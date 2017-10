Französischer Kinostar Jean Rochefort ist tot

Mit Jean Rochefort ist einer der beliebtesten französischen Kinoschauspieler gestorben. Der Hauptdarsteller in Filmen wie "Der Mann der Friseuse" und "Ein Elefant irrt sich gewaltig" starb in der Nacht auf Montag im Alter von 87 Jahren in einem Pariser Krankenhaus, wie seine Tochter Clémence mitteilte. Rochefort wirkte in 150 Filmen mit, darunter viele Komödien.

Rochefort spielte an der Seite berühmter französischer Darsteller wie Louis de Funès, Pierre Richard und Gérard Depardieu. Mit seinem Schnurrbart und seinem verschmitzten Lächeln verkörperte er den Franzosen alter Schule, der sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Sein komisches Talent zeigte er unter anderem in der Spionagefilm-Persiflage "Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh" von 1972, in der er einen verkniffenen Geheimdienstchef spielte. In "Der Mann der Friseuse" von 1990 spielt er Antoine, der seine erotischen Fantasien mit seiner Frau Mathilde auslebt. In Deutschland erschien zuletzt 2012 sein Film "Asterix und Obelix - Im Auftrag ihrer Majestät", in dem er eine Nebenrolle spielt.

Im Laufe seiner langen Karriere wurde Rochefort drei Mal mit dem wichtigsten französischen Filmpreis César ausgezeichnet. Er erhielt ihn für seine Rollen in den Filmen "Que la Fête Commence" (Das Fest möge beginnen) von 1976 und "Die Schlemmer-Orgie" von 1978. Im Jahr 1999 erhielt er einen Ehren-César für sein Lebenswerk.

Rocheforts Interesse galt ursprünglich dem Theater. Er spielte auf zahlreichen Pariser Bühnen und feierte Erfolge in Stücken von Harold Pinter, Peter Ustinov, Henry Miller und David Mamet. Erst der Regisseur Bernard Tavernier weckte Rocheforts Interesse für das Kino. In Taverniers Simenon-Verfilmung "Der Uhrmacher von St. Paul" spielte Rochefort 1974 an der Seite von Philippe Noiret.

Profonde tristesse après le décès de Jean Rochefort, acteur élégant, attachant, populaire. Un grand maître. — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 9. Oktober 2017

Frankreichs Kulturministerin Françoise Nyssen würdigte Rochefort als "eleganten, ansprechenden und beliebten Schauspieler".