"Paris, Texas"-Darsteller Harry Dean Stanton ist tot

US-Schauspieler Harry Dean Stanton ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er sei friedlich im Krankenhaus in Los Angeles entschlafen, berichtete das Promi-Portal "TMZ". Stanton begann seine Filmkarriere in den fünfziger Jahren, zunächst mit Nebenrollen in Western oder als Bösewicht. Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger erarbeitete er sich mit Auftritten in größeren Produktionen wie "Alien" oder "Die Klapperschlange" den Ruf eines vielseitigen Charakterdarstellers.

Eine seiner wenigen Hauptrollen war der Part des geheimnisvollen Eigenbrötlers in "Paris, Texas" von Wim Wenders. Stanton ging schon auf die 60 zu, als ihn der deutsche Regisseur engagierte. In der Folge drehte er mit vielen namhaften Filmemachern, mit Martin Scorcese etwa ("Die letzte Versuchung Christi"), mit David Lynch ("Wild at Heart") oder Terry Gilliam ("Fear and Loathing in Las Vegas"). Seine Filmografie umfasst eine eindrucksvolle Liste von mehr als sechzig Spielfilmen und TV-Serien.

DPA "Paris, Texas"-Stars Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Regisseur Wim Wenders

Harry Dean Stanton hat bis zuletzt vor der Kamera gestanden - wie so häufig in seiner langen Laufbahn in kurzen prägnanten Auftritten: etwa 2012 als Wachmann in dem Superhelden-Epos "The Avengers" oder sogar noch in diesem Jahr in der TV-Serie "Twin Peaks" - als Besitzer eines Campingplatzes.

Das schönste Lob des Nebenrollen-Königs Harry Dean Stanton kam von dem einflussreichen US-Filmkritiker und Pulitzerpreisträger Roger Ebert, der es gleich als Regel formulierte: Ein Film, in dem Stanton mitspiele, kann nie wirklich schlecht sein.