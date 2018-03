Independent Spirit Awards Horrorfilm "Get Out" räumt ab

Der Grusel-Thriller "Get Out" ist bei der Verleihung der Independent Spirit Awards mit zwei Preisen ausgezeichnet worden. Die Horrorkomödie des Komikers, Autors und Regisseurs Jordan Peele bekam die Preise für Regie und den besten Film. "Das bedeutet mir viel", sagte Peele bei der Preisverleihung in einem Festzelt am Strand von Santa Monica. "Wir sind am Anfang einer Renaissance... wo die Geschichten von Outsidern ausgezeichnet, anerkannt und gefeiert werden."

"Get Out", das Debüt von Peele, thematisiert den unterschwelligen Rassismus liberaler Weißer in der amerikanischen Wohlstandsgesellschaft (eine Rezension zum Film lesen Sie hier). Mit seiner Idee für "Get Out" war Peele zunächst bei vielen Studios abgeblitzt - viele hassten das Drehbuch geradezu. "Ich war mir ziemlich sicher, dass die Idee viel zu verrückt und gewagt sei", sagte Peele im Interview mit SPIEGEL ONLINE. Der Film wurde zum Sensationserfolg.

"Get Out" ist auch für vier Oscars nominiert: Er geht in den Kategorien Bester Film, Beste Regie und Bestes Original-Drehbuch ins Rennen, außerdem hat Daniel Kaluuya bei der Verleihung am Sonntag Chancen, als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet zu werden.

Die Spirit Awards zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 20 Millionen Dollar gekostet haben. Sie werden traditionell einen Tag vor der Oscar-Gala verliehen - genauso wie die "Goldene Himbeere" für den schlechtesten Film des Jahres. In diesem Jahr ging der Spottpreis an "Emoji - Der Film" (die weiteren Preisträger können Sie hier nachlesen).

In den vergangenen vier Jahren holten die Siegerfilme bei den Spirit Awards - "12 Years a Slave", "Birdman", "Spotlight" und "Moonlight" - jeweils auch den Oscar als bester Film.

Bei der diesjährigen Verleihung der Spirit Awards wurde Oscar-Anwärterin Frances McDormand für ihre Darbietung in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Sie setzte sich unter anderem gegen Margot Robbie ("I, Tonya") und Saoirse Ronan ("Lady Bird") durch. Der ebenfalls für einen Oscar nominierte Hauptdarsteller Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name") schlug Mitbewerber wie Daniel Kaluuya ("Get Out") und James Franco ("The Disaster Artist").

Im vergangenen Jahr hatte "Toni Erdmann" den Independent Spirit Award als bester Auslandsfilm gewonnen, diesmal waren keine deutschen Filme unter den Anwärtern. Der Preis in dieser Kategorie ging an den chilenischen Film "Eine fantastische Frau", der von Deutschland mitproduziert wurde.

Sämtliche Preisträger der Independent Spirit Awards 2018 im Überblick: