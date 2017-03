Goldene Kamera 2017 Wotan Wilke Möhring ist bester Schauspieler

Schaulaufen auf dem Roten Teppich für die Goldene Kamera: Hollywood-Stars und deutsche Filmprominenz sind am Samstagabend zur Verleihung des Film- und Fernsehpreises in die Hamburger Messehallen gekommen. Die Stargäste: Jane Fonda, Nicole Kidman und Colin Farrell.

Bereits im Vorfeld stand fest, dass die Hollywood-Stars Nicole Kidman und Colin Farrell als beste internationale Schauspieler geehrt werden. Die US-Schauspielerin Jane Fonda und Moderatorenlegende Dieter Thomas Heck bekamen Auszeichnungen für ihr Lebenswerk.

Wotan Wilke Möhring und Lisa Wagner gewannen in der Kategorie "Beste Schauspieler national". Wagner erhielt die Auszeichnung für ihre Rolle als mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe in "Letzte Ausfahrt Gera" (ZDF) "Exzellent, wie sie mit undurchsichtigem Mienenspiel, in Starre verharrend die Bedrohlichkeit der Frau Zschäpe entlarvt", urteilte die Jury. Wagner gedachte in ihrer Laudatio den Hinterbliebenen der zehn NSU-Mordopfer. Sie wolle den Hinterbliebenen Beileid aussprechen, "weil die meistens vergessen werden". Ebenfalls nominiert waren Claudia Michelsen mit "Ku'damm 56" (ZDF) und Jutta Hoffmann mit "Ein Teil von uns" (Das Erste).

Möhring wurde für seine Rolle in dem RTL-Dreiteiler "Winnetou" ausgezeichnet. Der 49-Jährige sei als Besetzung ein Coup gewesen, begründete die Jury ihre Entscheidung. "Er gibt den Westernhelden physisch wie charakterlich ungemein glaubhaft." "Möhring setzte sich in der Kategorie gegen seine beiden Kollegen Tom Schilling "Auf kurze Distanz" (Das Erste) und Tobias Moretti "Im Namen meines Sohnes" (ZDF) durch.

In einigen nationalen Kategorien wurden die Gewinner erst in der Show bekanntgegeben. Andere Gäste brauchten nicht mehr nervös zu sein, sie standen bereits als Preisträger fest - so wie die TV-Journalisten Caren Miosga, Marietta Slomka und Peter Kloeppel, die stellvertretend für ihre Redaktionen in der Kategorie "Beste Information" ausgezeichnet wurden. "Ich bin ganz froh, dass ich gar nicht aufgeregt sein muss, weil wir schon wissen, dass wir alle drei - nämlich RTL, ARD und ZDF - zusammen die Auszeichnung bekommen", sagte Miosga, die in einem langen, schulterfreien Kleid zu der Gala gekommen war.

Der britische Popmusiker Ed Sheeran gewann in der Kategorie "Beste Musik International". Als bester Fernsehfilm setzte sich der Thriller "Auf kurze Distanz" über Wettmanipulationen gegen "Ein Teil von uns" und "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" durch. Leonard Carow gewann den Preis als bester Nachwuchsschauspieler. In der Kategorie Kleinserie wurde "Morgen hör' ich auf" mit Bastian Pastewka ausgezeichnet.

Das Publikum konnte ebenfalls in einer Kategorie abstimmen, es durfte in diesem Jahr die beliebteste Satire-Sendung wählen. Hier konnte sich die ZDF-"heute show" deutlich durchsetzen.

Schauspieler Leonard Carow erhielt den Nachwuchspreis. Der 22-Jährige, der zuletzt im Film das "Das Tagebuch der Anne Frank" zu sehen war, bedankte sich in einer bewegenden Rede für die Auszeichnung. Er gab seinen versammelten Kollegen etwas mit auf den Weg: "Wenn wir alle weiter danach streben, ehrliche, aber vor allem kompromisslose Filme zu drehen, dann kann die Welt nur besser werden."