007 Neuer Bond-Film startet im November 2019

Gute Nachrichten für Bond-Fans: Es gibt einen Starttermin für den nächsten Film. Dies wurde am Montag von den Produktionsfirmen Metro-Goldwyn-Mayer und Eon Productions auf der offiziellen James Bond Website verkündet. Während Zuschauer in den USA das mittlerweile 25. Bond-Abenteuer erst am 8. November 2019 sehen können, wird der Film in Großbritannien und dem Rest der Welt "traditionell etwas früher starten", hieß es.

Ob Daniel Craig zum fünften Mal die Rolle des James Bond bekleiden wird, wurde zunächst nicht verraten. Über seine Zukunft als Geheimagent 007 wird seit Längerem spekuliert. Auch andere Schauspieler hatten ihr Interesse an der Rolle bekundet. Neben Tom Hardy, Idris Elba und Daniel Radcliffe brachten sich auch die Schauspielerinnen Gillian Anderson und Priyanka Chopra ins Rennen.

Um das Drehbuch für den neuen Film kümmern sich erneut Neal Purvis und Robert Wade, die unter anderem auch für die Bond-Abenteuer "Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und zuletzt "Spectre" verantwortlich waren. In allen vier Filmen spielte Daniel Craig die Hauptrolle.

Weitere Details zu Besetzung, Regie und Produktion sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.