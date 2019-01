Heavy Metal im Kino Größenwahn und Pommesgabeln

Zwei Filme, zweimal geht's um Metal - das war es aber auch schon mit den Parallelen zwischen der Komödie "Heavy Trip" und dem Horror-Thriller-Drama "Lords of Chaos".

"Lords of Chaos" blickt zurück auf die Neunzigerjahre: In Norwegen brannten Kirchen, Bands prahlten mit dem Satanskult, und am Ende starben Menschen. Mittendrin in diesem Chaos steckten die Helden einer Musikszene, die von vielen Fans verehrt wurden. Es waren die düsteren Zeiten des Black Metals.

Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und rückt zwei der Protagonisten von einst in den Mittelpunkt: Øystein "Euronymous" Aarseth und Kristian "Varg" Vikernes. Sie waren Konkurrenten, irgendwie auch Freunde, zwischenzeitlich sogar Bandkollegen und schließlich, am 10. August 1993, Mörder und Opfer.

In den Achtzigern hatte Euronymous (Rory Culkin) Mayhem mitgegründet, eine der prägenden norwegischen Metal-Bands der frühen Neunziger. Er selbst bezeichnet sich als Erfinder des "wahren norwegischen Black Metals".

Konkurrenz und jugendlicher Größenwahn

In seinem Film zeigt Regisseur Jonas Åkerlund den Gitarristen als jungen Mann mit großem Ego. Seiner Band gelingt jedoch erst der Durchbruch, als sie mit dem depressiven Per "Dead" Ohlin (Jack Kilmer) einen Frontmann bekommt, der auf und neben der Bühne vor nichts zurückschreckt: Er ritzt sich die Arme auf, schnüffelt an toten Tieren und wirft Schweineköpfe ins Publikum. Doch schon bald begeht er Suizid.

Den Tod seines Bandkollegen nutzt Euronymous zu PR-Zwecken und gründet kurz darauf einen Plattenladen, der zum Treffpunkt der Szene wird. Dort geriert er sich als Anführer und muss zugleich merken, dass er mit der Kreativität, der Brutalität und dem Wahnsinn seines Konkurrenten Varg Vikernes (Emory Cohen) von der Band Burzum nicht mithalten kann. Um nicht von ihm überflügelt zu werden, holt er seinen Kontrahenten als Bassisten zu Mayhem. Ein Schritt, der das Drama nicht verhindern kann.

Mit der Verfilmung des gleichnamigen Buchs von Michael Moynihan und Didrik Soderlind geht Åkerlund das Wagnis ein, Euronymous und Varg ein ungewolltes Denkmal zu setzen. Doch ihm gelingt es, den jugendlichen Größenwahn der Musiker in den Mittelpunkt zu rücken. Die Helden von einst wirken entzaubert, nicht überhöht.

Darf man über so etwas lachen?

Åkerlunds Vergangenheit als Musikvideoregisseur (unter anderem für Metallica, Rammstein und Madonna) und Metal-Schlagzeuger hilft ihm, sich der Subkultur in passender Bildsprache zu nähern. Mit Tempowechseln und Handkamerasequenzen vermeidet jenes Hochglanzdrama, das ihm im Internet von Metal-Fans schon vor Veröffentlichung des Films vorgeworfen wurde. Der Schwede hat den Film auf Englisch gedreht, aber liefert keinen Hollywood-Mainstream.

Und der Regisseur zwingt dem Zuschauer eine wichtige Frage auf: Darf ich im Kino lachen, wenn ein Film von echten Morden handelt? In diesem Fall muss die Antwort "ja" lauten. Denn die humorvollen Sequenzen helfen, die Unsicherheiten der Protagonisten und ihren jugendlichen Leichtsinn zu entlarven.

Zudem vermeidet der Film nicht das Grauen. Ausgiebig zeigt er die Gewalt der Musiker; die Kamera wendet sich nie ab: Wie sich Sänger Dead die Adern aufschneidet und in den Kopf schießt, wie Varg das Messer immer wieder in den Körper von Euronymous stößt - all das müssen die Zuschauer ertragen.

Bei der finnischen Komödie "Heavy Trip" wiederum müssen sich vor allem Metal-Fans fragen, wie viel sie ertragen können. Die Regisseure Juuso Laatio und Jukka Vidgren greifen in ihrem Langfilmdebüt so ziemlich jedes Metal-Klischee auf: Turo (Johannes Holopainen), Pasi (Max Ovaska), Lotvonen (Samuli Jaskio) und Jynkky (Antti Heikkinen) sind vier langhaarige Loser, die schwarze Klamotten tragen. Auch nach zwölf Jahren des Probens hat ihre Band Impaled Rectum noch keine Bühne betreten, weil den Freunden einfach kein eigener Song gelingt. Doch die vier haben ein Ziel: Sie wollen auf Norwegens größtem Metal-Festival spielen.

Ein abstruser Roadtrip

Immer dann, wenn sich der Film dem Bandleben widmet, entstehen die besten Szenen: Wenn die Freunde neidvoll auf den schmierigen Tanzmusiker Jouni blicken oder sich stümperhaft selbst vermarkten ("Wir machen Symphonic-Post-Apocalyptic-Reindeer-Grinding-Christ-Abusing-Extreme-War-Pagan-Fennoscandian-Metal") - Probleme, die jede Newcomerband kennt.

Leider setzen Laatio und Vidgren zu wenig auf die vier Musiker. Stattdessen tauchen immer wieder neue Charaktere auf, die stark überzeichnet wirken. So verirrt sich die Handlung in einem abstrusen Roadtrip.

Dabei bietet Impaled Rectum ausreichend Potenzial: Bassist Pasi kann sich zum Beispiel an alle Lieder erinnern, die er jemals gehört hat. So enttarnt er jedes Gitarrenriff nach drei Tönen als Plagiat, weshalb der Band einfach kein eigenes Lied gelingen will. Und Sänger Turo ist einfach zu schüchtern für eine Karriere als Frontmann. "Kennt ihr das, wenn einem keine schlagfertige Antwort einfällt?", fragt er gleich zu Beginn des Films, "Das geht mir ständig so."

Ein Problem, das nicht nur Turo betrifft. Auch dem Drehbuch von "Heavy Trip" geht es so. Für einige Lacher reicht es trotzdem.

"Lords of Chaos" läuft im Rahmen der "Fantasy Filmfest White Nights" an folgenden Terminen im Kino: 12.01. Hamburg, 13.01. München, 19.01. Berlin, 19.01. Nürnberg, 19.01. Stuttgart. 20.01. Köln, 20.01. Frankfurt; Ein regulärer Kinostart steht noch nicht fest.

"Heavy Trip" läuft vom 10. bis 12. Januar deutschlandweit in ausgewählten Kinos, ab dem 1. März ist der Film auf DVD und Blu-ray erhältlich.