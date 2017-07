Viennale-Leiter Hans Hurch überraschend gestorben

Der langjährige Direktor der Viennale, Hans Hurch, ist tot. Hurch starb am Sonntag in Rom überraschend an Herzversagen, wie das Team des wichtigsten Filmfestivals in Österreich am Montag in Wien mitteilte. Er wurde 64 Jahre alt. "Es ist für uns alle ein Schock", teilte eine Sprecherin mit. "Wir werden unser Möglichstes tun, um die diesjährige Viennale in seinem Sinne zu gestalten."

Hurch wurde 1952 in Schärding geboren. Nach dem Studium der Kunstgeschichte und Archäologie in Wien arbeitete er zunächst als Filmjournalist beim Magazin "Falter". Ab 1986 wirkte er als Regieassistent bei Theater-und Filmarbeiten von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet mit. 1997 wurde er zum Direktor der Viennale berufen.

Hurch nutzte seine Eröffnungsreden oft zu pointierten und kritischen politischen Kommentaren. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man einen gewissen Unterhaltungswert haben", zitierte der "Standard" mal den charismatischen Leiter.

Die Viennale gewann unter Hurchs Leitung international an Profil, obwohl sie im Vergleich zu anderen Filmfestivals deutlich weniger auf aufsehenerregende Premieren setzt und häufig ältere Filme zeigt. Bei der 54. Ausgabe der Viennale im Oktober 2016 liefen 300 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme. Es kamen mehr als 94.000 Besucher.

Hurch wollte sich im kommenden Jahr zurückziehen, eine Ausschreibung des Leitungsposten sollte demnächst erfolgen. "Mit 2018 ist meine Arbeit wirklich zu Ende", hatte Hurch zuvor angekündigt. Die Viennale 2017 ist vom 19. Oktober bis 2. November angesetzt.