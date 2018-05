US-Komödie "I Feel Pretty" Sexy dank Schädeltrauma?

Schicke Boutiquen führen ihre Konfektionsgröße nicht, Babys brüllen bei ihrem Anblick, und Männer lernen immer nur die anderen kennen: Renee (Amy Schumer) leidet. Sie leidet darunter, über ein Datingportal keine einzige Zuschrift zu erhalten, beim Bestellen in der Bar ignoriert zu werden und in einer Kosmetikfirma voller ätherischer Modelwesen einen unglamourösen, trostlosen Job zu fristen. Der Grund, Renee ist sicher, liegt an ihrem Äußeren - sie ist einfach zu "durchschnittlich".

Als Renee während eines Cyclingkurses vom Rad stürzt und sich mächtig die Birne stößt, passiert es: Aus einer Kurzohnmacht erwacht, empfindet sie sich plötzlich als "schön", "begehrenswert", "sexy". Sie trägt die Highheels mit erhobenem Kopf, bewirbt sich in ihrer Firma erfolgreich für einen prestigeträchtigeren Job, und lernt einen Mann kennen, von dem sie solange wie selbstverständlich annimmt, dass er scharf auf sie ist, bis er es tatsächlich ist. Schönheit liegt im Auge des Betrachters und der Betrachterin, die Botschaft könnte deutlicher nicht sein. Und wenn man an sich selbst und seine inneren Werte glaubt, dann tun es auch die Anderen.

Die Regisseure und Drehbuchautoren Marc Silverstein und Abby Kohn, die mit Filmen ("How To Be Single", "Er steht einfach nicht auf dich") schon lange im RomCom-Genre rühren, spielen in ihrer neuen Komödie mit dem Begriff des "lookism" - jener Diskriminierung, die normativ "weniger attraktive" Menschen beruflich und sozial erfahren. Um eine amtliche Comedy-Fallhöhe für ihre Protagonistin zu konstruieren, lassen sie Renee anfangs genau unter diesem Phänomen leiden, um sie dann, nach der rüden Kopfnuss im Gym, als selbstbewussten Vulkan zu inszenieren. Nimm das, "lookism"!

Viele Denkfehler

Doch leider machen die Regisseure in ihrem von der furiosfeministischen US-Komikerin Schumer mit viel Verve verkörperten Konstrukt mehrere ärgerliche Denkfehler: Renee wird nach ihrem Unfall keineswegs öfter oder bewundernder angeschaut und angesprochen. Sie missinterpretiert jetzt nur die Situationen. Silversteins und Kohns Botschaft lautet also im Grunde nicht "Jeder ist schön", sondern "Eine wie du muss schon einen Schlag auf den Kopf bekommen, um nicht mehr zu merken, wie hässlich sie alle finden".

"I Feel Pretty"

USA/ China 2018

Drehbuch und Regie: Abby Kohn, Marc Silverstein

Darsteller: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel, Emily Ratajkowski

Produktion: Huayi Brothers Pictures, Voltage Pictures, Wonderland Sound and Vision

Verleih: Concorde Filmverleih

Länge: 110 Minuten

FSK: ohne Altersbeschränkung

Start: 10. Mai 2018

Der Humor des Films generiert sich aus der Tatsache, dass sie eben (äußerlich) doch die Gleiche geblieben ist. Auf dieser Prämisse basiert etwa eine Szene, in der Renee in der Warteschlange der Reinigung einen Mann darauf festnagelt, sie nach ihrer Telefonnummer gefragt zu haben - dabei wollte er nur ihre Wartenummer wissen. Jemand wie Renee kann sich anscheinend nur einbilden, die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen zu erwecken. Und man lacht - über Schumers Comedytalent, aber eben auch über ihre Figur.

Der zweite Fehler ist genau diese Besetzung mit Amy Schumer. Als Profi-Komödiantin jagt sie ihre Renee gewohnt uneitel und energetisch durch den Film und liefert verlässlich Gags ab - etwa wenn sie eine ultraschlanke Sportkollegin fragt "Wo sind überhaupt deine Organe!?". Doch Schumer selbst ist eine intakte, junge, weiße, etablierte und somit privilegierte Schauspielerin - die Schwierigkeiten ihrer Figur mit einem Umfeld, dass sie aufgrund von Äußerlichkeiten diskriminiert, wirken albern. Und auch unsympathisch, denn es scheint vor allem Neid auf andere Frauen zu sein, der an Renee nagt, selbst wenn sie irgendwann im Verlauf des Films zu einer Einsicht kommt.

Ein weiterer Fehler verbirgt sich in einem Handlungsstrang, in dem die "Durchschnittsfrau" Renee durchsetzt, dass die neu gelaunchte, günstige Nebenlinie ihrer Kosmetikfirma mit genau solchen "Durchschnittsfrauen" beworben wird. Renee erntet Applaus, und feiert Gleichberechtigung und Selbstakzeptanz. Um die hochpreisigen Luxusprodukte der Marke darf es in der fragwürdigen Logik des Films jedoch nicht gehen - denn für die, das ist ärgerlicherweise die Conclusio, dürfen weiterhin nur "wirklich hübsche" Frauen Testimonials sein.

Genderbedingte Unterschiede in der eigenen und fremden Körperwahrnehmung, Feminismus, Body-Positivismus, Statements gegen das "Bodyshaming", Toleranz gegenüber der Mannigfaltigkeit der menschlichen Hülle - relevante Ansätze zu diesen Themen muss man in "I Feel Pretty" lange suchen. Irgendwann zu Beginn des Produktionsprozesses waren solche Gedanken garantiert mal vorhanden. Sie sind nur, nun ja, abgespeckt worden. Bis nur noch ein manchmal hübsch unflätiges, meist aber zahmes, wenn nicht reaktionäres Frauen-finden-sich-zu-dick-Komödchen übriggeblieben ist. Das ist einfach zu dünn.