Hollywoods Film-Verband John Bailey wird neuer Academy-Präsident

John Bailey ist Dienstagnacht zum 36. Präsidenten der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences gewählt worden. Der 76-jährige Kameramann ("Und täglich grüßt das Murmeltier") tritt die Nachfolge von Cheryl Boone Isaacs an, deren vierjährige Amtszeit abgelaufen war.

Die Wahl wurde in Hollywood mit Überraschung aufgenommen. Favoritin für den Posten war lange Zeit die Schauspielerin Laura Dern ("Jurassic Park", "The Master") gewesen. Dern ist eng mit der Vorstandsvorsitzenden der Academy, Dawn Hudson, befreundet. Ihre Filmkarriere hatte aber in jüngster Zeit wieder Fahrt aufgenommen, sodass sie nach Informationen des Branchenblattes Variety eine gemeinsame Präsidentschaft mit Dawn Hudson vorschlug. Möglicherweise sanken dadurch ihre Chancen.

REUTERS Schauspielerin Laura Dern

Baileys Wahl sorgt für Erstaunen, weil er als männlicher Weißer jene "alten Männer" repräsentiert, die nach der scharfen Kritik an der Preisverleihung im Jahr 2016 unter dem Twitter-Hashtag OscarsSoWhite unter Beschuss geraten waren.

Dem 7000 Mitglieder umfassenden Verband wird vorgeworfen, er sei altmodisch und bewege sich zu langsam. Die künstlerische Arbeit anderer Ethnien werde ignoriert, Frauen seien unterrepräsentiert. Baileys Vorgängerin Cheryl Boone Isaacs war erst die dritte Frau und die erste Schwarze an der Spitze der Academy. Sie hatte sich für eine Modernisierung eingesetzt.