Film über Han Solo Ron Howard führt Regie bei "Star Wars"-Spin-off

Die Dreharbeiten zu "Han Solo" können bald weitergehen. Lucasfilm hat bekanntgegeben, dass Ron Howard ("A Beautiful Mind") die Regie des Films übernehmen wird. Schon am 10. Juli soll er die Arbeit aufnehmen.

Howards Verpflichtung war notwendig geworden, weil sich die eigentlich vorgesehenen Regisseure Phil Lord und Christopher Miller wegen unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen von dem Projekt verabschiedet hatten.

In dem Film geht es um den jungen Han Solo - die Figur, die Harrison Ford einst in den "Star Wars"-Filmen spielte. Nun soll Alden Ehrenreich die Rolle übernehmen. Zudem werden Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke und Thandie Newton zu sehen sein. Die Dreharbeiten begannen Anfang des Jahres. Trotz der Unterbrechung durch den Regiewechsel soll der Film wie geplant im Mai 2018 in die Kinos kommen.

Die Erwartungen an das Spinoff sind hoch, weil das Drehbuch von Lawrence Kasdan und dessen Sohn Jon geschrieben wurde. Kasdan war bereits an den "Star Wars"-Filmen "Das Imperium schlägt zurück", "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Das Erwachen der Macht" als Autor beteiligt.

Der Film über Han Solo ist das zweite von bislang drei geplanten Spinoffs der "Star Wars"-Saga. Das erste war "Rogue One". Lucasfilm - und damit die Rechte an "Star Wars" - war 2012 von Disney für vier Milliarden Dollar gekauft worden. Damals wurde eine neue Trilogie geplant, die 2019 mit der insgesamt neunten Episode abgeschlossen werden soll. Bislang erschien ein Film dieser neuen Trilogie ("Das Erwachen der Macht"), der zweite ("Der letzte Jedi") soll im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen.