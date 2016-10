"Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" Rowling kündigt fünf Filme an

Als J.K. Rowling ankündigte, mit "Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" ihr Drehbuch-Debüt zu geben, hatten sich viele junge und alte Fans gefreut: Endlich ein neuer Film aus dem Harry-Potter-Universum. Jetzt verfünffacht sich das Glück der Fans, denn laut Rowling wird es noch weitere Filme um die Hauptfigur Newt Scamander (Eddie Redmayne) geben. Zu dem kommenden ersten Film sollen noch vier dazukommen.

Am Donnerstag überraschte Rowling ihre Fans bei einer Live-Veranstaltung in London, bei der Hauptdarsteller Eddie Redmayne und Regisseur David Yates anwesend waren; zudem wurden Fans aus Los Angeles, Rom und anderen Städten zugeschaltet. "Wir wussten immer, dass es mehr als ein Film wird und sind erst mal von einer Trilogie ausgegangen", sagte Rowling. "Aber ich habe jetzt den Plot richtig ausgearbeitet und ich bin ziemlich sicher, dass es fünf Filme werden."

Den ersten Film bringt das Studio Warner Bros. Mitte November in die Kinos. "Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden" erzählt von den Abenteuern des Newt Scamander, ein Spezialist für Fabelwesen und in den "Harry Potter"-Büchern der Autor eines Schulbuchs mit dem Titel "Fantastic Beasts And Where To Find Them". Die Geschichte ist in New York mehrere Jahrzehnte vor den Harry-Potter-Abenteuern angesiedelt. David Yates, der Regisseur, hatte auch schon bei den vergangenen vier "Harry Potter"-Filmen Regie geführt. Katherine Waterston, Colin Farrell und Jon Voight spielen ebenfalls mit.