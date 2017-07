Jan-Weiler-Verfilmung "Das Pubertier" Unsere Mütter, unsere Väter - was für Monster!

Nicht der pubertierende junge Mensch ist verrückt, sondern die Gesellschaft, in der er aufwächst. Das ist die Arbeitshypothese, die der Regisseur Leander Haußmann in seinem Film "Das Pubertier" am Beispiel einer vierzehnjährigen Heldin zu beweisen versucht. Mit einigem Erfolg.

Carla (Harriett Herbig-Matten) sieht erwachsenen Männern in quietschbunten Radlertrikots (Justus von Dohnányi) dabei zu, wie sie sich in der Vorstadt im Fitnesswahn zum Affen machen. Außerdem ertappt das Mädchen den Vater (Jan Josef Liefers) dabei, wie er zu schrecklicher Musik tanzt und auf allen Vieren auf dem Hausdach herumrobbt. Und sie bekommt ihre Mutter (Heike Makatsch) Tag für Tag allenfalls für Sekunden zu Gesicht, weil Mama mit ihrer Karriere und ihren erotischen Tagträumen beschäftigt ist, in denen Elyas M'Barek (der hier als Gaststar in einer einzigen Szene auftritt) eine wichtige Rolle spielt.

"Das Pubertier - der Film" ist Haußmanns Kinoversion eines launigen Erzählbuchs von Jan Weiler. Es hat sich sensationell verkauft, eine ZDF-Serienverfilmung ist ebenfalls in Planung. Der Witz und die erstaunliche Herzenswärme des Kinofilms entstehen daraus, dass Regisseur Haußmann bei allem Klamauk nie einen Zweifel an seiner leidenschaftlichen Parteinahme für Carla und ihre Freunde lässt.

Zahnspangen und Kleiderkatastrophen

Die pubertierenden Jungs und Mädchen mögen schreckliche Manieren haben und grundsätzlich weghören, wenn Erwachsene mit ihnen reden. Sie mögen vor lauter Glotzerei aufs Handydisplay ihr halbes Teenagerleben verpassen und mit ihren Zahnspangen und in Modeblogs zusammengesuchten Kleidern oft gnadenlos lächerlich aussehen - und doch sind ihre Liebesnöte und Kümmernisse stets ernsthafter und anrührender als die Versuche ihrer Eltern, einem Erziehungsauftrag nachzukommen, an den hier weder Lehrer noch Kinder noch Mütter und Väter zu glauben scheinen.

Es gibt ein grotesk verkrachtes Nachbarehepaar (Monika Gruber und Detlev Buck), Waschbären in der Vorortsiedlung und allerhand Gerülpse und Geknutsche in diesem Film, der keinesfalls mehr sein will als schamlos unterhaltsames Familienkino - und vielleicht gerade deshalb ein Zeugnis der Zeit ist. Schwache Männer, abwesende Mütter, tapfer ihr Teenagerleben selbst organisierende Kinder: Soziologen künftiger Generationen werden an dieser Abhandlung über deutsches Familienleben im frühen 21. Jahrhundert ihre Interpretationsfreude haben.

"Das Pubertier - Der Film"

Deutschland 2017

Regie: Leander Haußmann

Drehbuch: Leander Haußmann, Jan Weiler nach dem Buch von Jan Weiler

Darsteller: Jan Josef Liefers, Harriet Herbig-Matten, Heike Makatsch, Detlev Buck, Monika Gruber, Justus von Dohnányi, Waldemar Kobus

Verleih: Constantin Film

Länge: 91 Minuten

FSK: ab 6 Jahren

Kinostart: 6. Juli 2017

"Es gibt keine problematischen Kinder, es gibt nur problematische Eltern", hat der Summerhill-Pädagoge Alexander S. Neill einst behauptet. "Das Pubertier" spielt in einem Münchner Reiche-Leute Vorort, wo deutsche Kinokomödien, siehe "Willkommen bei den Hartmanns", häufig angesiedelt sind.

Liefers' Familienvater ist ein Journalist und Möchtegern-Schriftsteller, der sich plötzlich weitgehend alleingelassen sieht mit kleinem Sohn und pubertierender Tochter. Die Panik vor dem Altwerden treibt ihm den Schweiß auf die Stirn. Harriet Herbig-Matten spielt die Tochter als klug sympathisches Teenagermädchen, das mit den Schnöseln ihrer Klasse besser klarkommt als mit den Kaspereien ihres überfürsorglichen Vaters.

Haußmann ist 58 Jahre alt und blickt altersgemäß melancholisch auf das Chaos, das hier angerichtet wird. Irgendwann lässt er von seinem Ensemble und einer Prominentenband den Bob-Dylan--Song "You're a Big Girl Now" anstimmen. Für die Heldin von "Das Pubertier" könnte das tatsächlich stimmen. Es sind ausschließlich die Kinder, die in diesem Film möglicherweise etwas dazulernen. Die Erwachsenen benehmen sich am Ende nicht eine Spur weniger kindisch als zu Beginn.

Im Video: Der Trailer zu "Das Pubertier - Der Film"