Neues Filmprojekt Jake Gyllenhaal gegen die Islamisten

Gerade erst arbeiteten Jake Gyllenhaal und der Regisseur Daniel Espinosa für den Sci-Fi Thriller "Life" zusammen - jetzt haben sie schon das nächste gemeinsame Projekt gefunden. In einem neuen Film will Gyllenaal (Hier im Interview mit SPIEGEL ONLINE) jedoch nicht mehr gegen Aliens Kämpfen, sondern gegen den "Islamischen Staat".

Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, hat sich Gyllenhaal als Ko-Produzent die Filmrechte an der Geschichte "The Anarchists vs ISIS" gesichert. Zudem soll er in dem Kriegsdrama auch die Hauptrolle übernehmen.

Grundlage für den Film ist eine Reportage aus dem amerikanischen "Rolling Stone". Die erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von amerikanischer Aussteigern, Sozialisten und Anarchisten, die zusammen mit der kurdischen Miliz YPG in Syrien gegen den "Islamischen Staat" kämpfen und in den Trümmern des Krieges versuchen, ein anarchistisches Kollektiv aufzubauen.

Laut Produzentin Riva Marker wird gerade ein Drehbuchschreiber gesucht, der den Artikel von Seth Harp für die Leinwand aufarbeitet. Ein Termin für den Drehstart wurde nicht bekannt gegeben.