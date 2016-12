Hollywood-Umfrage Das sind besten unverfilmten Drehbücher

Der Schalterarbeiter in einer Bank, gefangen in seiner Routine, findet heraus, dass er nur eine Nebenfigur in einem Adventure-Spiel ist.

Die Apokalypse stellt sich für einen glücklichen Einsiedler als Segen heraus - bis ein zweiter Überlebender auftaucht und die Einsamkeit zu stören droht.

Zwei Kleinkriminelle brechen in ein Haus ein, finden im Keller ein zehnjähriges Mädchen in Ketten - und werden selbst zu Gefangenen.

Gut möglich, dass diese Filme bald auf der Leinwand zu sehen sind - bislang sind sie aber nur: Kopfkino. Denn alle drei Beispiele stammen aus der "Black List 2016", einer Liste der besten, aber noch nicht produzierten Drehbücher Hollywoods. Sie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 250 Hollywood -Executives. Die Führungskräfte der Filmstudios wurden nach den besten Skripts gefragt, die sie im vergangenen Jahr gelesen haben.

Das Lieblingsdrehbuch der Hollywoodproduzenten war "Blonde Ambition" von Elyse Hollander. Es erzählt die Geschichte der jungen Madonna, die im New York der Achtzigerjahre versucht, ein Star zu werden. Die Liste zeigt, welchen Trends Hollywood in Sachen Drehbücher folgt: Ein Großteil der Skripte auf der Liste sind Geschichten aus dem wahren Leben oder Biografien.

So finden sich gleich zwei Stephen-King-Biopics auf der "Black List". Eins mit dem Titel "King of Maine" über Kings erste Jahre als Schriftsteller, und ein anderes namens "Maximum King!" - es handelt davon, wie der Autor versucht, sein Buch "Maximum Overdrive" zu schreiben. Zu einem Drehbuch verarbeitet wurde auch die wahre Geschichte eines Teenager-Mädchens in Alaska, das versucht, sich in ein Hotel zu schleichen, in dem die Beatles übernachten, um ihre Jungfräulichkeit an George Harrison zu verlieren. Der Titel: "Revolver".

Auch eine Trump-Biopic hat es auf die Liste geschafft. Der Pitch für den Film mit dem Titel "The Builder" lautet so:

Ein Blick hinter das komplizierte Drama um Donald Trumps ersten Manhattan-Immobilien-Deal, seine Beziehung zu seinem schwierigen größeren Bruder Freddy, dem berühmten Spekulanten Roy Cohn - und wie sie alle den Trump von heute schufen.

Über die letzten Jahre wurde zwar nur ein Drittel der Filme produziert, die es auf die "Black List" geschafft hatten - jedoch dann mit großem Erfolg. Vier der letzten sechs Filme, die mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet wurden, stammten von der "Black List". Dasselbe gilt für zehn der vergangenen 14 Oscars für das beste Drehbuch. Darunter waren "Argo", "American Hustle", "Slumdog Millionaire" und "The King's Speech".

Die "Black List" ist in Hollywood eine Institution. 2005 schrieb Franklin Leonard, der zu der Zeit in Leonardo DiCaprios Produktionsfirma arbeitete, an 90 bekannte Executives und bat sie, ihm ihre zehn besten unproduzierten Drehbücher zu nennen. In den folgenden Jahren wurde die Zahl der Befragten immer größer und die Liste immer länger.

Die gesamte Liste finden sie hier.