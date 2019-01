Die - aus deutscher Sicht - schlechten Neuigkeiten zuerst: Weder Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck ("Werk ohne Autor") noch der Schauspieler Daniel Brühl ("The Alienist - Die Einkreisung") konnten bei der Verleihung der renommierten Golden Globe Awards jubeln. Besser lief es für zahlreiche andere Film- und Serienschaffende. Der Film "Bohemian Rhapsody" über Queen-Frontmann Freddie Mercury gewann den Golden Globe als bestes Filmdrama. Und der amerikanische Schauspieler Rami Malek wurde zum besten Hauptdarsteller in einem Drama gekürt: Er spielt in "Bohemian Rhapsody" den 1991 gestorbenen Sänger.

In der Komödien-Sparte siegte die Filmbiografie "Green Book" von Regisseur Peter Farrelly. Außerdem gewann Mahershala Ali als bester Nebendarsteller: In "Green Book" spielt er einen schwarzen Jazz-Pianisten, der in den Sechzigerjahren mit seinem weißen Chauffeur durch die US-Südstaaten reist.

Die Krimiserie "The Assassination of Gianni Versace" um den Mord am italienischen Modedesigner zählt ebenfalls zu den großen Gewinnern der diesjährigen Gala: Sie wurde zur besten Mini-Serie gekürt. Außerdem gewann Darren Criss einen Golden Globe, der in der Serie den Mörder Andrew Cunanan spielt. Cunanan hatte Versace 1997 in Miami ermordet.

Paul Drinkwater/NBC/REUTERS Darren Criss mit seiner Trophäe

Glenn Close gewann den Golden Globe als beste Schauspielerin in dem Filmdrama "The Wife". Der britische Schauspieler Christian Bale gewann den Globe als bester Komödien-Darsteller für seine Rolle als ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney in der Politsatire "Vice". Und seine Kollegin Olivia Colman siegte mit ihrem Königinnen-Auftritt in der Tragikomödie "The Favourite - Intrigen und Irrsinn".

Der 69 Jahre alte Jeff Bridges ("The Big Lebowski", "Crazy Heart") wurde für seine jahrzehntelange Karriere im Filmgeschäft mit einem Golden Globe für sein Lebenswerk geehrt. Diesen Preis hatten zuvor unter anderem Oprah Winfrey, Meryl Streep, George Clooney, Harrison Ford und Barbra Streisand bekommen.

Paul Drinkwater/NBC/REUTERS Jeff Bridges

Der Mexikaner Alfonso Cuarón gewann für das Schwarz-Weiß-Drama "Roma" den Golden Globe als bester Regisseur. Er holte auch den Preis in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film". In dem Familienporträt schildert Cuarón das Leben von Haushälterinnen im Mexiko der Siebzigerjahre.

Auch Lady Gaga gewann eine der Trophäen - für den besten Filmsong. Der Verband der Auslandspresse würdigte den Song "Shallow" aus dem Musikdrama "A Star Is Born". Lady Gaga teilt sich den Preis mit Mark Ronson, Anthony Rossomando und Andrew Wyatt.

AP Rossomando, Wyatt, Lady Gaga und Ronson

Die Golden Globe Awards gelten als der wichtigste Filmpreis in den USA nach den Oscars. Die Trophäen - goldene Weltkugeln - werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp hundert internationalen Journalisten, die seit Langem in Hollywood arbeiten. Die Gala fand in diesem Jahr zum 76. Mal statt. Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.