Jada Pinkett Smith Ikone aus der zweiten Reihe

Jada Pinkett Smith steht selten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber das scheint sie nicht zu kümmern. "Ich habe mich nie in meiner Karriere getrieben gefühlt. Ich mache allein das, wofür ich brenne und achte nicht darauf, wie es sich zusammenfügt", sagt sie beim Interview in Berlin, kurz nachdem sie ihren neuen Film "Girls Trip" vorgestellt hat.

In der derben Komödie über einen Wochenendtrip einer Frauenclique nach New Orleans spielt sie eine der vier Hauptrollen. Doch Queen Latifah dürfte der bekannteste Name unter den Darstellerinnen sein, und die bislang unbekannte Stand-Up-Comedian Tiffany Haddish wird in den USA als Entdeckung des Jahres gefeiert.

Einen Film zu benennen, in dem Pinkett Smith einen großen Auftritt hat, fällt schwer. Meist spielt sie Nebenrollen oder geht in einem Ensemble auf. Selbst als Privatmensch scheint es sie immer nur als Teil eines Teams zu geben: als Mutter der Pop-Sternchen Jaden und Willow Smith oder als Ehefrau von Will Smith, mit dem sie das "black power couple" bildet, das nie mit der Coolness von Beyoncé und Jay Z mithalten kann - wegen der exaltierten Kinder und wegen der hartnäckigen Scientology-Gerüchte.

"Ich habe mich mit Dianetik beschäftigt und weiß die Vorzüge von Study Tech [die Lehrmethoden, die Scientology-Gründer L. Ron Hubbard entwickelt hat, Anm.d.R.] zu schätzen... aber ich bin keine Scientologin", hat Pinkett Smith dazu getwittert.

"Old Gangster Status"

Trotz der vielen Nebenrollen, des Promi-Klatsches und der unvorteilhaften Nachrede kann Pinkett Smith auf eine der interessantesten Karrieren im Showbusiness zurückblicken, denn sie deckt erstaunlich viele Meilensteine nicht zuletzt schwarzer Popkultur ab. Pinkett Smith gab ihr Kinodebüt in dem Gang-Klassiker "Menace II Society"; war Teil des Ensembles von "A Different World", der ersten schwarzen Sitcom im Collegemilieu; spielte an der Seite von Queen Latifah im Actionfilm "Set It Off" eine der wenigen Gangsterrollen für Women of Colour; kämpfte als Niobe in den "Matrix-Fortsetzungen und führte mit "Hawthorne" als erste schwarze Darstellerin eine Krankenhaus-Dramaserie an.

"Ich bin schon so lange im Geschäft, dass ich mir einen gewissen Respekt erarbeitet habe. Ich habe OG status - old gangster status", sagt Pinkett Smith lachend beim Interview in Berlin. Tatsächlich ist die 47-Jährige so sehr Teil schwarzer Popkultur, dass ihr Leben bereits zu Filmstoff geworden ist: Da sie eng mit dem legendären Gangster-Rapper Tupac Shakur befreundet war, kommt sie als Nebenfigur in dem Tupac-Biopic "All Eyez on Me" vor, das im Sommer 2017 in den Kinos lief.

Mit der Darstellung ihrer Freundschaft, die aus der gemeinsamen Schulzeit in Baltimore herrührt, war Pinkett Smith allerdings ausgesprochen unzufrieden. "Die Neuinterpretation unserer Beziehung schmerzt zutiefst", schrieb sie auf Twitter nach Veröffentlichung des Films. Einen Tweet später nahm sie sogleich die Darsteller in Schutz: Sie hätten aus dem Material, das ihnen gegeben wurde, das Beste gemacht.

Ärger nach dem Oscar-Boykott

Pinkett Smiths Twitter-Feed ist voll von solchen Statements. Sie feiert schwarze Künstlerinnen und Künstler ("4 Worte: 'Chewing Gum' - Netflix - großartig!"), zeigt sich mit Familie und prominenten Freunden ("Wie immer ein großer Spaß mit Jimmy Kimmel") - und teilt gegen die amerikanische Entertainmentbranche aus, die sich immer noch so schwer tut mit Chancen für People of Color.

Die meiste Aufmerksamkeit erregte sie 2016, als sie als eine der ersten per Facebook zum Boykott der Oscars aufrief, weil alle zwanzig Nominierungen in den Schauspielkategorien an Weiße gegangen waren - #oscarssowhite.

Bei der Verleihung selbst musste Pinkett Smith dann hart einstecken. "Jada hat gesagt, dass sie nicht kommt", ätzte der Moderator der Gala, Chris Rock. "Ich fragte mich: 'Spielt die nicht bei ner TV-Serie mit?' Jada boykottiert die Oscars? Jadas Oscar-Boykott ergibt so viel Sinn wie mein Boykott von Rihannas Unterhose - ich war nicht eingeladen!"

Ein Hieb, der saß. Denn im Gegensatz zu ihrem Mann Will Smith, der bereits zwei Mal als bester Hauptdarsteller für den Oscar nominiert war und in den Augen vieler 2016 eine dritte Nominierung für "Concussion" verdient hätte, wird Pinkett Smith ehrlicherweise nie zur Riege der Charakterdarsteller aufschließen können. Ihre darstellerischen Mittel sind zu begrenzt, sie besticht vor allem durch ihre große physische Präsenz und Energie, mit denen sie sich auch in Nebenrollen Aufmerksamkeit sichert.

In "Magic Mike XXL" konnte sie so trotz einer Körpergröße von nur 152 Zentimetern mühelos neben massigen Kerlen wie Channing Tatum bestehen. Erfolg mit Vorläufern

Im Gegensatz zu ihrem Mann, der mit "Suicide Squad" und "Verborgene Schönheit" zuletzt gleich zwei bei der Kritik verhasste und kommerziell enttäuschende Filme ins Kino brachte, hat Pinkett Smith mit "Girls Trip" seit kurzem aber auch einen echten Hit vorzuweisen.

Die US-Kritik feierte den Film als die beste Komödie des Sommers, "mit denkwürdigen Figuren, einnehmendem Plot und geschliffenen Dialogen" ("Los Angeles Times"). Noch bedeutsamer ist aber das Einspielergebnis in den USA: über 115 Millionen Dollar. Damit ist "Girls Trip" der erste Film mit Schwarzen an den wichtigsten Positionen - mit schwarzen Hauptdarstellerinnen, schwarzem Regisseur, schwarzen Drehbuchautorinnen und schwarzen Produzenten -, der die Marke von 100 Millionen Dollar überschritten hat.

Dieser Erfolg afroamerikanischer Kreativer ist nicht ohne jüngere Vorläufer. "Hidden Figures" mit Taraji P. Henson, Octavia Spencer und Janelle Monae in den Hauptrollen hat in den USA 60 Millionen Dollar mehr eingespielt.Jordan Peeles Horrorsatire "Get Out" lief noch mal besser und sammelt gerade die ersten Preise der "awards season" ein. Der achte Teil der "Fast and Furious"-Reihe von F. Gary Gray ("Set it Off", "Straight Outta Compton") hat in diesem Jahr sogar die Milliarden-Marke gerissen.

Für Pinkett Smith ist der Erfolg von "Girls Trip" trotzdem etwas Einzigartiges. "Wenn Ziele wie die 100 Millionen erreicht werden, dann muss das als Information auch beim Publikum und bei den Filmstudios ankommen - weil es eben vorher noch niemand geschafft hat. Das blendet für mich nicht den Umstand aus, dass andere Filme den Weg bereitet haben. Wir müssen einfach Signale setzen, damit die Leute kapieren: Neue Möglichkeiten tun sich auf", sagt sie.

Verschleppte Konflikte

Als "schwarzen Film" will sie "Girls Trip" aber auch nicht verstanden wissen. "Wenn ein weißes Team mit weißen Schauspielern zusammen kommt, sagt ja auch keiner: 'Wir machen einen weißen Film!' Sie nehmen für sich in Anspruch, einen Film für alle zu machen - und genau das tun wir auch. Wir machen einen Film mit schwarzen Darstellern, der aus unserer Perspektive gedreht ist, aber in dem es um universelle Themen geht, an denen jeder Spaß haben kann."

Die Chancen, dass "Girls Trip" auch beim deutschen Publikum funktioniert, stehen nicht schlecht. Komödien mit weiblichem Ensemble und derbem Humor, zuletzt etwa "Girls' Night Out", laufen hierzulande außerordentlich gut. "Girls Trip" spielt allerdings in einem Setting, das deutschen Zuschauer*innen nicht so vertraut wie ein Junggesellinnenabschied sein dürfte: das Essence Festival in New Orleans. 1995 von der schwarzen Frauenzeitschrift "Essence" initiiert, gilt das viertägige Musikfestival als größtes Fest afro-amerikanischer Musik und Kultur in den USA mit Auftritten von Kendrick Lamar, Mariah Carey oder - wie im Film zu sehen ist - von Puff Daddy.

Von den vier Freundinnen, die auf der Uni einst als Flossy Posse die Nächte durchfeierten, hat Ryan (Regina Hall) beruflich am meisten Erfolg gehabt. Sie ist Bestseller-Autorin von Ratgeberbüchern und wird als "nächste Oprah" gehandelt. Als das Essence Festival sie als Hauptrednerin anfragt, lädt sie den Rest der Flossy Posse gleich mit ein. Doch seit der Uni ist viel Zeit vergangen, die Freundinnen sind sich fremd geworden oder haben Konflikte verschleppt, statt sie zu lösen.

Zwei Grapefruits und ein Penis

Das betrifft vor allem Ryan und Sasha (Queen Latifah). Sie wollten gemeinsam mal die "schwarze 'Huffington Post'" aufziehen, doch dann ließ Ryan das Projekt platzen und konzentrierte sich auf ihre eigene Karriere, während Sasha als Klatsch-Bloggerin anheuern musste, um über die Runden zu kommen. Ob sich Ryan und Sasha versöhnen und wie es eigentlich um Ryans vermeintliche Vorzeigeehe bestellt ist, sind die Fragen, die "Girls Trip" vorantreiben.

Für Tiffany Haddish und Jada Pinkett Smith bleibt da außer grobem Slapstick wenig zu spielen, wobei Pinkett Smith die krassesten Szenen des ohnehin nicht zimperlichen Films zukommen: Die eine beinhaltet einen unfreiwilligen Urinregen über einer Gruppe von Touristen, die andere einen Penis und zwei darauf aufgespießte Grapefruits. Trotzdem ist es Haddish, die von "Girls Trip" am meisten in Erinnerung bleibt, denn der kindische Spaß, mit dem sie alle Register zieht, ist ansteckend. Gerade wurde sie von der New Yorker Filmkritik zur besten Nebendarstellerin des Jahres gewählt.

Und Pinkett Smith? Bleibt entspannt. "Ich finde es toll, dass ich dieses Projekt mit dieser Gruppe schwarzer Talente umsetzen konnte und dass es den Erfolg hatte, den es hatte", sagt sie. "Gleichzeitig ist es aber auch nur ein weiterer wunderschöner Pinselstrich auf der Leinwand meines Lebens."

