Hollywood-Spottpreise Roland Emmerich für "Goldene Himbeeren" nominiert

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich, 61, ist für seinen Film "Independence Day: Wiederkehr" gleich mehrfach in die Vorauswahl für die Spott-Trophäe "Goldene Himbeere" gekommen. Sein Sci-Fi-Blockbuster wurde am Montag in Los Angeles als schlechtester Film und als schlechteste Filmfortsetzung des Jahres 2016 nominiert. Weitere Nominierungen erhielt Emmerich für seine Regie, das Drehbuch und seine Nebendarstellerin Sela Ward.

In der engeren Auswahl als Schlechtester Film des Jahres 2016 stehen neben "Independence Day: Wiederkehr" (Hier die SPIEGEL-ONLINE-Rezension) auch "Batman v Superman: Dawn of Justice" (SPIEGEL-ONLINE-Rezension), "Dirty Grandpa" mit Robert de Niro, der von Rassismusvorwürfen gebeutelte Film "Gods of Egypt", der politisch konservative Dokumentarfilm "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" und "Zoolander 2" von und mit Ben Stiller (SPIEGEL-ONLINE-Rezension).

Die Nominierung für die Schmähpreise und deren Verleihung findet jeweils einen Tag vor denen der Oscars statt. Das heißt, dass Emmerich bei der diesjährigen "Razzie"-Vergabe am 25. Februar mit einer oder mehreren der ungeliebten Trophäen ausgezeichnet werden könnte.

Noch häufiger dürfte Ben Stillers "Zoolander No. 2" zum Zuge kommen. Seine Komödie wurde in neun "Razzie"-Kategorien nominiert, gefolgt von "Batman V Superman: Dawn of Justice" mit acht Berufungen, darunter eine für Ben Affleck. Für die schlechteste weibliche Hauptrolle sind unter anderem Julia Roberts ("Mother's Day"), Naomi Watts (zwei Filme aus der "Divergent"-Reihe) und Megan Fox (nominiert für "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows").

Die Razzies werden seit 1980 vergeben und gelten als Gegen-Oscars. Das Wahlkomitee besteht aus rund 900 Juroren, jeder kann sich anmelden, der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 40 Dollar. Immer wieder finden sich auch spezielle Kategorien oder Nominierungsgründe. So sind als "Schlechtestes Leinwandpaar" unter anderem Johnny Depp und "sein Brechreiz auslösend lebhaftes Kostüm" in "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" oder "die komplette Besetzung aus ehemals respektablen Schauspielern" von "Verborgene Schönheit".

Die meisten Geehrten schenken sich die Verleihung der Goldenen Himbeeren. Doch Stars wie Halle Berry und Sandra Bullock verdienten sich den Respekt der Branche, als sie ihre Schmähpreise in der Vergangenheit persönlich entgegennahmen. Die kompletten Nominierungen haben die Veranstalter auf ihrer Website veröffentlicht.