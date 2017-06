"Girl's Night Out" Auf Koks geht alles. Sogar Junggesellinnenabschiede

Junggesellinnenabschiede, wie man sie zum Beispiel zur warmen Jahreszeit sehr häufig an den Landungsbrücken am Hamburger Hafen sieht, sind keine Freude. Ganz im Gegensatz zu der Party der Protagonistinnen in dem US-Kinofilm "Girl's Night Out", der definitiv das Zeug hat, zum Klassiker der Junggesellinnenkomödie zu werden, ein an der Kinokasse extrem erfolgreiches, von der Filmkritik aber verschmähtes Genre.

Zehn Jahre nach dem College will die Jungpolitikerin Jess (Scarlett Johansson), deren torpedoschneidige Toupierfrisur an Hillary Clinton erinnert, in Miami mit ihren einstigen Studienfreundinnen die letzte große Party vor der Hochzeit feiern. Wie in dem beschriebenen Hamburger Szenario und wie in jedem Film des Genres beginnt es mit einem Zickenkrieg der beiden besten Freundinnen der Braut, mit etwas zu ausführlichen Kleidungsdisputen und etwas zu zaghaftem Rauschmitteleinsatz. Als es langweilig zu werden droht, wird dann doch gekokst. Viel gekokst.

Koks als Konfliktbeschleuniger

Eine gute Entscheidung. Das Kokain wird sehr patent als Konfliktbeschleuniger und Konfliktlöser eingesetzt. Nicht dass wir an dieser Stelle den Drogenkonsum propagieren, wir finden ja auch viele andere entfesselte Szenen patent inszeniert, ohne anzuraten, sie im wahren Leben nachzuahmen.

Zum Beispiel die Gewalt gegen Männer. An einer Stelle stürzt sich die frustrierte beste Freundin der Braut auf einen entkleideten Kerl mit süßen Knopfaugen, den sie für einen Stripper hält, und der schlägt sich dabei den Kopf auf. Fortan starrt er mit seinen süßen Knopfaugen tot an die Zimmerdecke. Kein Grund zum Abbruch der Feier; die Herabsetzung und Verstümmelung des anderen Geschlechts wird hier zum ultimativen Partykick.

Regisseurin und Autorin Lucia Aniello treibt da die, nun ja, spirituellen Aspekte einer jeden Junggeselleninnensause und einer jeden Junggesellinnensausenkomödie brutal auf die Spitze. Es geht bei diesen oft aus dem Ruder laufenden Festakten ja um die letzte Austreibung des anderen Geschlechts aus dem eigenen Leben, bevor man sich ihm qua Eheschließung endgültig und unentrinnbar hingibt. Rituell eingeschrieben sind deshalb die Verachtung für Männer oder die Angst vor Frauen in das Genre - je nachdem, ob der Film aus Bachelor- oder Bachelorette-Perspektive erzählt ist.

"Girls' Night Out"

USA 2017

Regie: Lucia Aniello

Drehbuch: Lucia Aniello, Paul W. Downs

Darsteller: Scarlett Johannsson, Kate McKinnon, Zoe Kravitz, Ilana Glazer, Jillian Bell

Produktion: Paulilu Productions, Sony Pictures Entertainment (SPE)

Verleih: Sony Pictures Releasing

Länge: 101 Minuten

FSK: Ab 12 Jahren

Start: 29 Juni 2017



"Girl's Night Out" geht da so weit wie zuvor eigentlich nur ein Film: "Very Bad Things", eine ebenfalls rigoros geschlechterkonfrontative romantische Komödie aus dem Jahr 1998 mit Christian Slater und Cameron Diaz. Hier feiern die männlichen Protagonisten eine letzte große Party vor der Hochzeit. Vielleicht erinnern Sie sich an das Plakat mit der Kettensäge, die ja ein sehr ungewöhnliches Motiv für eine Romantic Comedy ist. Einige Szenen werden nun kopiert, allerdings in umgekehrten Geschlechterrollen.

Natürlich ist "Girl's Night Out" auch eine bis auf die Automarken kommerziell durchkalkulierte Antwort auf die sensationell erfolgreiche "Hangover"-Trilogie, doch beim Katermassakerfrühstück-Franchise blieben die Männer weitgehend unter sich, die Verstümmelungen wurden immer in den eigenen Reihen angerichtet. "Girl's Night Out" teilt da wie "Very Bad Things" in Richtung des anderen Geschlechts aus: Wurde im Vorbild von den Männern eine Stripperin getötet, kommt nun bei den Frauen eben ein Stripper ums Leben.

Die anschließenden Leichenbeseitigungsmaßnahmen führen zu allerlei herabsetzenden Situationen. Hier werden bewusstlosen Männer Penisattrappen appliziert, oder, noch schlimmer, ihre toten Körper werden in viel zu kleine Frauenautos gequetscht. Entmannung, wo man hinschaut.

Besonders brutal aber ist im Film die Degradierung des künftigen Ehemanns der Heldin: Während die Braut sich bedingungslos aufs Partyschlachtfeld stürzt, nimmt der Bräutigam daheim mit seinen Freunden an einer Weinverkostung teil. Nur spülen, nicht schlucken, die definitive Herabwürdigung. Wir sind da lieber mit den Frauen unterwegs.