Regisseur Tate Tayloer ("The Help") haben systematisch alles ausgemistet, was das Buch zu mehr als einem konventionellen Whodunit machte - und haben die genaue Charakterzeichnung zugunsten des Plots geopfert. Im Buch arbeitete Hawkins nicht nur mit Rachels Blick, sondern erzählte auch aus Megans Perspektive (gespielt von Haley Bennett), die das vermeintlich perfekte Ehefrauendasein nur mit zahlreichen Affären erträgt und ein dunkles Geheimnis wahrt. Auch Anna (Rebecca Ferguson) kam zu Wort, ihre Angst vor der geschassten Rachel, ihr kompromissloser Nestbau.

Der Film, der auch Rachel zu Beginn eher hastig umreißt, um dann schnell das bekannte Wechselspiel aus Rückblenden, Gefahrensituationen und Verdächtigungen einzuleiten, nimmt sich kaum Zeit für diese Perspektiven. Er traut sich aber auch nicht, die beiden anderen Frauen einfach in einer Unerklärlichkeit wirken zu lassen, sondern inszeniert sie lieblos als küchenpsychologische Gegenpole - hier die abgründige Vorstadt-Lolita Megan, da das Heimchen Anna in rosa Nikki-Jogginghosen ("Gibt es einen wichtigeren Job, als ein Kind großzuziehen?").

Auch wird der Reiz von Rachels vernebeltem Leben kaum ausgekostet. Der Zuschauer geht nicht gemeinsam mit ihr verloren, sondern weiß - weil die Erzählweise zwar verschachtelt, aber nie unzuverlässig ist - selbst dann, wenn Rachel selbst kaum noch laufen kann immer ganz genau, wo und wann er gerade ist. Dass der Wahnsinn immer im angenehmen Abstand bleibt, spiegelt sich auch darin, dass "Girl on the Train" zwar durchaus einen Look besitzt: Das graue Herbstlicht macht auch die Vorgärten der Einfamilienhäuser großstädtisch nackt.

Was wäre, wenn Netflix...

Aber eine Ästhetik, die nicht nur gut aussieht, sondern im besten Sinne auch tatsächlich verstört, entwickelt der Film nicht. Das Potenzial, das hier verschenkt wurde, deutet sich an, wenn sich in wenigen Aufnahmen nachts vor den gepflegten Familiengärten das wilde Dunkel auftut, obwohl es mit der Zivilisation ja auch im Vorort nicht gerade weit her ist.

So passiert bei "Girl on the Train" das, was bei allen Romanverfilmungen passiert, die sich jede künstlerische Eigenständigkeit versagen: Die, die das Buch nicht gelesen haben, werden einen okayen Thriller sehen, aber nicht erfassen, warum um diese Chose so viel Bohei gemacht wird. Die, die das Buch gelesen haben, werden sich langweilen, weil sie halt wissen whodunit - und sie werden spätestens nach der Hälfte des Films, wenn auch Blunts Spiel nichts mehr retten kann, anfangen zu überlegen, was anders - besser - gelaufen wäre, wenn sich Netflix oder die BBC mit einer Miniserie des Stoffs angenommen hätten.

Diese Hollywood-Version von "Girl on the Train" ist jedenfalls so bieder wie die Blümchentapete in der Vorstadt, an deren Abgründen sich die Romanvorlage so genussvoll labte.

Im Video: Der Trailer zu "Girl on the Train"

Video Constantin