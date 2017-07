Schauspieldebüt von Harry Styles Christopher Nolan ahnte nichts von Popruhm

Als Regisseur Christopher Nolan und Schauspieler Mark Rylance mit der Arbeit an ihrem neuen Film, dem Weltkriegsdrama "Dunkirk", begannen, sollen sie nicht gewusst haben, wie berühmt der junge Mann war, der hier sein Schauspieldebüt geben sollte. Dabei handelte es sich um Harry Styles, Sänger bei One Direction, der erfolgreichsten Boyband der Zehnerjahre.

"Ich glaube nicht, dass ich wirklich begriffen habe, wie bekannt Harry war", sagte Nolan in einem Interview vorm Wochenende. "Meine Kinder haben zwar über ihn geredet, aber das hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. In Wahrheit habe ich Harry besetzt, weil er wunderbar auf die Rolle gepasst hat und er es verdient hat, dabei zu sein."

"Dunkirk" handelt von der Schlacht von Dünkirchen, die zwischen Mai und Juni 1940 in der nordfranzösischen Stadt ausgetragen wurde. Im Zuge der Schlacht mussten fast 400.000 Soldaten der alliierten Streitkräfte evakuiert werden. Styles, 23, spielt in dem Film einen jungen britischen Soldaten namens Alex.

"Es hat diese Vorstellungen nochmals übertroffen"

Zu den erfahreneren Schauspielern am Set gehörte neben Kenneth Branagh, Cilian Murphy und Tom Hardy auch Oscargewinner Mark Rylance ("Bridge of Spies"). Doch auch er musste sich erst von seiner elfjährigen Nichte erklären lassen, wer Styles ist. "Sie war noch nie so angetan von etwas, an dem ich arbeite, wie hier, weil ich mit Harry Styles spielen würde", so Rylance. "Ich bin in ihren Ansehen gestiegen."

Styles wiederum zeigte sich tief beeindruckt von den Dreharbeiten. "Ich muss sagen, es hat mich überwältigt, als ich begriffen habe, wie riesig die Produktion ist. Was auch immer man sich unter einem gigantischen Set vorstellt - es hat diese Vorstellungen nochmals übertroffen. Diese Boote und Flugzeuge und die Masse an Menschen - es war schon wirklich beeindruckend."

Sollte Nolan tatsächlich nicht gewusst haben, wie berühmt Styles als Musiker ist, dürfte er sich im Nachhinein über sein glückliches Händchen bei der Besetzung gefreut haben. Zurzeit bewirbt Styles nämlich sein erstes Soloalbum und seine erste Solowelttournee. Dass er zwischendurch auch noch in einem Kinofilm zu sehen ist, dürfte etliche jüngere Fans auf einen Historienfilm neugierig machen, der sie sonst womöglich weniger interessiert hätte.

"Dunkirk" läuft am 21. Juli in den USA an, am 27. Juli startet er in den deutschen Kinos.