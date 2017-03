Schauspieler Jake Gyllenhaal "Ich bin am Set das nervige Kind, das immer 'Wieso?' fragt"

Jake Gyllenhaal, geboren 1980 in Los Angeles, ist der Sohn einer Filmproduzentin und eines Regisseurs, Jamie Lee Curtis ist seine Patin. Mit elf Jahren hatte er seinen ersten Filmauftritt in "City Slickers", der Durchbruch kam 2001 mit dem Coming-of-Age-Kultfilm "Donnie Darko", in dem auch seine Schwester Maggie mitspielte. Für seine körperlich extrem herausfordernden Rollen in "Southpaw", "Nightcrawlers" und "Prisoners" kriegte er die besten Kritiken seiner Karriere. Seine einzige Oscar-Nominierung bleibt aber die für "Brokeback Mountain". Ab Donnerstag ist Gyllenhaal im Science-Fiction-Thriller "Life" zu sehen.

SPIEGEL ONLINE: Mr Gyllenhaal, Sie sind ein Schauspieler, der gerne seinen ganzen Körper einsetzt, um eine Rolle zu charakterisieren. Wie geht das, wenn beim Dreh die meiste Zeit Schwerelosigkeit herrscht, wie in "Life"?

Gyllenhaal: Schon in der Schauspielschule lernt man ja, dass die Erdung des Körpers das Wichtigste ist. Das Verhalten der Muskulatur, wenn man mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht, die ganze Physik dahinter, all das lässt meinen Körper erst zu dem Instrument werden, mit dem ich spiele. Also ist es erst mal sehr irritierend, wenn diese Ausrichtung nicht mehr vorhanden ist. Gleichzeitig ändert sich die gesamte Wahrnehmung: Wir alle betrachten uns ja auf einer horizontalen Linie, während wir selbst vertikal sind. Im Weltraum gibt es solche Winkel nicht, alles kreiselt beständig umeinander herum. Das verändert die gesamte Art der Interaktion miteinander.

SPIEGEL ONLINE: Klingt doch ganz lustig.

Gyllenhaal: Es ist faszinierend! Aber die Schwierigkeit besteht darin, die Natürlichkeit der Bewegungen zu gewährleisten, während wir schwerelos an unseren Führungsdrähten hingen. Wir hatten dafür extra einen Bewegungscoach am Set. Denn jede Figur im Film hat ihre ganz eigene Art, sich in so einer künstlichen Umgebung zu verhalten: Wer ist eher ein athletischer Typ, wer ist eher ungelenk? Welche Bewegungen macht der eine, wenn er nach etwas greift oder versucht, vor etwas wegzulaufen? Solche Fragen waren unserem Regisseur Daniel Espinosa von Anfang an sehr wichtig. Und auch ich liebe es, mir den Kopf über solche Details zu zerbrechen.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind kein klassischer Method-Actor aus der Strasberg-Schule, sondern haben Ihre eigene Methode entwickelt, sich in ihre Filmfiguren zu versenken. Wie würden Sie die beschreiben?

Gyllenhaal: Das hängt immer ganz von dem jeweiligen Projekt ab. Aber generell geht es um Zeit: So lange ich genug Zeit habe, um mich vorzubereiten und in den Charakter einzutauchen, weiß ich, dass sich nach und nach herauskristallisieren wird, warum ich gerade genau diese Rolle spiele, wie ich sie spielen muss und was sie verlangt. Ich glaube fest an das Prinzip der Zielscheibe, die den Pfeil lenkt.

SPIEGEL ONLINE: Wie bitte?

Gyllenhaal: Es geht um die Akzeptanz, dass etwas, das größer ist als ich, mich dorthin bringt, wo ich hin muss, egal, ob bei der Arbeit oder im Alltag. Manchmal glaube ich genau zu wissen, warum ich etwas tue, entdecke dann aber erst mitten im Prozess, worum es wirklich geht. Nicht ich suche mir aus, wie eine Rolle zu spielen ist, sie selbst bestimmt, was nötig ist und wie ich mich darin wiederfinde. So geht es mir die ganze Zeit, darauf kann ich mich verlassen.

SPIEGEL ONLINE: Interessant. Wir hätten gar nicht gedacht, dass Sie jemand sind, der an Metaphysisches glaubt.

Gyllenhaal: Wirklich? Ich hasse es, Sie zu enttäuschen, aber ich bin manchmal jenseits von esoterisch! Meine Inspirationen sind nicht logisch, sie kommen manchmal aus den seltsamsten Ecken. Aber es gibt da keinen sechsten Sinn oder so etwas, ich denke einfach ziemlich abstrakt. Ich suche nicht nach Logik, sondern nach Verknüpfungen.

SPIEGEL ONLINE: Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?

Gyllenhaal: So, dass ich vielleicht einen Türknauf sehe und denke: Oh, ein Türknauf! Hm, vielleicht ist mein Charakter besessen von Türknäufen. Wenn ich dann über das Warum nachdenken würde, wäre das eine Sackgasse. Es geht darum, sich offenzuhalten für Kleinigkeiten, zuzuhören - und plötzlich öffnet sich der Weg. Das ist Erfahrung, die Demut lehrt, wenn man es zulässt: Du hast es nicht in der Hand, woher die Eingebung kommt, aber sie kommt.

SPIEGEL ONLINE: Denis Villeneuve, mit dem Sie die Filme "Enemy" und "Prisoners" gedreht haben, sagte einmal: "Ich bin ein besserer Regisseur mit Jake Gyllenhaal". Wissen Sie, was er damit meint?

Gyllenhaal: Na ja, mit "Arrival" hat er diese These ja schon selbst widerlegt. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, in der Denis richtig wütend wurde und zur mir sagte: "Du weißt wirklich, wie du mich an meine Grenzen bringst!" Und ich sagte einfach nur: "Gut". Ich glaube, darum geht es. Manchmal bin ich am Set wie das kleine, nervige Kind, das ständig "Wieso?" fragt. Denis ist aber nicht der Typ, der alle diese Löcher, die ich ihm in den Bauch frage, sofort mit Antworten füllen kann. Er ist ein großartiger Künstler, und ich liebe ihn sehr, aber ich tue nicht automatisch alles, was er sagt. Und das weiß er. Genauso wie er weiß, dass gerade Menschen, die so talentiert sind wie er, andere brauchen, die ihn immer wieder infrage stellen. Andersherum genauso: Er verfügt über den Schneideraum, er kontrolliert das große Ganze, und damit macht er wiederum mich besser. Wenn es geht, sollte man immer nur mit Menschen arbeiten, mit denen dieser Austausch möglich ist.

SPIEGEL ONLINE: Die Arbeit mit Villeneuve fiel um 2012 in eine Zeit, in der Sie Ihrer Karriere eine neue Richtung gegeben haben, hin zu schwierigeren Charakterrollen. Was genau passierte damals?

Gyllenhaal: Als ich jünger war, hatte ich viel Glück in meiner Karriere. Ich wusste nicht warum, aber es war da. Du bist in deinen Zwanzigern und ziemlich erfolgreich - und neigst dazu, dich für etwas Besonderes zu halten. Das führt dazu, dass du alle diese großartigen Möglichkeiten, die sich dir bieten, als selbstverständlich nimmst. Bei mir war das so. Aber zu jener Zeit kam mir der Gedanke: Was, wenn ich das alles verliere? Was tust du da eigentlich?

SPIEGEL ONLINE: Und dann?

Gyllenhaal: Ich besann mich darauf, Respekt vor meiner Kunst und all denen zu haben, die diese Profession vor mir ausgeübt haben. Und entschied mich, härter an mir zu arbeiten. Jede einzelne Rolle, die ich danach angenommen habe, stand im Zeichen meiner Wertschätzung der einzigartigen Position, die ich innehabe - und sollte eine Anstrengung sein, dort auch bleiben zu können. Sicher hatte es auch etwas damit zu tun, erwachsen zu werden und zu erkennen: Wenn du in irgendetwas wirklich gut sein willst, dann musst du einen Arsch voll Arbeit investieren.

SPIEGEL ONLINE: Das klingt anstrengend.

Gyllenhaal: Darum ging es mir ja auch. Aber deshalb war es zuerst schwierig für mich, an "Life" mitzuwirken, denn diesmal ging es nicht vorrangig darum, meinen Charakter bis in die letzte Tiefe auszuloten. Warum nicht einfach mal ein bisschen die Fantasie vor einem Greenscreen spielen lassen und an Drähten herumschweben? Ich musste also von "Erst wenn du fast zusammenbrichst und dich richtig quälst, ist es harte Arbeit" zu "Harte Arbeit kann auch Spaß machen" kommen. Ach so, das geht!

SPIEGEL ONLINE: Ist Schauspielerei für Sie also ein stetiger Lernprozess?

Gyllenhaal: Ja, abseits davon, dass dieser Job finanziell sehr lukrativ sein kann, ist es in Wahrheit das, was er dir ermöglicht: Er zeigt dir dich selbst. Wenn du bereit bist, hinzusehen.

SPIEGEL ONLINE: Und, sind Sie?

Gyllenhaal: Nicht immer. Aber ich tue es trotzdem.