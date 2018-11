Skandalregisseur Lars von Trier Nie mehr frei

Die Frage stand gar nicht im Raum, trotzdem beugt sich Lars von Trier über das Aufnahmegerät, damit seine Antwort auch ganz klar zu hören ist: "Ich bin kein Nazi."

Seit sieben Jahren verfolgt ihn nun schon das, was er an einem Mainachmittag bei einer Pressekonferenz in Cannes dahergesagt hat. Auch damals war er nicht nach seinen politischen Überzeugungen gefragt worden. Von Trier redete einfach drauf los, wollte wohl davon erzählen, wie er entdeckt hatte, dass er gar nicht, wie lang geglaubt, jüdischer Abstammung ist.

Was er dann wirklich sagte, dass er vieles an Hitler verstehe und sogar ein wenig mit ihm sympathisiere, kostete ihn die Goldene Palme für seinen damaligen Film "Melancholia", womöglich sogar jeden größeren Preis, den ihm ein Festival noch geben könnte. Das Schlimmste, was ihn die Sätze aber gekostet haben, ist seine Freiheit.

Bis Cannes 2011 hatte die Welt, und mit ihr von Trier, verblüfft auf das geschaut, was man ihm durchgehen ließ: Ein Kino, das christliche Moralvorstellungen so absurd ernst nahm, dass es an seine schmerzlichsten Grenzen vorstoßen konnte. Ein Kino ohne Anbindung an politische oder soziale Konflikte. Ein radikal freies Kino.

Seit Cannes 2011 kann von Trier dieses Kino nicht mehr machen. Erst waren die Hindernisse vor allem äußerlich. Von Cannes zur Persona Non Grata erklärt, hatten seine Filme nicht mehr ihre Plattform. Mittlerweile scheinen die Hindernisse vor allem innerlich zu sein, als wäre von Trier geistig und körperlich nicht mehr in der Lage, dieses Kino zu machen.

Verloren in den eigenen Gehirnwindungen

Man solle sich möglichst nicht von den zittrigen Händen abschrecken lassen, bittet seine Assistentin vor dem Treffen in Cannes. In diesem Jahr hat das Festival von Trier durch die Hintertür wieder hereingelassen, indem es seinen neuen Film "The House that Jack Built" außer Konkurrenz zeigt. Seine Verfassung sei durch Medikamente bedingt, sagt die Assistentin. Schuld sei der Alkohol, sagt von Trier, der 2014 eine schwere Alkohol- und Tablettensucht publik machte, später. Wegen des Festivalstresses habe er wieder zu trinken angefangen.

Mit seinem geblümten Hemd, den zurückgekämmten Haaren und den tiefliegenden Augen, die wach und weggebeamt zugleich aussehen, erinnert er an Beach-Boys-Mastermind Brian Wilson. Ein Genie, das sich über Jahre hinweg in den eigenen Gehirnwindungen verloren hat und auch jetzt, wieder auf der Bühne, nur halb in die Wirklichkeit zurückgeholt erscheint.

Über seinen neuen Film zu sprechen, erweist sich als schwieriges Unterfangen. Zunächst, weil von Trier ungefragt und umständlich über den Nazi-Skandal zu reden beginnt. Wurde er zunächst darauf reduziert, scheint er nun selbst nicht mehr davon loszukommen.

"Ekelhaft. Zum Kotzen."

Das Gespräch verläuft aber auch zäh, weil ihn "The House that Jack Built" offenbar an schlechte Zeiten erinnert: "Die Dreharbeiten waren so unangenehm, ich hatte derartige Angstzustände." Eigentlich sollte die Geschichte vom aggressiv-unscheinbaren Serienkiller Jack eine Miniserie werden. Nach seinem grotesk-komischen Meisterwerk "Geister" wäre es von Triers zweite Serie geworden. Doch die Finanzierung fiel durch, und das Projekt wurde auf Spielfilmlänge gekürzt.

Der Film erinnert in seiner Episodenhaftigkeit immer noch an eine Serie. Über den Verlauf von zwölf Jahren wird Jack (Matt Dillon) bei immer elaborierteren Morden gezeigt. Der erste erfolgt noch aus einem nicht mehr unterdrückten Affekt heraus, den 64. führt Jack dann schon mit einer Präzision aus, die an Passivität grenzt - obwohl es um ein Arrangement geht, bei dem fünf Menschen gleichzeitig in den Kopf geschossen werden soll.

"Ekelhaft. Zum Kotzen. Ein Film, der nicht hätte gemacht werden dürfen", hieß es nach der Premiere in Cannes. Angesichts des Themas und des Regisseurs waren diese Reaktionen erwartbar. Wie der Film über weite Strecken übrigens auch: Szenen ziehen sich, Provokationen geben sich sofort zu erkennen.

"Ich steckte in einer depressiven Phase und brauchte etwas zum Arbeiten", sagt von Trier über die Entstehung. "Und unsere Produktionsfirma Zentropa brauchte auch ganz dringend einen Film." Um schnell und ohne größere Mühen etwas zu entwickeln, habe er sich dann die Figur des Serienmörders vorgenommen - nach seinem Debütfilm "The Element of Crime" von 1984 zum zweiten Mal.

Wer sagt als erstes, dass es ihm reicht?

"Ein Serienmörder ist aus dramaturgischer Sicht sehr effizient: Du kannst bei der Geschichte eigentlich nichts falsch machen", sagt von Trier. "Weil er [Jack] ein Psychopath ist, kann er alles Mögliche anstellen, selbst ganz dumme Dinge. Deshalb hat es auch Spaß gemacht, den Film zu schreiben." Statt einer Erkundung von Jacks Psyche ist der Film so auch vielmehr eine Erkundung von von Triers Gemütszustand. Jeder Mord, vor allem jeder an einer Frau, erscheint wie ein Spiel damit, was der Regisseur sich, seinen Darstellerinnen und seinem Publikum zumuten kann. Wer sagt als erstes, dass es ihm oder ihr reicht? Dass von Trier ein kranker Typ sei, der nichts mehr zu sagen habe?

Diese akute Beschäftigung mit dem eigenen Image teilt "The House that Jack Built" mit von Triers Vorgängerfilm "Nymphomaniac 1+2". Stellan Skarsgard spielte darin ein Alter Ego von Triers, das sich aus dem Nichts heraus als antizionistisch, aber nicht antisemitisch bezeichnet.

Auch dieser Film war durch seinen episodisch-dialogischen Aufbau weit weniger immersiv als die bisherigen Werke. "Bei 'Nymphomaniac' und diesem Film ging es darum, Material zu benutzen, das ich interessant fand, egal, ob es der Geschichte diente oder nicht", sagt von Trier. Eine Rückkehr zur konzentrierten Perfidie, die Filme wie "Dogville" oder "Antichrist" so abstoßend-unwiderstehlich machte, erscheint auch in Zukunft unwahrscheinlich. Als nächstes plant von Trier ein Großprojekt namens "Études" - aber ob es dazu kommen wird?

Am Ende von "The House that Jack Built", das sich doch noch zu einem furiosen Finale steigert, tauchen Ausschnitte aus von Triers älteren Filmen auf. "Das Problem war, dass wir dafür Ausschnitte aus ein paar sehr guten Filmen brauchten, wir sie uns aber nicht leisten konnten", erklärt von Trier, zum ersten Mal blitzt sein schelmischer Humor durch. "Da habe ich sagt: Was soll der Scheiß! Wir haben doch die Rechte an meinen Filmen, also lasst uns die nehmen!"

Dann wird er wieder ernst. "Ich weiß, durch die Zitate wirkt 'The House that Jack Built' auf gewisse Weise wie ein Testament. Ich hoffe, dass er es nicht ist."

"The House that Jack Built" läuft am 29. November in den deutschen Kinos an.