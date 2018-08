"Künstlerische Differenzen" Regisseur steigt bei James Bond aus

Der britische Oscar-Preisträger Danny Boyle wird doch nicht der Regisseur des nächsten James-Bond-Films. Das haben die Film-Produzenten sowie Hauptdarsteller Daniel Craig bekannt gegeben.

Wegen "künstlerischer Differenzen" habe Boyle von dem Projekt Abstand genommen, teilten sie auf der Webseite des Bond-Films mit. Über einen Nachfolger ist noch nichts bekannt.

Im Mai hatte die Produktionsfirma verkündet, dass Boyle die Regie des 25. Films mit dem Geheimagenten 007 übernehmen werde. Die Hauptrolle wird erneut Daniel Craig spielen. Die Dreharbeiten sollen Anfang Dezember dieses Jahres beginnen, wie es damals in der Mitteilung hieß. In Großbritannien soll der Film im Oktober 2019 in die Kinos kommen.

Sony Pictures Daniel Craig

Kultstatus erlangte Boyles Film "Trainspotting", der im Drogenmilieu der 90er Jahre in Schottland spielt. Den größten Erfolg hatte der 61-Jährige mit "Slumdog Millionaire" aus dem Jahr 2008. Der Film gewann acht Oscars, unter anderem den für den besten Regisseur.