Ein Starttermin steht noch nicht fest, der Hauptdarsteller aber schon: Regisseur Brett Ratner plant ein Biopic über den kürzlich verstorbenen Hugh Hefner. Jared Leto will sich dafür die legendären Seidenpyjamas und den roten Bademantel des "Playboy"-Magnaten überziehen.

DPA/ Lexington Herald-Leader Nach seinem Tod wird nun das Leben von Hugh Hefner verfilmt.

Leto wolle Hefner verstehen, sagte Ratner dem "Hollywood Reporter"über die Motive des Schauspielers. Der Regisseur ("Rush Hour", "Roter Drache") besitzt die Rechte schon seit 2007, in einer früheren Version sollte Robert Downey, Jr. die Hauptrolle spielen.

Sein Ziel sei es, den Film als "Event" herausbringen, so Ratner. Er will auch Hefners mondäne Talkshow "Playboy After Dark" (1969/70) wiederbeleben, bei der unter anderem Deep Purple, Ike und Tina Turner und Steppenwolf auftraten.

Jared Leto ist Schauspieler ("Requiem For A Dream", "Blade Runner 2049") und Sänger der Band "30 Seconds to Mars". Zuletzt spielte er in der Comic-Verfilmung "Suicide Squad" den Joker - mit giftgrünen Haaren und Zahnspange.

AP/ Warner Bros. In seiner letzten Rolle präsentierte sich Jared Leto nicht gerade als "Lady's Man": Als Joker in "Suicide Squad" trat er mit grünen Haaren und Zahnspange auf

Hugh Hefner war im September im Alter von 91 Jahren gestorben. Erst kürzlich hatte die Amazon-Serie "American Playboy" sein Leben nachgezeichnet.