Berlinale 2019 Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin

Berlinale-Präsident Dieter Koslick kündigte die Personalie so an: "Sie war die erste europäische Schauspielerin, die sowohl auf dem Filmfestival in Berlin als auch in Venedig und Cannes ausgezeichnet wurde." Im kommenden Jahr wird Juliette Binoche nun den Jury-Vorsitz der Berlinale übernehmen. "Das Festival ist ihr ganz besonders verbunden und ich freue mich, dass sie nun in dieser herausragenden Position zum Festival zurückkommt", erklärte Koslick.

Binoche hatte 1997 bei der Berlinale für ihre Rolle als Hana in "Der englische Patient" den Silbernen Bär gewonnen. Im gleichen Jahr war sie für genau diese Rolle mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. "Ich freue mich auf dieses besondere Rendezvous mit der gesamten Jury und werde meine Aufgabe mit viel Freude und Sorgfalt angehen", sagte die 54-jährige Französin.

Binoches Karriere reicht von ihrem internationalen Durchbruch in der Romanverfilmung "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" (1988) bis zum Berlinale-Wettbewerbsbeitrag "Camille Claudel 1915" (2013) und Rollen in aktuellen Filmen wie "Doubles vies" von Olivier Assayas. Insgesamt spielte sie in rund 70 Produktionen mit.

Die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin, wie die Berlinale offiziell heißt, startet am 7. Februar 2019 und endet zehn Tage später.