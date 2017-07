US-Schauspieler John Heard Vater aus "Kevin allein zu Haus" ist tot

Der amerikanische Film- und TV-Schauspieler John Heard ist US-Medienberichten zufolge im Alter von 72 Jahren gestorben. Er war vor allem als Vater des von Macaulay Culkin gespielten Jungen in den Filmen "Kevin - Allein zu Haus" (1990) und "Kevin - Allein in New York" (1992) bekannt.

Die Gerichtsmedizin Santa Clara bestätigte dem Magazin "People" Heards Tod. Das Promi-Portal TMZ twitterte am Samstag, Heard sei tot in einem Hotelzimmer in der Nähe von San Francisco aufgefunden worden. Familienmitglieder berichten, dass er dort von einem Dienstmädchen entdeckt wurde. Ein Gerichtsmediziner untersucht nun die Todesursache des Schauspielers - die Gründe für den Tod sind noch unklar.

Heard war außerdem in fünf Folgen der Serie "Die Sopranos" sowie in zehn Folgen von "Prison Break" zu sehen.