Ryan Reynolds und Jake Gyllenhaal in "Life" Hat da jemand Alien gesagt?

Das nennt man Auftrag erfolgreich ausgeführt: Die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS fangen eine Sonde ein, die frische Proben vom Mars mitbringt. Und siehe da: Im rötlichen Staub entdecken sie einen inerten Einzeller. Leben auf dem Mars, hurra!

Mit allerlei chemischen Experimenten und Atmosphäre-Veränderungen wird Mikro-E.T. schließlich im Labor erst zum quicklebendigen Zucken und dann zum rapiden Wachsen gebracht. Biologe Hugh (Ariyon Bakare) ist beseelt, nennt das gallertartige Seesternchen aus autarken Muskelzellen "Calvin" und erhofft sich Erkenntnisse über das Leben an sich - insgeheim vielleicht sogar ungeahnte Heilungsmöglichkeiten für seine verkrüppelten Beine, die ihn auf der Erde an den Rollstuhl fesseln. Hier, in der zwar beengten Schwerelosigkeit der ISS, sind alle beflügelt von dem amorphen Marsianer. Da kann man schon mal ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die das Protokoll vorschreibt, vergessen.

Sony Pictures Die Ärztin der Crew: Miranda North (Rebecca Ferguson)

Der Anfang von "Life", einem Science-Fiction-Thriller von Regisseur Daniel Espinosa ("Safe House"), verspricht viel. Die sechs Hauptfiguren, darunter Top-Stars wie Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal und Rebecca Ferguson, werden samt ihres akribisch im Studio nachgebauten Habitats mit einer minutenlangen One-Take-Sequenz vorgestellt, die an Emmanuel Lubetzkis kühne Kamerafahrten in "Gravity" erinnern soll, aber nicht ohne ein paar Computertricks auskommt.

Geschenkt: Nach ausgiebigem Gleiten und Trudeln durch die ISS glaubt man ein Gefühl für die labyrinthische Orientierungslosigkeit zu bekommen, die Astronauten neben ihren dienstlichen Aufgaben und den existenziellen Lästigkeiten des All-Alltags zusätzlich bewältigen müssen. Ein cleveres Setup für das, was in einem Film wie "Life" zwangsläufig passieren wird. Sogar die Figuren haben Zeit, ein wenig Tiefe und Charakter zu zeigen. Nicht, dass es darauf dann später noch ankommt.

Verspeist von innen nach außen

Denn je größer "Calvin" wird, desto mehr Survival-Instinkte entwickelt er auch - und entpuppt sich als universell begabtes, zäh-schleimiges Tentakel-Monster, das sich nach erfolgreicher Flucht aus dem Brutkasten zunächst eine Labor-Ratte einverleibt (und zwar von innen nach außen!), dann auf die Besatzungsmitglieder losgeht, nicht ganz als "Face-Hugger", aber so ähnlich. Und damit liegt das größte Problem von "Life" offen auf dem Seziertisch: Ein aggressiver Weltraum-Killer, der an Bord eines verwinkelten Raumschiffs eine blutige Sechs-kleine-Menschlein-Jagd veranstaltet hat da gerade jemand "Alien" gesagt?

Das Problem ist nicht, dass sich das Plot-Gerüst von "Life" allzu wenig von Ridley Scotts Horror-Klassiker von 1979 unterscheidet, dafür ist es in seiner schlichten Effizienz viel zu genial, um nicht als ewige Blaupause zu dienen. Das Problem ist vielmehr, dass dem "Alien"-Konzept keine neuen Ideen hinzugefügt werden, abgesehen natürlich vom Setting auf der erdnahen ISS, einigen modernen Zugeständnissen und CGI-Technik. Aber damals wie heute muss primär verhindert werden, dass Killer-"Calvin" unter noch mehr Menschen gerät, die er verdauen kann. Und das droht trotz penibelster Ausbildung und strengen Regeln kläglich an allzu menschlichen Fehlern, Versäumnissen und Emotionalitäten zu scheitern - bis hin zu einem dramatischen Kniff zum Schluss, den das geübte Genre-Publikum jedoch schon lange vorher antizipiert.

"Life"

USA 2017

Regie: Daniel Espinosa

Drehbuch: Rhett Reese, Paul Wernick

Darsteller: Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya

Produktion: Columbia Pictures, Skydance Productions, Sony Pictures

Verleih: Sony Pictures Germany

Länge: 103 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Start: 23. März 2017



Mal ganz abgesehen davon, dass das von Autor Dan O'Bannon, Regisseur Scott und Designer H.R. Giger erdachte Ur-Alien einen glitschigen Gremlin wie "Calvin" zum Frühstück verspeisen würde: Was für eine Ernüchterung für die menschliche Spezies, nachdem sich Matt Damon in "Der Marsianer", ebenfalls von Ridley Scott, zwar nicht gegen Aliens behaupten musste, aber zumindest eine ihm feindlich entgegen gestellte Umwelt mit Köpfchen und Wissenschaft austrickste. Und vor allem mit Humor.

Und der fehlt "Life" leider ab dem zweiten Akt auf ganzer Linie. Was umso mehr erstaunt, da das Drehbuch von Paul Wernick und Rhett Reese stammt, die sich ihren Zugriff auf Blockbuster-Spektakel mit Zoten wie "Zombieland" und "Deadpool" errungen haben. Sollten sie ihren nerdigen Anarcho-Humor ursprünglich auch in "Life" installiert haben, so wurde er offenbar vom Thriller-Pragmatismus Espinosas ausgetrieben.

Im Video: Der Trailer zu "Life"

Video Sony Pictures

Ach, was für feine selbstreferentielle "Alien"-Gags hätte man sich vorstellen können, um das dumpfe Copycat-Gefühl ein bisschen zu lockern. Zumal, wenn man mit Ryan Reynolds auch noch Deadpool persönlich an Bord hat. Immerhin für einen "Re-Animator"-Joke reicht es. Der Rest ist hinreichend rasant inszeniertes Handwerk, das "Life" gerade so eben am Leben erhält.

Science-Fiction-Fans, die sich im Januar bereits von "Passengers" unterwältigen lassen mussten, können trotzdem hoffen: Im Mai kehrt mit Ridley Scotts "Alien: Covenant" zumindest die Fortsetzung des Originals zurück.