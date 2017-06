Schauspielerin Hiam Abbass "Kino ist eine kapitalistische Kommerzveranstaltung"

Hiam Abbass wurde als Palästinenserin im israelischen Nazareth geboren, heute lebt und arbeitet die 56-Jährige in Paris. Sie spielte u.a. in "Paradise Now" und "Die syrische Braut". Mit Steven Spielberg drehte Abbass das Drama "München" über die Geiselnahme während der Sommerspiele 1972, mit Julian Schnabel das Nahost-Drama "Miral". Im Moment ist sie in Philippe Van Leeuws "Innen Leben" zu sehen, in dem Film spielt sie eine Syrerin, die im Krieg Nachbarn und Bekannte in ihrer Wohnung aufnimmt.

SPIEGEL ONLINE: Frau Abbass, in "Innen Leben" spielen sie eine Syrerin, die mitten im Krieg in ihrer Wohnung in Damaskus ausharrt - ein hochaktueller Film. Sehen Sie sich als politische Schauspielerin?

Abbass: Viel allgemeiner als politischen Menschen qua Geburt. Ich wurde als Palästinenserin in Israel in einen Konflikt hineingeboren - und der bestimmt seither mein Leben, im Guten wie im Schlechten. Mein Referenzsystem als Künstlerin und als Privatperson ist untrennbar mit meiner Herkunft verbunden und ich bin gezwungen, mich immer wieder zu diesem Konflikt zu verhalten. Dass mich Menschen und Geschichten interessieren, die komplex sind, hat viel damit zu tun, dass ich aus meinem eigenen Leben nichts anderes kenne.

SPIEGEL ONLINE: Haben Künstlerinnen eine Verpflichtung, politische Geschichten zu erzählen?

Abbass: Hätten Sie mir diese Frage vor drei Jahren gestellt, hätte ich anders geantwortet: Unsere Welt hat sich auf eine Art und Weise verändert, dass man als Künstler eigentlich gar nicht anders kann, als unmittelbar an der gesellschaftlichen Gegenwart teilzuhaben. Natürlich ist das insgesamt kein neues Phänomen: Denken Sie etwa an Pasolini, der als Filmemacher und Dichter immer auch eine politische Botschaft hatte. Aber was früher eine Wahl war, ist heute eine Notwendigkeit. Man kann sich in der Kunst keinem Thema mehr widmen, ohne dass die Wirklichkeit ins Spiel kommt. Selbst wenn man sich - wie wir bei "Innen Leben" - auf das persönliche Schicksal einiger weniger konzentriert, drängt sich die Welt, die sie umgibt, zwangsläufig mit ins Bild.

SPIEGEL ONLINE: Sind Filme, die heute nicht "an der Welt teilhaben", wertlos?

Abbass: Selbst Filme, die gar nichts Politisches aussagen wollen, können die Realität nicht ausblenden. Weil der Zuschauer sie mit ins Kino bringt. Genau deswegen geht es auch heute weniger denn je um das früher so beliebte Konzept von "Filmen mit Botschaft". Viel zeitgemäßer sind Filme, die eine offene Einladung zum Mitdenken sind. Wir leben in einer Welt, in der es nicht mehr reicht, sich Fragen individuell und im Stillen zu stellen. Längst sind wir alle vom Zustand unserer Welt betroffen.

SPIEGEL ONLINE: Braucht es dennoch immer individuelle Schicksale, um dem Zuschauer im Kino das große Politische - etwa den Krieg in Syrien - nahezubringen?

Abbass: Zu viel Politik gibt es nicht in Filmen. Zumindest, solange eine Geschichte gut geschrieben ist und von glaubwürdigen Figuren getragen wird. Gut heißt natürlich auch, dass man einen Zugang findet zu dem, was man auf der Leinwand sieht. Und das ist für die meisten Zuschauer natürlich am leichtesten über ein persönliches Schicksal.

SPIEGEL ONLINE: Filme, die an den Kinokassen Geld machen, sind in der Regel aber trotzdem andere. Die Massen strömen in Komödien und Superhelden-Filme. Wollen wir vielleicht gar keine Politik im Kino sehen?

Abbass: Oder will uns womöglich die Industrie dumm halten, um es mal überspitzt zu formulieren? Ohne Frage ist das Kino heutzutage bedauerlicherweise eine kapitalistische Kommerzveranstaltung. Und ich habe schon den Eindruck, dass etlichen Menschen, die an den Schaltstellen sitzen, mehr daran gelegen ist, die Massen abzulenken, als ihnen Anlass zum Nachdenken zu geben. Es ist also weniger eine Frage, wie groß das Interesse an kleineren, politischen Filmen ist, sondern vor allem eine der Bequemlichkeit.

SPIEGEL ONLINE: Auch Sie selbst sind hin und wieder in so genannter "leichterer" Kost zu sehen - etwa in der die Netflix-Mysteryserie "The OA".

Abbass: In Ihrem Satz schwingt eine wertende Haltung mit, die nicht die meine ist. Eine Produktion wie "The OA" ist ja künstlerisch nicht weniger wertvoll, nur weil sie keine politischen Themen vor sich herträgt. Und auch jemand wie ich, der die Politik quasi in die DNA eingeschrieben ist, trifft ja mal Entscheidungen aus rein kreativer Sicht. Wenn ich einen Regisseur oder eine Rolle finde, zu der ich als Schauspielerin sofort einen Bezug habe und in der ich eine reizvolle Herausforderung erkenne, sage ich natürlich zu. Davon abgesehen kenne ich niemanden auf der Welt, der abwinken würde, wenn Filmemacher wie Spielberg oder Dennis Villeneuve anklopfen.

SPIEGEL ONLINE: Gehen Sie mitunter auch künstlerische Kompromisse ein? Schließlich müssen Sie auch Geld verdienen...

Abbass: Das muss ich in der Tat. Die Miete und die Erziehung meiner Kinder zahlen sich nicht von alleine. Ich kann und will mich nicht beschweren, aber reich bin ich mit meinem Beruf nie geworden, eben weil ich mich nie verbiegen wollte. Die Entscheidungen, die ich in meiner Arbeit treffe, sind nie zugunsten der Bequemlichkeit gefallen, und es gab durchaus Jahre, in denen es nicht leicht gewesen ist. Da kann ich aber einfach nicht aus meiner Haut.

SPIEGEL ONLINE: Sollten Schauspieler auch darüber hinaus ihre Haltung zeigen?

Abbass: Mich über bestimmte Politiker zu äußern, die gerade an der Macht sind oder gewählt werden wollen, sehe ich nicht zwingend als meine Aufgabe. Aber Politik ist ja nicht nur das Tagesgeschäft der Regierung, sondern auch die Auseinandersetzung mit sehr viel größeren Fragen. Wie kann man der grassierenden Armut Einhalt gewähren? Wie können wir all den Menschen helfen, die aus ihren Heimatländern fliehen müssen? Was können wir aus den Kriegen und Konflikten der Vergangenheit lernen? All das sind Themen, zu denen ich natürlich auch jenseits meiner Filme eine Meinung habe.

SPIEGEL ONLINE: Eine immer größere Zahl von Menschen reagiert auf diese großen Fragen mit Hoffnungslosigkeit und Frust. Geht es Ihnen ähnlich?

Abbass: Ich habe sehr früh gemerkt, dass dieser Hass mich auffressen würde. Deswegen habe ich mich entschieden, in meinem Herzen immer ein Fenster offenzuhalten, um es metaphorisch auszudrücken. Das war schwieriger, als das Fenster einfach zu schließen und meine innere Ruhe zu haben. Aber es machte mich auch glückliche, weil immer ein kleiner Sonnenstrahl hineinscheinen konnte, der mir Mut gab. Und heute ist es meine Aufgabe, auch für andere Menschen solche Fenster zu öffnen. Selbst wenn draußen gerade ein Sturm tobt wie wir ihn so schlimm lange nicht erlebt haben.

