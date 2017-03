Autobiografie Caroline Link verfilmt Hape Kerkelings Kindheit

Caroline Link ("Nirgendwo in Afrika") wurde als Regisseurin für die Gemeinschaftsproduktion von Ufa Fiction, Feine Filme und Warner Bros. ausgewählt, die mit dem Film einen weiteren Kino-Bestseller mit Werken von Kerkeling landen möchten: Die im Dezember 2015 angelaufene Komödie "Ich bin dann mal weg" (Regie: Julia von Heinz) über Hape Kerkelings Pilgerreise auf dem Jakobsweg lockte mehr als zwei Millionen Menschen in die Kinos.

In seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" gibt Kerkeling Einblick in seine Kindheit im Ruhrgebiet, inklusive Bonanza-Spielen, Gurkenschnittchen und dem ersten Farb-TV. "Voller Humor, Lebensfreude und gleichzeitig geprägt durch schmerzhafte und traumatisierende Erlebnisse in der jungen Bundesrepublik der Sechziger- und Siebzigerjahre", beschreibt Regisseurin Link diese Phase.

Was noch fehlt, ist der passende Hauptdarsteller. Der Wunschkandidat soll laut Link "ein kleiner, blonder, pummeliger Junge" sein, der "die besondere Fähigkeit hat, andere zum Lachen zu bringen und versucht, mit dieser Gabe seine Welt zu retten". Die Potsdamer Agentur Rietz nimmt noch Bewerbungen entgegen.