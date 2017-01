"La La Land"-Star Emma Stone "Es gibt immer einen nächsten Traum"

Getty Images Emma Stone, geboren 1988, war zunächst in kleineren TV-Rollen zu sehen, bevor sie 2007 mit ihrem Kinodebüt in der Komödie "Superbad" auf sich aufmerksam machte. Seitdem hat sie in Publikumserfolgen wie "The Help" oder "Crazy, Stupid Love" mitgewirkt. Für ihre Rolle in "Birdman" war sie 2014 als beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert. Als aufstrebende Jung-Schauspielerin Mia im Musical "La La Land" wurde sie jüngst bei den Golden Globes ausgezeichnet. Auch bei den diesjährigen Oscars gilt sie als Favoritin. "La La Land" läuft seit dem 12. Januar in den deutschen Kinos.

SPIEGEL ONLINE: Miss Stone, Sie spielen in "La La Land" eine angehende Schauspielerin, die sich in den Staus von Los Angeles auf ihre Castings vorbereitet. Kam Ihnen das irgendwie bekannt vor?

Stone: Selbstverständlich. In Los Angeles verbringt man so viel Zeit hinterm Steuer, die muss man nutzen. Ich hatte mit 16 Jahren einen VW Beetle, in dem ich auch nicht wenige meiner Mahlzeiten eingenommen habe. Schnell noch eine Portion Chicken Fries auf dem Weg von einem Termin zum nächsten. Vor allem aber erinnere ich mich an die weiche Innenverkleidung des Autos. Denn natürlich habe ich mich auch ständig im Wagen geschminkt. Oder abgeschminkt, je nachdem was beim nächsten Vorsprechen eben gefragt war. Aber weil ich leider selten irgendwelche Tücher dabei hatte, schmierte ich meistens das Make-up von meinen Händen direkt an die Autodecke. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie eklig dieses niedliche kleine Auto irgendwann von innen aussah.

SPIEGEL ONLINE: Erinnerungen, die Sie lieber verdrängen würden?

Stone: Überhaupt nicht. Das gehört doch alles dazu. Außerdem waren die Zeiten von Fast Food und verwischtem Make-up im Auto ja keinesfalls die schwierigsten. Es gab auch Phasen, in denen ich noch nicht einmal zu Castings eingeladen wurde oder das Auto stehen blieb. Daher sind die Erinnerungen an all die Stunden im kleinen Flitzer durchaus positiv besetzt.

SPIEGEL ONLINE: Diesen Traum von der Schauspielerei, der Sie immerhin mit 15 Jahren die Schule abbrechen und nach Los Angeles ziehen ließ - wie haben Sie den in Erinnerung?

Stone: Ich erinnere mich auch heute noch daran, wie groß dieser Traum war. Das war nicht bloß die fixe Idee eines Teenagers, sondern ein wirkliches, tief empfundenes Bedürfnis. Ich hatte Hunderte Filme gesehen, zu Hause in Arizona am Valley Youth Theatre in etlichen Stücken mitgespielt und wusste einfach, dass ich nichts auf der Welt lieber tun wollte. Sicher war ich auch arg idealistisch und ein wenig naiv, schließlich war ich jung. Aber es gab auch keine Alternative. Meine Eltern haben das zum Glück so ernst genommen, dass meine Mutter dann tatsächlich mit mir nach L.A. gezogen ist.

SPIEGEL ONLINE: Sie wurden dann zwar früh erfolgreich, aber ganz über Nacht kam der Durchbruch nicht. Haben Sie Ihren Traum in den ersten Jahren auch mal hinterfragt?

Stone: Die ersten drei Jahre bestanden tatsächlich hauptsächlich aus Castings, mit unterschiedlichem Erfolg. Da gab es schon Phasen, in denen ich darüber nachdachte, meine Koffer zu packen und das alles sein zu lassen. Aber der Frust war letztlich nie groß genug.

SPIEGEL ONLINE: Weil es dann doch immer mal wieder klappte mit einem Job?

Stone: Ja, aber auch, weil mir das Vorsprechen Spaß machte. Die kleinen Jobs, die ich zwischendurch immer wieder doch bekam, machten die Sache mitunter fast schwerer. Denn die weckten jedes Mal wieder eine Hoffnung, die umso leichter enttäuscht werden konnte. Was habe ich mich immer gefreut, wenn ich eine Mini-Gastrolle in irgendeiner Serie bekam, einen Tag vor der Kamera stand und wir anschließend mal wieder eine Rechnung bezahlen konnten. Wenn es beim nächsten Casting gleich die Absage gab, war das umso härter. Mit dieser Achterbahn der Gefühle klarzukommen - das war eigentlich die größte Herausforderung.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie einen Geheimtipp für junge Kollegen, was einen in solchen Phasen durchhalten lässt?

Stone: Puh, das ist so eine individuelle Angelegenheit. Ich würde sagen, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als ausgiebig und tief in sich hineinzuhorchen. Solange da noch etwas ist, was einen beflügelt und alle Nervereien aushalten lässt, so lange lohnt es sich weiterzumachen. Aber ich habe natürlich auch leicht reden.

SPIEGEL ONLINE: Die Sache mit Träumen ist: wenn sie einmal erfüllt sind, sind sie weg.

Stone: Da sagen Sie was! Ich hatte tatsächlich vor ungefähr zwei Jahren eine seltsame Phase, in der ich mich plötzlich irgendwie ziellos fühlte. Nicht nur hatte sich mein Traum erfüllt, Schauspielerin zu werden. Sondern auch viele kleine, sehr spezifische Ziele, die ich mir immer gesetzt und sie für utopisch gehalten hatte, waren Wirklichkeit geworden. Einmal als Gastgeberin durch eine Ausgabe der legendären Sketchshow "Saturday Night Live" führen. Einmal mit Woody Allen drehen. All das hatte ich erreicht. Das löste in mir ein Gefühl von ganz viel Glück und Dankbarkeit aus. Aber eben auch eine kleine Verunsicherung, weil ich mich fragte, was denn jetzt noch kommen könnte.

Getty Images/ NBC Emma Stone bei "Saturday Night Live"

SPIEGEL ONLINE: Und dann?

Stone: Dann merkte ich, dass es immer einen nächsten Traum gibt. Vielleicht nicht noch einmal einen so umfassenden wie den von der Schauspielerei. Und womöglich auch nicht noch einmal seinen so spezifischen und leidenschaftlichen wie den von "SNL". Aber es gibt noch genug, von dem ich träumen kann - und sicher auch noch ein paar Dinge, die ich mir noch nicht einmal in meinen kühnsten Träumen ausmale. Auch jenseits des Jobs.

SPIEGEL ONLINE: Je älter man wird, desto mehr wird mancher Traum auch durch einen gewissen Pragmatismus abgelöst. Ertappen Sie sich bisweilen schon dabei?

Stone: Ich hoffe nicht, dass man zwangsläufig mit dem Träumen aufhören sollte, nur weil man älter wird und gewisse Erfahrungen gemacht hat. Optimistisch und hoffnungsvoll bin ich zum Beispiel immer noch genauso wie früher. Aber ich entdecke zumindest immer mehr eine gewisse Bodenständigkeit an mir.

SPIEGEL ONLINE: Was bringt die mit sich?

Stone: Dass ich immer häufiger die kleinen, einfachen Dinge zu schätzen lerne. Routine ist zum Beispiel etwas, für das ich mich früher nie begeistern konnte. Heute liebe ich es, wenn ich mal ein paar Wochen nicht reisen muss, sondern nur zu Hause bin und jeden Tag das Gleiche frühstücke.

SPIEGEL ONLINE: Zu Hause - das ist inzwischen nicht mehr Los Angeles, oder?

Stone: Nein, ich lebe mittlerweile in New York. Wobei ich durch die Dreharbeiten zu "La La Land" und "Battle of the Sexes" in den vergangenen anderthalb Jahren so viel in L.A. war und mir deswegen auch ein Apartment gesucht hatte, dass es sich schon fast wie eine Rückkehr anfühlte.

SPIEGEL ONLINE: Die Stadt ist nicht jedermanns Geschmack...

Stone: Ich hatte auch eine ganze Weile die Schnauze voll von Los Angeles. Als ich damals wegzog, war ich mir sicher, dass dieses Kapitel abgeschlossen sei. New York fand ich besser, cooler, urbaner. Mit L.A. verband ich den Job und Autos, viel mehr nicht. Aber auch in dieser Hinsicht hält bei mir vielleicht ein gewisser Realismus Einzug. Heute weiß ich, dass zu Hause immer da ist, wo die Menschen sind, die man liebt. Eine Stadt ist bloß eine Stadt, und jede hat Vor- und Nachteile. Dass New York so viel toller ist als Los Angeles, würde ich heute jedenfalls nicht mehr ohne weiteres unterschreiben.

SPIEGEL ONLINE: "La La Land" ist auch eine Liebeserklärung an die Stadt. Welchen Ort empfehlen Sie, um die Magie von Los Angeles zu erleben?

Stone: Die Antwort ist vermutlich ein bisschen langweilig, denn all das zeigt auch "La La Land". Aber es lohnt sich schon sehr, den Berg zum Griffith Park Observatorium hochzuwandern und dort nicht nur das Planetarium, sondern auch den Blick über die Stadt zu genießen. Viel magischer geht es kaum.

SPIEGEL ONLINE: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal in die Zukunft blicken und auf die neuen Träume zu sprechen kommen. Ihre Figur in "La La Land" zum Beispiel schreibt ein Ein-Personen-Stück, das sie dann auf die Bühne bringt. Wäre das etwas für Sie?

Stone: Eine One-Woman-Show? Um Gottes Willen, da würde ich mir in die Hose machen.

SPIEGEL ONLINE: Aber vielleicht ein eigenes Drehbuch oder selbst einmal Regie führen?

Stone: Wer weiß, womöglich eines Tages. Mir gefällt der Gedanke durchaus, aber noch fehlt mir dafür das Selbstvertrauen. Oder vielleicht auch einfach die Geschichte, bei der ich das Gefühl habe, die kann wirklich niemand außer mir erzählen.

Im Video: "La La Land" - Der triumphale Golden Globes-Gewinner

Video Studiocanal

SPIEGEL ONLINE: Wie bleiben Sie up to date was all diese spannenden Regisseure angeht? Gucken Sie immer noch so viele Filme wie früher in Ihrer Jugend?

Stone: Es gibt für mich auch heute noch keine schönere Freizeitbeschäftigung, als ins Kino zu gehen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich manchmal in alte Gewohnheiten verfalle. Wenn ich zulange nichts Gutes mehr im Kino gesehen habe, ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich wieder und wieder zu Hause vor dem Fernseher sitze, und dieselben Filme gucke, die ich schon früher geliebt habe. Und wenn ich die Wahl habe, dann am liebsten Komödien.

SPIEGEL ONLINE: Tatsächlich?

Stone: Ja, Filme wie "Reichtum ist keine Schande" mit Steve Martin oder "Ein Ticket für zwei" waren es, die mich ganz früh ganz besonders geprägt haben. Damals hatten Filme dieser Art oft eine Mischung aus Humor und Pathos, der etwas ganz Besonderes war. Ein bisschen davon ist eigentlich nun auch in "La La Land" zu spüren. Was den Film für mich perfekt macht, denn er kombiniert meine beiden großen Lieben: Komödien und Musicals.

SPIEGEL ONLINE: Sie selbst standen schon am Broadway im Musical "Cabaret" auf der Bühne. Zieht es Sie dahin noch einmal zurück?

Stone: Ich würde gerne mal wieder am Broadway spielen. Aber nicht noch einmal ein Musical. Verstehen Sie mich nicht falsch, das war damals die beste Erfahrung überhaupt. Doch bei acht Aufführungen die Woche seine Stimme nicht zu verlieren, ist ein echter Kraftakt. Und wie ja jeder weiß, ist meine rauchige Stimme ohnehin meine Achillesferse. Noch einmal würde die das vermutlich nicht überstehen.