"Hacksaw Ridge" von Mel Gibson Superchrist geht durch die Hölle

Wie wird man zum Kriegshelden, ohne zu töten? Wie überlebt man eine der schlimmsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs und rettet 75 verletzte Kameraden, ohne eine Waffe zu benutzen? Desmond Doss hat das, was man ein Wunder oder eine übermenschliche Leistung nennen kann, vollbracht. Der junge, gläubige Soldat aus Lynchburg, Virginia meldete sich nach dem Kriegseintritt der USA freiwillig für den Einsatz im Pazifik, verweigerte aber den Dienst an der Waffe.

Als Sanitätssoldat wurde er 1945 im erbitterten Kampf um Okinawa auf der gleichnamigen japanischen Insel eingesetzt. Im Kugelhagel der gegnerischen Truppen 75 verwundete Soldaten vom Schlachtfeld und rettete ihnen das Leben, indem er sie eigenhändig, einen nach den anderen, mit einer Seilkonstruktion eine steile Klippe hinab beförderte. Für seine Heldentat an der martialisch betitelten "Hacksaw Ridge", dem "Sägenkamm", wurde Doss als erster Gewissensverweigerer überhaupt mit der Medal of Honor ausgezeichnet, einer der höchsten Ehrungen des US-Militärs. Seine Geschichte kommt nun als einer der wohl schockierendsten und blutigsten Feelgood-Film der Geschichte ins Kino. "Hacksaw Ridge" ist ultra-fromm in seiner Botschaft und erbarmungslos brutal in seinen Bildern von zerfetzen Leibern und klaffenden Wunden.

Für Mel Gibson ist das kein Gegensatz. Der 61-jährige Schauspieler und Filmemacher erlebt mit "Hacksaw Ridge", seiner ersten Regie-Arbeit seit dem Dschungelhatz-Horror "Apocalypto" (2006), ein überraschendes Comeback. Sogar eine Oscar-Nominierung könnte drin sein für den Achtzigerjahre-Superstar, der in Hollywood nach mehreren rassistischen Äußerungen und einem alkoholinduzierten Antisemitismus-Ausbruch in Ungnade gefallen war. Gibson, im traditionellen katholischen Glauben der Sedevacantisten erzogen, kennt sich aus mit inneren Dämonen, mit dem ewigen Konflikt zwischen Sünde, Selbstzerstörung und der Sehnsucht nach Reinheit und Erlösung.

Wenn er in seinen Filmen das Ringen des Menschen mit seiner animalischen Mordlust auslotete, im Schotten-Gemetzel "Braveheart" ebenso wie im Splatter-Martyrium "Die Passion Christi", schreckte er selbst vor explizitesten Gewaltdarstellungen zurück. Sein Wille, stets bis an die Grenze des Zumutbaren zu stoßen, verleiht Gibsons blutigen Inszenierungen ihre abstoßende Wirkungsmacht. Aber auch eine wollüstige, beunruhigende Feierlichkeit wohnt seinen Exzessen inne.

Schon in den Hügeln Virginias lauert das Trauma

So ist es auch in "Hacksaw Ridge". Dessen immersiv-durchrüttelnde Schlachtfeld-Szenen (es gibt mehrere längere Sequenzen, eine gleich zu Beginn) erinnern an die ersten 15 Minuten von Steven Spielbergs "Der Soldat James Ryan", seit bald 20 Jahren das Maß für die im Kino illustrierte Hölle des Krieges. Wie Doss, mit packender Intensität gespielt von Andrew Garfield, inmitten dieses Infernos körperlich und geistig über sich selbst hinauswächst, ist mit mitreißender Leidenschaft inszeniert.

Gibsons Faszination für die staunenswert reale Figur ist offensichtlich, sie beherrscht den gesamten Film. Doss, ein Adventist des Siebenten Tags, also Protestant, dient dem Katholiken Gibson als Beleg, wie stark, erhaben und edel ein Christ sein kann, wenn er nur das größte aller Gebote bis zum Äußersten beherzigt: Du sollst nicht töten.

Gespiegelt wird die Hölle an der Hacksaw Ridge am Südstaatenidyll in den Blue Ridge Mountains, wo Desmond Doss in einfachsten Verhältnissen auf einer kleinen Farm aufwächst. Doch auch hier, in den warmen Farben der Natur und den geschwungenen Hügeln Virginias, lauert bereits das Trauma. Doss' Vater (Hugo Weaving), neigt nach seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg zu häuslicher Gewalt und Alkoholismus. Wie dünn der Firnis der Zivilisation ist, erlebt der junge Desmond, als er beim Spielen beinahe seinen Bruder erschlägt, ein Kain- und Abel-Gleichnis vor Hillbilly-Kulisse. Als sein Vater im Rausch die Mutter mit der Waffe bedroht und Desmond sich dazwischen wirft, erwacht, mit Blick auf eine Bibeltafel an der Wand, sein fortan eherner Glaube an den Pazifismus.

Zeitgeistiger Sog eines realen Superhelden

Gerade aber in der Schilderung der frömmelnden Kleinstadt-Gemeinde verschenkt Gibson die Chance, den Blick über seinen Protagonisten hinaus ins Gesellschaftliche zu wenden. Auch die zuerst schüchternde, dann flammende Romanze zwischen dem Teenager Desmond und der Krankenschwester Dorothy (Teresa Palmer) bleibt generisch, ebenso wie die Szenen, die Doss im Ausbildungscamp der Armee zeigen. Wegen seiner Gewaltablehnung gilt Doss als Feigling und wird von Kameraden und Vorgesetzten (u.a. Vince Vaughn und Sam Worthington) schikanös unter Druck gesetzt, den Dienst zu quittieren. Man kann nichts anfangen in der Tötungsmaschinerie für einen, der nicht zum Killer werden will.

Das Bootcamp, den Drill-Sergeant, die Konflikte in der Zweckgemeinschaft junger Rekruten, all das hat man im Kriegsfilm schon effektiver gesehen, vor allem in Stanley Kubricks "Full Metal Jacket", der sich auf philosophischere Weise mit der Dualität des Menschen beschäftigt. Und auch für die Zumutungen des Pazifikkriegs gibt es bessere, ähnlich spirituell durchwirkte Beispiele wie Terrence Malicks "Der schmale Grat". Nicht zuletzt die hier bis auf wenige Ausnahmen anonymen japanischen Antagonisten wurden in Clint Eastwoods Film-Doppel "Flags Of Our Fathers"/"Letters From Iwo Jima" menschlicher und differenzierter dargestellt.

Und doch verfügt die schwer moralische Erbauungsdidaktik von "Hacksaw Ridge" über einen zeitgeistigen Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann - vielleicht auch, weil Hauptdarsteller Garfield zuvor als "Spider-Man" zum Popstar wurde. Mel Gibson, mit seinem Blick für Action und Auratisches, erkannte in Desmond Doss die Origin-Story eines Superhelden. Dessen Kampf um Werte und Überzeugungen spielt sich jedoch nicht im fiktiven Comic-Universum von Marvel und DC ab, wo Brutalität und Gewalt immer relativ sind, sondern in der Realität.